Javier Polo llega con sus «Pequeños calvarios» al Festival de Málaga

Con un guion «muy divertido, gamberro, canalla y fresco» llega 'Pequeños Calvarios' al Festival de Málaga, donde se proyectará el miércoles y jueves en la Sección Oficial, fuera de concurso.

Es el estreno de una película muy valenciana, tanto por su numeroso elenco —nutrido de caras conocidas—, como por sus localizaciones y su dirección, a cargo de Javier Polo ('Europa en 8 bits' y 'El misterio del Pink Flamingo).

El Festival de Málaga será la primera oportunidad de ver el primer trabajo de ficción del director, un divertido film que le ha dejado tan buen sabor de boca que ya asegura que seguirá por este camino y no tanto por el documental de sus trabajos anteriores. «Después de 'El Misterio de Pink Flamingo', tenía el vacío que te deja una película cuando la terminas y quería arrancar con algo. Como ya había coqueteado un poco con la ficción, decidí lanzarme directamente», afirma. «Una película episódica es la forma más natural de ir pasando del documental a la ficción», añade.

El resultado es sorprendente, tratándose en cierta medida de una opera prima, que su creador califica de «hiperrealista», llena de color —casi al estilo pop art—, con toques de comedia negra, y producida a cuatro bandas por Hermanos Polo, Japonica Films, Paloma Negra Films y Whisky Content.

Javier Polo con parte del reparto. / Laia Lluch

La película se construye alrededor de un relojero con complejo de demiurgo, que cree manejar las historias –y los pequeños calvarios— de los protagonistas, y que tiene una peculiar relación con un programa de radio, que le llevará a vivir su particular calvario.

«Me puse con mi hermano y escribimos relatos breves sobre obsesiones y manías y también inspirados en algún hecho que le había ocurrido a él en el pasado o de historias que mi padre psiquiatra nos había contado. También hay mucho de observar a la gente de alrededor y de uno mismo, ahí está mi parte de documentalista», explica Javier Polo sobre la trama, con un guión de David Pascual, Enric Pardo y Guillermo Guerrero.

El personaje del relojero —Carlo, encarnado por Pablo Molinero— es el hilo conductor para conocer las historias de los personajes de Andrea Duro, Vito Sanz, Marta Belenguer y Enrique Arce. El cásting lo completan Arturo Valls, Berta Vázquez, Javier Coronas, Rubén Bernal, Pablo Molinero o Mamen García, entre otros, dando resultado a una película ágil, actual y divertida, con toques surrealistas y que también, en cierta medida, pretende llevar de cabeza al espectador.

«Hacemos pequeñas reflexiones en voz alta, a través de personajes excéntricos y extravagantes... no es una crítica ni un drama social, pero sí que tiene temas latentes, porque la película todo el rato le da vueltas a la cuestión del tiempo, que en la vida estamos de paso, y si buscamos nuestro bienestar o nos autotorturamos. El relojero busca las cosquillas y saca la peor parte de cada personaje, hasta que sale la verdadera personalidad de cada uno», indica.

«Todos tenemos algunos calvarios, cosas que nos dan rabia y también queríamos que generara esa sensación al espectador, de ir cargándole la mochila», asegura. Las mascotas, las enfermedades, las vacaciones o los ruidos protagonizan algunas de las manías que extenúan a los protagonistas.

Marta Belenguer, en la película. / Levante-EMV

«El elenco es mayoritariamente valenciano, aunque nunca habían estado juntos en una película, y hemos hecho una mezcla de gente nueva y más conocida», explica el director. Reconoce que la grabación —que pasó por València, Castelló, Benidorm, Oliva y Almenara— fue una «gincana» —con «dos o tres tomas por plano»— y esperan que Málaga sea el «pistoletazo de salida» para su promoción, como ocurrió el año pasado con la también valenciana "La casa", de Álex Montoya.

Esperan que antes de verano se pueda ver en cines y en el festival será la primera vez que comprueben la reacción del público. «Tenemos nervios, pero de los buenos, ilusión y muchas ganas, porque estamos muy felices de cómo ha quedado. Málaga es una oportunidad. El cine valenciano está en un gran momento y eso se nota y hay que seguir apostando», indica a Levante-EMV.

El presupuesto, el problema

No obstante, no todo es de color de rosa en el audiovisual. «El pequeño calvario que tenemos siempre es la financiación, ese es el gran dilema, y también los ‘noes’ que recibes y que desesperan cuando siempre tropiezas con eso y es algo repetitivo. Gente del sector piensa que 'Pequeños calvarios' ha costado el triple de su presupuesto real, pero no, aunque eso indica que hemos hecho una buena labor y hemos sacado mucho con poco», dice con satisfacción Polo.

Para hacer la película también sufrieron algunos peculiares calvarios: tuvieron que atrasar dos meses la grabación, el tiempo marcaba cinco días de lluvias durante el rodaje, y cambiaron uno de los protagonistas por problemas de salud... «podemos decir que los rodajes y la producción de películas son sinónimos de calvarios», admite entre risas.

No obstante, «es mi primera película de ficción y me da la sensación que no va a ser la última», reconoce Polo. Adelanta que ya está «llamando a puertas» con dos proyectos de series de ficción que tiene en desarrollo, y también tiene en mente una nueva película que espera empezar este año.