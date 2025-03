The Vaccines se unen al cartel del Deleste

A los ya anunciados Teenage Fanclub, Death In Vegas, Anna of the North, Deadletter, Mr Sanchez y Faixa, el Deleste ha añadido un nuevo nombre al festival que tendrá lugar en los Jardines de Viveros el 16 y 17 de mayo.

Los británicos The Vaccines llegarán a esta decimotercera edición de Deleste Festival con un último trabajo bajo el brazo, el aplaudido "Pick-Up Full of Pink Carnations", en el que la banda recupera el pulso vibrante y la inmediatez contagiosa de sus inicios, el mismo de aquellas canciones brillantes que encerraba el ya mítico "What Did You Expect from The Vaccines?", como la coreada hasta la extenuación "Wreckin Bar (Ra Ra Ra)" o ese logro melódico bautizado como "Post Break-Up Sex".

Quince años después de su formación, los de Londres, con el incombustible Justin Young al frente, siguen al pie del cañón, demostrando y con creces estar en un excelente estado de forma y fondo.

Del pop a la electrónica

The Vaccines compartirán escenario en Deleste Festival con los veteranos e ilustres Teenage Fanclub, todo unos popes de la electrónica como Death In Vegas, la calidez synth-pop de la noruega Anna of the North, el afilado sonido post-punk de Deadletter, el poderoso rock guitarrero de Mr Sanchez y el folclore tradicional que Faixa proyecta al presente con tanto acierto como delicadeza.

"Siete nombres pues tan variados entre sí como atractivos, que configuran un crisol ideal de tonalidades para crear ese color único, el de Deleste, que iluminará la ciudad de València los próximos 16 y 17 de mayo", destacan los organizadores del festival en un comunicado en el que también recuerdan que quedan más nombres por anunciar.