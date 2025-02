Luis Fonsi, Simple Minds o La la Love You: estos son todos los Conciertos de Viveros de este verano

Durante 18 noches de julio, los Conciertos de Viveros harán de la explanada de los jardines valencianos el epicentro de la música. Un total de 11 artistas nacionales y 7 internacionales, "todos ellos de gran nivel conforman el ciclo de Conciertos de Viveros que, un año más, volverá a convertirse en el espacio donde la música, la cultura y un ambiente excepcional se fusionan para hacer del verano en València una experiencia inolvidable", anuncian desde el Ayuntamiento de València.

"Este año seguimos apostando por un cartel ecléctico que refleja la esencia de lo que son los Conciertos de Viveros. Una cita ineludible con artistas locales, nacionales e internacionales de reconocido prestigio, con amplia trayectoria musical y avalados por numerosas nominaciones y decenas de prestigiosos premios Grammy”, ha destacado Mónica Gil, Delegada de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Valencia.

Este ciclo de conciertos contará con bandas icónicas internacionales que han dejado una huella importante en la historia de la música. Europe, famosa por su clásico "The Final Countdown", aterriza por primera vez en València y Simple Minds, conocidos por "Don't You (Forget About Me)", ofrecen una mezcla perfecta de rock y pop que atraerá a numerosos seguidores.

La cantante Rosario Flores. / EFE

Como lo hará el ritmo flamenco de Rosario, María José Llergo y Marta Santos, el swing y jazz de Caravan Palace, o Luis Fonsi, el aclamado artista internacional y creador de éxitos mundiales, "que ofrecerá un espectáculo inolvidable", dicen fuentes municipales.

"Los Conciertos de Viveros son una cita ineludible en el calendario musical de nuestra ciudad. Este año, hemos apostado por un elenco diverso y de calidad, que incluye artistas como Sole Giménez, Juan Valderrama, los míticos Los Secretos, la cantautora Vanessa Martín y el puertorriqueño Víctor Manuelle, “Sonero de la Juventud, con su salsa romántica, entre otros", ha señalado Mónica Gil.

El Dj Alvama Ice, conocido por sus mashups y remixes en los que mezcla ritmos de trap con hip hop y reguetón, llega con más de 1,7 millones de seguidores en TikTok y su show ‘Kream’, lo que garantiza una oferta musical variada y de calidad.

El fenómeno viral de Hakuna también pisará el escenario de Viveros, tras completar el aforo del antiguo Wizink Center de Madrid que arrastra a niños, jóvenes y mayores.

Cartel de los conciertos. / L-EMV

Pop español y británico

La música indie pop-rock llegará de la mano de La la Love You. Ávaro de Luna, una de las voces más destacadas del pop español, visitará Viveros junto a los valencianos Bombai.

El pop electrónico será cosa de los británicos de The Human League, mientras que el grupo mexicano Camila aderezará una de las noches con estilo pop-rock latino y sus baladas románticas así como la joven menorquina, Chiara Oliver llega con su ‘La libreta rosa’, inspirado en sus primeras vivencias en la industria musical.

“La diversidad en los géneros musicales y estilos interpretativos en los Conciertos de Viveros es una manera acertada de atraer a diferentes públicos y ofrecer experiencias únicas. Desde el pop, el rock, el indie, el jazz, el swing, la música electrónica, el flamenco, la salsa, la rumba, los boleros, las rancheras y baladas, y las nuevas tendencias de la música urbana, cada actuación puede brindar algo especial”, ha destacado la edil de Fiestas y Tradiciones a la vez que señalaba que se trata de un “cartel que busca ofrecer música variada para todos los gustos y para todos rangos de edad”.

Álvaro de Luna estará en Viveros este verano. / L-EMV

Este tipo de eventos “nos permite, no solo fomentar el aprecio por la música y dar cabida a grandes figuras del sector, sino que también se convierte en un espacio y plataforma idónea para los talentos emergentes. Creemos firmemente que la cultura musical debe ser accesibles para todos, y estamos comprometidos a apoyar a nuestros artistas locales y nacionales como es el caso de De Rancho, Marina Reche, o la valenciana Moni Motes, entre otros”, ha puntualizado Mónica Gil.

"Además de ofrecer un cartel de primer nivel, desde la Delegación de Fiestas, en colaboración con los promotores, se ha apostado por ofrecer entradas a precios populares desde solo 18 euros, para que más personas puedan disfrutar de la música en vivo en un escenario tan prestigioso", ha añadido Gil.

En este sentido, la Concejal de Fiestas y Tradiciones ha querido agradecer públicamente la ayuda, la paciencia y la colaboración de todos los promotores que han ofrecido sus propuestas musicales. “Iniciamos este proceso el pasado mes de septiembre, con la finalidad de poder anunciar el cartel antes de finalizar 2024. Sin embargo, lo tristemente acaecido la noche del 29 de octubre y todo lo que ha traído consigo, llevó a la delegación a priorizar la emergencia y retomar este cartel una vez finalizadas las Navidades. Todo mi respeto y gratitud a todos los promotores musicales que nos han brindado su respaldo con sus propuestas y la comprensión por los plazos”.

Entradas a la venta el 5 de marzo

Toda la información sobre los Conciertos de Viveros 2025 estará disponible en la web de los recitales donde se podrá ver el cartel anunciador y también se podrán comprar las entradas. Todo ello, a partir del próximo miércoles 5 de marzo a las 12 horas de la mañana.

Suscríbete para seguir leyendo