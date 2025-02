Imágenes y palabras en las paredes del MuVIM

En las paredes del MuVIM, las imágenes cuentan historias del mundo natural a través de bellos paisajes cotidianos. Es la realidad que revela el objetivo de la fotógrafa, guionista, novelista y productora cinematográfica Carolyn Marks Blackwood. La magia de sus fotografías, acompañadas por palabras que completan cada uno de sus retratos, ofrece a los visitantes una oportunidad de conocer la versión más personal de la artista norteamericana a través de una porción de su obra ‘The Story Series’, que desafía la fotografía convencional de paisajes invitando a entrar en un reino de color, textura y emoción.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, destaca la relevancia de la mujer que expone en el museo de la Diputació de València: “Blackwood es fotógrafa, guionista, novelista y productora, trabajo por el cual fue merecedora de un Oscar, pero sobre todo es una artista comprometida con los principios de la modernidad, algo que se aprecia en sus instantáneas ligadas con la naturaleza”. “Este esfuerzo para ofrecer cultura de calidad va en concordancia con la línea de trabajo que estamos siguiendo en la Diputación”, añade el responsable provincial.

El diputado Paco Teruel en MuVIM / Abulaila

Las fotografías de Carolyn Marks Blackwood, que pueden verse en la Sala Alta del MuVIM hasta el próximo 25 de mayo, exploran la delicada interacción entre la abstracción y la representación figurativa, posicionando su trabajo dentro de un discurso histórico del arte más amplio, que se basa en los legados de los pictorialistas y los pintores del campo de color.

Entre la vida y la muerte

Como señaló la historiadora y crítica de arte Barbara Rose, en su ensayo On The Edge, “la obra de Carolyn Marks Blackwood existe en el precipicio de la abstracción, un espacio liminal entre la vida y la muerte”. Y precisamente a través de Bárbara Rose fue como el comisario de la exposición, Roberto Polo, conoció la obra de Carolyn Marks Blackwood. “Cuando Barbara me mostró por primera vez el trabajo de Carolyn, que fue precisamente la serie que tenemos aquí, ‘The Story Series’, fue la primera vez que vi imagen acompañada por palabras”. “Entre sus múltiples talentos, ella es una gran guionista de cine, es decir, que la imagen y la palabra se acompañan”, apunta el comisario de la muestra.

Exposición de Carolyn Marks en MuVIM / Abulaila

‘The Story Series’, que ha sido expuesta en Bruselas, Toledo, Cuenca y la Galería Blanca Berlín en Madrid, está compuesta por alrededor de 60 imágenes, de las cuales más de una veintena se exponen en la Sala Alta y la fachada principal del MuVIM, dando forma a ‘Look up! - Mira cap amunt!’. Cuando Carolyn Marks Blackwood era joven, leyó a regañadientes La Rima del Anciano Marinero de Samuel Taylor Coleridge, “y se convirtió más tarde en una revelación que permeó su vida y su obra, por ello vive en las orillas del río Hudson, y allí es donde toma todas estas fotografías”, cuenta Polo. En cuanto a su relato, “teje una profunda conexión con los elementos de la naturaleza y reverbera con las experiencias profundas que la naturaleza imparte”, señala.

La exposición es también una muestra de la solidaridad y vinculación que siente la artista respecto a Valencia. “La idea inicial para la fachada estaba vinculada con el agua, pero con motivo de la dana, Carolyn decidió exponer el cielo y los pájaros como símbolo de esperanza y para completar la selección de fotografías que dan sentido a ‘Look up! - Mira cap amunt!’, y también en este sentido se ha realizado la selección de las imágenes de la muestra”, detalla el comisario.

I Premio de fotografía ‘Morir con dignidad’

El MuVIM abre también la muestra que recoge las obras ganadoras del ‘I Premio de fotografía ‘Morir con dignidad’ de la Universitat de València y la Asociación Derecho a Morir Dignamente de la Comunitat Valenciana, que están expuestas en la sala de la tercera planta. El jurado del concurso acordó conceder el primer premio a Esperanza Labrador por la serie ‘El buen vivir, el buen morir’; el segundo premio recayó en Begoña Cosín por ‘La despedida’; y Javier Arcenillas consiguió el tercer premio con su trabajo ‘Sueño, atención, espacio…’.