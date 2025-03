Historia de un autobús

Tal como está el mundo, ya no se sabe si lo que nos pasa es real o inventado. La realidad y la ficción se nos confunden en una empanada mental que lleva camino de convertirnos en zombis paseando por el lado salvaje de la vida, como cantaba Lou Reed con esa voz suya que no te entra por los oídos, como pasa con todas las voces, sino que directamente te ocupa la cabeza entera y una vez ahí te explota y au, a la mierda todo, a recoger los restos de la hecatombe, a recomponer pedacito a pedacito lo que ha quedado por tus alrededores después de escuchar sus canciones. Luego resulta que va y se muere y nadie reza una oración rockera por su alma. Vaya fans de pacotilla. Yo le escribí un poema cuando me dedicaba a destrozar la poesía. A su muerte ya no le escribí nada. Sólo me acordé de su disco Berlin y de que no le hacía ninguna gracia que Nico, tan bella, tan enigmática, le robara protagonismo en el mítico grupo Velvet Underground que se inventó Andy Warhol para que sus botes de sopa Campbell sonaran como una caja de música.

Unas historias nos llevan a otras en las que ni siquiera habíamos pensado. Llevo escritas hasta aquí unas doscientas palabras y en realidad de lo que quería escribir este domingo era de una película que se titula El 47 y está teniendo un éxito clamoroso. Galardonada con el Premio Goya a la mejor película, compartido con otra que se titula La infiltrada. Creo que media España o España entera saben de qué van esas películas. El secuestro de un autobús y una policía infiltrada en ETA. Las dos comparten una frase que podría ayudar a su campaña de difusión: están basadas en hechos reales. Y cuando leo eso tuerzo el morro. A veces la ficción ayuda a entender mejor lo que nos pasa. Por eso cuando añadimos que una película está basada en hechos que sucedieron de verdad el público flipa en colorines, como flipaba Lou Reed y no precisamente metiéndose en vena un lingotazo de sopa Campbell. El 47 cuenta el secuestro de un autobús urbano de Barcelona a cargo de Manolo Vital, uno de sus conductores. El objetivo era admirable: llevar el transporte público a su barrio de Torre Baró. Las grandes ciudades se olvidan de las periferias. El secuestro del autobús fue en 1978. Pero da igual la fecha. A día de hoy, Torre Baró sigue siendo un barrio lleno de dificultades. En las últimas elecciones municipales de Barcelona, ganadas por el PSC, fue aquí donde Vox obtuvo sus mejores resultados. Las malditas burbujas de la segregación, dicen voces expertas. Y a veces, digo yo, la vulnerabilidad social y la memoria no se llevan demasiado bien. Igual también es eso.

Dinos cómo nos cuentas una historia y te diremos si al final nos has llevado

Lo que cuenta la película es real. La línea de bus existía y Manolo Vital no es un personaje inventado sino un joven que había llegado a Torre Baró desde Extremadura para buscarse la vida a finales de los años cuarenta del pasado siglo. La vida entonces era miserable. El franquismo. La dictadura. Esa Patria de chabolas con techo de hojalata y jornales seleccionados en las plazas de los pueblos por los dueños de la tierra. Por eso el chófer de autobús Manolo Vital se hizo militante del PSUC y de CCOO. O sea que fue comunista y sindicalista cuando aquí ser comunista y pertenecer a un sindicato de clase era jodido de verdad, muy jodido. Suele pasar que las ficciones basadas en hechos reales cuentan sólo una parte de los hechos que sucedieron de verdad. Y es aquí cuando me viene al pelo lo que escribe Pilar Carrera -no sobre la película- en La comunicación en el diván, excelente libro de recientísima aparición: «el territorio del relato es el de la mediación, no el de los hechos». Dinos cómo nos cuentas una historia y te diremos si al final nos has llevado, como también dice la autora, a un lugar que se mueve entre «la inocencia y la inocentada». O lo que es peor: a una «domesticación del relato». La cercanía afectiva con el público que le confiere a su personaje ese actorazo que es Eduard Fernández ejerce una mediación que borra lo que para mí es más importante en la gesta de Manolo Vital. O sea: lo que su acción tuvo de compromiso colectivo, de militancia política y sindical, de lucha común y solidaria por una vida que iba mucho más allá de lograr que el bus 47 subiera las empinadas cuestas de Torre Baró entre los entusiastas aplausos del vecindario.

Si a una historia le amputamos una parte, ya no es la historia. Si a unos hechos reales les borramos una parte, esos hechos ya no serán tan reales como nos quiere hacer entender su reclamo publicitario. Entre la realidad y lo que nos inventamos hay a veces escasas diferencias. Pero ojo: esa invención nunca puede confundir la verdad de los hechos. Por eso me parece que El 47 es una buena película, pero también el canto a una especie de conmovedor heroísmo individual y no a la lucha colectiva que se llevaba a cabo en aquellos años -también en la empresa del transporte público de Barcelona- y que ahora mismo tanta falta nos sigue haciendo. Cuando leo o escucho que una película está basada en hechos reales miro como si estuviera bizco y tuerzo el morro. Uuufff…