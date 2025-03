"Guitarras solidarias" entregan los 80.000 euros recaudados

La Fundación Músicos por la Salud y Tony Aguilar han hecho entrega del dinero recaudado con su proyecto 'Guitarras Solidarias', en el que participaron más de 60 músicos y grupos españoles. En total, se recaudaron 80.000 euros, repartidos entre ocho organizaciones (conservatorios o escuelas de música), que podrán reanudar su actividad con la compra de los instrumentos perdidos por la dana.

Alejandro Sanz, Robbie Wiliams, Álex Ubago, Amaia Montero, Arde Bogotá, Antonio Orozco, Antonio Carmona, Estopa, Fran Perea, Gypsy kings, Hombres G, Izaro, Miguel Poveda, Mikel Erentxun o Rozalén son algunos de los músicos que se quisieron solidarizar con esta iniciativa, y donaron una de sus guitarras, firmadas además por ellos.

La guitarra de Alejandro Sanz superó los 5.000 euros en la subasta / Levante-EMV

La subasta comenzó el 1 de diciembre y finalizó el 16 de diciembre con una participación de 27.447 pujas recibidas y una recaudación total de 82.018,54 euros. Algunas de las guitarras superaron los 5.000 euros en la subasta, como las de Alejandro Sanz, que alcanzó la puja más alta (5.800 euros); Los Secretos (5.002 euros); Chiara Oliver y Violeta Hodar (5.172 euros) o la de Hombres G (adjudicada por 5.102 euros).

Cinco pianos

Clara Barberà, presidenta de Centro Profesional de Música y Danza Joan Baptista Cabanilles (Algemesí), recuerda que las inundaciones se llevaron cinco pianos y diversos instrumentos de cuerda y metal. "Con esta ayuda podremos reponer muchos de ellos", asegura. "Las personas que hemos sufrido esta desgraciada experiencia agradecemos muchísimo el apoyo. En un principio, el apoyo moral fue muy importante, porque nos sentíamos abandonados y sin saber qué nos depararía el futuro, pero al final el apoyo material es fundamental para volver a reconstruir todo lo que se ha perdido. Necesitamos ilusión para volver a comenzar de nuevo", explica.

Carlos Baute donó su guitarra para recaudar fondos / Levante-EMV

Elena Ruiz, que consiguió hacerse con la guitarra de Carlos Baute, conoció el proyecto a través de las redes del cantante venezolano. "Es una persona muy solidaria y siempre se presta a colaborar en estos temas. Subió en su Instagram una historia de Tony Aguilar hablando sobre el proyecto, en lo que consistía y que él participaba", recuerda Elena. "Al ser un tema que me toca de cerca no dudé en pujar por su guitarra para ayudar y porque, a la vez, me hacía mucha ilusión tener una guitarra suya", añade.

Tony Aguilar agradeció el "apoyo increíble de los músicos de este país". "Arrancamos al dia siguiente de las inundaciones. Guillermo (presidente de Músicos por la Salud) se puso en contacto conmigo y al cabo de 24 horas teníamos 15. Al final conseguimos 64 y hoy cerramos esta primera fase, esto no se ha terminado, queda mucho por hacer. No os vamos a olvidar", añadió el locutor y presentador.

Trato directo

Guillermo Giner, fundador de Músicos por la Salud, destacó el valor de haber conocido a las entidades beneficiarias, "que te cuenten sus historias lo cambia todo". "Para mi todos vosotros sois amigos y espero que sigamos colaborando. Estamos en el mismo equipo para ayudar y buscar una salida laboral para los músicos", añadió. El presidente de Músicos por la Salud explicó que las principales necesidades detectadas son mobiliario y también instrumentos, principalmente en las escuelas que se encontraban en planta baja.

Asistió en nombre de los músicos Javier Zapa, del grupo Bombai, grupo valenciano que donó un ukele, que es su sonido característico. "En el momento en que nos invitaron a participar no lo pesamos, somos de Valencia, tenemos familiares y amigos afectados también. Nos hemos volcado en ayudar y si hay algo bonito en todo esto es es estar unidos y juntos para seguir adelante", aseguró el artista.

En la mayoría de los casos, el dinero permitirá a las organizaciones beneficiarias comprar los instrumentos perdidos a consecuencia de la DANA. El Centro Profesional de Música y Danza Joan Baptista Cabanilles (Algemesí) y el Conservatori Professional de Música José Manuel Izquierdo (Catarroja) recibirán en ambos casos 17.000 euros. La Unión Musical de Picanya-Escuela de Música José María Roig (Picanya), Centre de Dia Dos Aigües (Albal), la Escuela de Música Viu (Algemesí) y Pablo Fernández Serrano (Chirivella) tendrán 10.000 euros cada uno, también destinados a la adquisición de instrumentos musicales. La Escuela de Piano Javier Templado (Picanya) y Salvador Ferragud Esteve (Algemesí) han conseguido 3.000 euros en cada caso.

Optaron a las ayudas personas físicas o jurídicas de los municipios afectados por la dana, que hayan sufrido daños en sus centros sociosanitarios y musicales, o actividades profesionales relacionados con la industria musical y sanitaria, a consecuencia de las inundaciones del pasado 29 de octubre. El objetivo es que puedan retomar, reabrir o reconstruir su actividad profesional, comercial o empresarial.

Notas que acompañan

Es la fundación con mayor actividad en la implementación de la música como manera de mejorar el estado de pacientes y personas en situación de vulnerabilidad. Trabaja, desde 2015, para humanizar, con microconciertos, la experiencia de los pacientes de hospitales y centros sociosanitarios. Desde su creación, ha ayudado a 554.718 personas, colaborando con 65 hospitales y 340 centros sociosanitarios y asistenciales. Actualmente, busca reducir el estrés e incrementar el bienestar de sus beneficiarios, solicitando al Gobierno y comunidades autónomas que sigan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud e implementen políticas que incluyan la música en el entorno sociosanitario.