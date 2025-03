Cinema Jove, antesala de los Oscar

Detectar talento no es cosa fácil. Menos aún cuando no se trata de figuras consagradas, nombres que ya refulgen en el Olimpo de los dioses artísticos. Destacar el trabajo bien hecho en creaciones independientes no es cuestión de azar. Cinema Jove ha sabido olfatear la capacidad del director Sean Baker, que se llevó la noche del docmingo, entre otros, los Oscars a mejor director y mejor película por Anora.

El cineasta, nacido en de Nueva Jersey en 1971, recibió en 2023 el premio Luna de Valencia por ser uno de los directores "más libres, renovadores y comprometidos" del cine 'indie' estadounidense reciente”. Entonces el director del certamen cinematográfico valenciano, Carlos Madrid, aseguró que Baker es "el gran retratista de ecosistemas al margen, alguien que pone el foco en no-lugares, en personajes que tratan de salir a flote o encontrar algo de comodidad dentro de su hábitat".

Baker, con sus cuatro Oscars. / AP

Tras su paso por Cinema Jove, Baker también cosechó en 2024 un importante éxito en el Festival de Cannes, uno de los más prestigiosos del mundo. Baker recibió la Palma de Oro de Cannes precisamente por 'Anora', la cinta que ha logrado cinco premios de la academia de Hollywood.

Tras ganar en Cannes, Madrid recordó que "Sean Baker en su encuentro con el público nos habló de ‘Anora’, película que tenía rodada por entonces, pero cuyo montaje aún no había empezado. Nos adelantó que se trataba de la primera película en la que no iba a centrarse en un grupo marginal de la sociedad americana".

Baker triunfó con los premios a mejor película y mejor dirección con una cinta que retrata la historia de una estríper estadounidense que se casa con el hijo de un oligarca ruso. El filme, además, logró los premios a los mejores guión original y montaje, además de la estatuilla de mejor actriz, que levantó Mikey Madison.

Fotograma de 'Anora'. / L-EMV

Con los premios cosechados en esta de edición de los Oscars, Baker se convirtió en la tercera persona en ganar cuatro premios en una misma gala, algo que hasta ahora solo habían conseguido el legendario Walt Disney y en 2020 el coreano Bong Joon-ho con 'Parásitos'.

