Los promotores valencianos denuncian su exclusión de los Conciertos de Viveros

La Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana, MúsicaproCV, asociación más representativa del sector de empresarios valencianos de la música en directo, expresa su profunda preocupación ante el enfoque que han tomado los Conciertos de Viveros, el ciclo musical más emblemático del verano en la ciudad de València.

"Tras más de una década de consolidación de un modelo de colaboración público-privada que garantizaba una programación diversa, actual y competitiva, en los últimos dos años se ha impuesto un modelo que excluye a la mayoría de las promotoras musicales locales, favoreciendo a programadores de fuera de la Comunitat Valenciana así como a empresas no vinculadas al sector profesional de la música en directo", denuncia MusicaproCV en un comunicado.

Durante el mes de julio un total de 11 artistas nacionales y 7 internacionales pasarán por el escenario de los Jardines de Viveros.

"Este año seguimos apostando por un cartel ecléctico que refleja la esencia de lo que son los Conciertos de Viveros. Una cita ineludible con artistas locales, nacionales e internacionales de reconocido prestigio, con amplia trayectoria musical y avalados por numerosas nominaciones y decenas de prestigiosos premios Grammy”, destacó la pasada semana Mónica Gil, Delegada de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Valencia.

Los conciertos

Este ciclo de conciertos contará con bandas icónicas internacionales que han dejado una huella importante en la historia de la música. Europe, famosa por su clásico "The Final Countdown", aterriza por primera vez en València y Simple Minds, conocidos por "Don't You (Forget About Me)".

También actuarán Rosario, María José Llergo y Marta Santos, el swing y jazz de Caravan Palace, o Luis Fonsi, el aclamado artista internacional y creador de éxitos mundiales.

"Los Conciertos de Viveros son una cita ineludible en el calendario musical de nuestra ciudad. Este año, hemos apostado por un elenco diverso y de calidad, que incluye artistas como Sole Giménez, Juan Valderrama, los míticos Los Secretos, la cantautora Vanessa Martín y el puertorriqueño Víctor Manuelle, “Sonero de la Juventud, con su salsa romántica, entre otros", ha señalado Mónica Gil.

El Dj Alvama Ice, conocido por sus mashups y remixes en los que mezcla ritmos de trap con hip hop y reguetón, llega con más de 1,7 millones de seguidores en TikTok y su show ‘Kream’, lo que garantiza una oferta musical variada y de calidad.

El fenómeno viral de Hakuna también pisará el escenario de Viveros, tras completar el aforo del antiguo Wizink Center de Madrid que arrastra a niños, jóvenes y mayores.

La música indie pop-rock llegará de la mano de La la Love You. Ávaro de Luna, una de las voces más destacadas del pop español, visitará Viveros junto a los valencianos Bombai.

El pop electrónico será cosa de los británicos de The Human League, mientras que el grupo mexicano Camila aderezará una de las noches con estilo pop-rock latino y sus baladas románticas así como la joven menorquina, Chiara Oliver llega con su ‘La libreta rosa’, inspirado en sus primeras vivencias en la industria musical.

Entradas a la venta el 5 de marzo

Toda la información sobre los Conciertos de Viveros 2025 estará disponible en la web de los recitales donde se podrá ver el cartel anunciador y también se podrán comprar las entradas. Todo ello, a partir del próximo miércoles 5 de marzo a las 12 horas de la mañana.