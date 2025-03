Avelina Prat: «Toda historia debe tener misterio, pero no necesariamente a través de un ‘thriller’»

La cineasta valenciana Avelina Prat presentó este lunes en el Festival de Cine de Málaga su segundo largometraje, "Una quinta portuguesa", que compite en la sección oficial del certamen. A Prat le mueven y remueven las historias sobre conocer al desconocido. Esta curiosidad impulsa este nuevo trabajo, repleto de personajes misteriosos como los de Manolo Solo y María de Medeiros, sus protagonistas.

¿Qué puede llevar a alguien a suplantar a otra persona? Prat indaga en ello a través de Fernando (Solo): «Todos los personajes cambian de lugar por necesidades de distintos tipos, la de Fernando es una necesidad vital», apunta antes de incidir en lo que provoca ese cambio y en lo que el personaje siente por ello. «Dolor y extrañamiento del mundo en el que vive. Esto le impulsa a cambiar de lugar, y luego, por una oportunidad que le sale por el camino, a cambiar de identidad», explica la cineasta valenciana.

La quinta que da pie al título luce en la película como una protagonista más, y no sólo por su belleza, sino también porque aquí Fernando aterriza haciéndose pasar por quien no es. Amalia (De Medeiros), la propietaria, se da cuenta, pero no le importa. El lugar se convertirá, por tanto, en «encuentro de una familia atípica», y sobre todo, en escenario de «una nueva vida» para Fernando-Manuel, puntualiza la directora.

Avelina Prat, durante el rodaje con María de Medeiros y Manolo Solo. / L-EMV

El misterio latente

¿Por qué? «El misterio latente» de la trama no desaparecerá nunca del todo. Es parte del ADN de la directora y guionista. «Toda historia debe tener misterio y enigma, no necesariamente a través de un thriller o de la novela negra», arguye, concisa, la cineasta.

Manolo Solo prefiere no deshacer el misterio. «No me gusta decir lo que yo creo que le pasa a mi personaje; lo que me gusta es lo que crea el espectador». Coincide en que «el misterio flota sobre toda la película y sobre todos los personajes: de dónde son, por qué están aquí, qué es lo que quieren».

De Medeiros, por su parte, define a su personaje como «misteriosa». «Pero también -matiza acto seguido- divertida y excéntrica, con amigos rarísimos».

La actriz ha disfrutado trabajando con Prat, de quien elogia el «margen de misterio» con el que la cineasta construye sus obras y sus personajes. Es, concluye, lo que les hace «reales y creíbles».

Una quinta portuguesa narra cómo la desaparición de su mujer deja a Fernando, un tranquilo profesor de geografía, completamente devastado. Sin rumbo, suplanta la identidad de otro hombre como jardinero de una quinta portuguesa, donde establece una inesperada amistad con la dueña, adentrándose en una nueva vida que no le pertenece. Tras su paso por el festival andaluz, la cinta llegará a los cines, como adelantó Levante-EMV, el próximo 9 de mayo.

Otras producciones valencianas en Málaga

La cineasta valenciana Amparo Climent presentó ayer también en el Festival de Málaga su documental 'Dolores Ibárruri.La pasionaria', dentro de los pases especiales del género. Se trata, según el certamen de cine, de «una visión profunda y humanizada» de la presidenta del Partido Comunista de España y una de las figuras políticas más icónicas del siglo XX. .

El Festival de Cine de Málaga se celebra en la ciudad andaluza hasta el próximo día 23.

