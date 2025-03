Muere el actor de 'Harry Potter' Simon Fisher-Becker

El actor británico Simon Fisher-Becker, que tuvo destacados papeles en películas como “Harry Potter y la piedra filosofal” y “Doctor Who”, ha fallecido a los 63 años.

El marido del fallecido, Tony Dugdale, explicó en Facebook que el actor falleció el pasado domingo aunque no ofreció más detalles sobre las causas de su muerte.

"Hola a todos. Soy Tony, el marido de Simon. Tengo noticias muy tristes. A las 2:50 de esta tarde (domingo) Simon falleció", agregó Dugdale en un escueto mensaje en el que ha recibido el pésame de sus allegados.

Kim Barry, agente de Fisher-Becker en la firma Jaffrey Management, también confirmó la muerte de Fisher-Becker a CNN en un comunicado.

“No solo perdí a un cliente, Simon Fisher-Becker, sino a un amigo personal cercano de 15 años”, decía el comunicado. “Me ayudó enormemente y siempre fue amable, cortés y se interesaba por todos”.

Según CNN, el primer papel de Fisher-Baker en Hollywood llegó en la década de 1990 a través de una serie de apariciones televisivas de un solo episodio en programas como “Hale and Pace” y “One Foot in the Grave”.

Uno de sus papeles más destacados fue en la primera entrega de la franquicia de Harry Potter, interpretando a un fantasma que ronda los pasillos de Howarts.

Fisher-Becker también apareció en varios episodios de la serie de televisión de ciencia ficción de la BBC “Doctor Who” como un personaje recurrente llamado Dorium entre 2010 y 2011, explica la cadena.

Entre 2013 y 2018, Fisher-Becker trabajó en tres temporadas de la serie de televisión “Waterside”, un drama de ciencia ficción con sede en el Reino Unido.

CNN, recuerda que a lo largo de la década de 2020, Fisher-Becker prestó su voz a Arthur Morstan en la miniserie “Sherlock Holmes” y aparece acreditado como actor de doblaje en varias series de podcast, entre ellas “Abnormal Stories” de 2022 y, su último crédito, “Jenny – The Doctor’s Daughter” en 2024.