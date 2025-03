El Centre del Carme dedica una exposición al escultor y diseñador de la falla municipal José Santaeulalia

El apellido Santaeulalia es uno de los venerados en el mundo fallero, uno de los que podrían tener su propia estrella en un paseo de la fama josefina. Tres generaciones de Santaeulalia dan forma a la Fallas de València. El más pequeño de la familia, José Santaeulalia, es el protagonista de la nueva exposición que el Centre del Carme dedica a las Fallas. Él ha sido el diseñador del monumento que el próximo 19 de marzo arderá en la Plaza del Ayuntamiento.

El gerente del Consorci de Museos de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, el propio José Santaeulalia, y el comisario de la muestra, el diseñador valenciano MacDiego, presentaron este viernes la muestra «José Santaeulalia», que reúne más de 180 piezas del también escultor valenciano entre dibujos, bocetos, maquetas o esculturas. Se trata de una visión integral de su trayectoria artística, no solo la vinculada a las Fallas, sino también la de su trabajo como escultor para la firma Lladró, con la que lleva vinculado más de 30 años. Por supuesto, el visitante podrá descubrir además la ‘trastienda’ de la falla municipal, su proceso de creación, sus bocetos y aquello que finalmente se descartó.

Bocetos y maqueta de la falla municipal 2025 en el Centre del Carme. / JM López

Santaeulalia explicó durante la presentación en la Sala Dormitorio del Centre del Carme que esta muestra «muestra su trayectoria en las Fallas y en Lladró y ambas facetas se alimentan la una a la otra; Lladró aporta la parte más seria y académica y eso alimenta lo satírico de las Fallas; y cuando hago Fallas siente que debo transmitir algo en poco tiempo y eso lo llevo también a la escultura, a la expresividad».

El trabajo que no se ve

El artista -no fallero, como él insiste por el sentido más literal y artesanal- revela que la muestra exhibe también trabajos de fallas «para las que tuve que hacer más de 100 dibujos y mucho de ellos se descartaron», dijo en alusión al trabajo que hay detrás del diseño de los monumentos que habitan las calles de València durante las fiestas.

José Santaulalia, ante algunas de sus obras. / JM López

Por su parte, MacDiego recordó que la llamada de Santaeulalia para comisariar esta muestra le «sorprendió porque mi mundo no puede estar en lo más opuesto de las Fallas», dijo entre risas. Explicó que cuando se puso manos a la obra recibió «como 10.000 dibujos y había que hacer una buena selección». De todos ellos, ahora llegan a esta muestra -que se puede visitar hasta el 5 de mayo- más de 180 piezas «y cada una es muy especial porque tiene el gamberreo, el chiste, la exageración», relató MacDiego.

Precisamente, sobre esa revisión de su obra, José Santaeulalia reconoce riendo que «dibujo ahora mejor que hace 20 años, pero lo que realmente veo es la evolución, he rescatado trabajos de los que ni me acordaba. Lo chulo ha sido buscar en carpetas que ni me acordaba que tenía». Además, señaló que en ese ‘buceo’ por los archivos ha encontrado dibujos de su padre, el célebre artista fallero Miguel Santaeulalia. «Él nos metió el ‘veneno’ de esto. Mi casa era como un viejo gremio de maestros y aprendices: él era el maestro y nosotros, los aprendices sin darnos cuenta», dijo en alusión a sus tres hermanos que también se dedican a las Fallas. «Mi padre ha sido un referente artístico y vital», concluyó.

Una de las piezas de porcelana que forman parte de la exposición. / JM López

Mientras, Bugeda quiso destacar que «José Santaeulalia ha sido profeta en su tierra, podría estar en Disney, pero ha preferido quedarse aquí».

Trayectoria y estilo

"José Santaeulalia es un escultor de renombre, conocido por su excepcional habilidad y creatividad para diseñar fallas, así como por su trabajo en el ámbito de la porcelana. Su elección como diseñador de la falla de la Plaza del Ayuntamiento de València de 2025 no sólo certifica su talento, sino también es un reflejo de su compromiso con la tradición y la innovación en el mundo de las Fallas de València", recuerdan desde el Centre del Carme.

Su carrera abarca más de 25 años en los estudios de Lladró, donde perfeccionó su técnica y desarrolló un estilo distintivo "que combina la elegancia y sofisticación, marca de la casa. Esta experiencia le ha permitido no solo trabajar con el mundo de la porcelana de alta calidad, sino también participar en exhibiciones internacionales llevando su arte a museos en diversas ciudades del mundo donde ha sido aclamado por críticos y amantes del arte. Su capacidad para fusionar tradición con enfoques contemporáneos ha sido clave para su éxito", añaden.

Esta exposición ofrece una visión integral de su trayectoria artística: "desde elegantes figuras hasta una selección de bocetos y maquetas que muestran el proceso creativo de su obra, además de algún ninot y premios de la categoría especial, permitiendo a los asistentes conocer de cerca la maestría con la que Santaeulalia aborda la construcción de piezas a veces sofisticadas, a veces irreverentes. Y por supuesto, hay un apartado dedicado a la futura falla de la Plaza del Ayuntamiento de València", concluyen desde el Consorci.

