Llamas y explosiones

Las Fallas ponen al límite la convivencia en nuestra ciudad con las calles cortadas, las carpas montadas desde el viernes 6 de marzo y ciertos comportamientos incívicos derivados de cuestiones festeras como las verbenas, los botellones, la mandanguita, las aglomeraciones, el tráfico, los puestos de venta ambulante y el uso indiscriminado de pólvora. Así que ahora que Valencia parece estar a punto de ser devastada por la furia del enésimo terremoto, el martillo de Thor, el colorido fuego nocturno de los castillos, la araña con doble turbo tronador o por el tonto del haba que tira un masclet del quince en el callejón de debajo de mi casa a las dos de la madrugada en vez de encenderlo en la figa de su tía Doloretes, yo recopilo algunos momentos explosivos y flamígeros en la historia del rock and roll. Y las Fallas ya se acabarán, como todos los años. Aire.

El mejor batería de todos, Keith Moon de The Who, era un gran aficionado al ruido y no precisamente al de los instrumentos de sus compañeros. Le gustaba la pólvora casi tanto como la priva y siempre iba en busca del petardo más potente. Muchas veces los tiraba sin avisar, como esos payasos que te los sueltan en los pies o esos otros borricos que encienden un borracho en medio de una multitud. Al final de una actuación televisiva en 1967, nuestro chaval reventó sus tambores con un estruendo que dejó a Pete Townshend, guitarrista y motor creativo del grupo, con problemas de audición de los que nunca se recuperó.

Moon era como esos nanos que porfían con latas, botes, vasitos de papel o envases de yogur y buscan en sus cajas de madera el explosivo más adecuado para volarlos por los aires, junto a alguno de sus dedos, ante la despreocupada mirada de sus padres que trasiegan cazallas en el casal. Maquinando sus maldades sin parar, decidió demoler las habitaciones de los hoteles norteamericanos que les acogían en sus primeras giras. Sentía especial predilección por reventar tazas de wáter y lavabos con unos artefactos llamados cherry bombs, que eran 20 veces más potentes que los petardos que se podían conseguir en el Reino Unido, territorio mucho más comedido que el de sus primos yankis, donde todo se hace a lo grande. Compró 500 y les dio tan buen uso que les prohibieron alojarse en las cadenas de hoteles más elegantes y acabaron durmiendo en lugares sin ningún glamur.

Uso de la pólvora

Y así comenzó a popularizarse el uso recreativo de la pólvora en la música popular moderna. La palma se la lleva la banda teutona de metal Rammstein, que convirtieron la pirotecnia llameante en un espectáculo que nada tiene que envidiar a las actuaciones de collas como la de Els Dimonis Socarrats de Campanar, los de L’Avern d’Alboraia o los de Massalfassar, con su magnífico uso de la dolçaina y el tabal en combinación con el puro fuego. Pues lo de Rammstein igual, pero con ingeniería alemana, que por muy espectacular que sea siempre queda un poco sosa, fría e impersonal al lado de nuestros cálidos destarifos mediterráneos.

Petardos sí, pero a sus horas, con sus normas, en las zonas habilitadas para ello, sin tocarle a nadie las narices, sin animales de por medio porque lo pasan fatal y con todas las medidas de seguridad. Amb coneiximent, que los accidentes están ahí, esperándote, como cuando vas al curro y te encuentras una vomitera en el portal o unos charcos de meados junto al coche. El mismísimo James Hatfield de Metallica sufrió graves quemaduras durante un concierto en Montreal en 1992 que lo mantuvo 17 días apartado de los escenarios.

Bob Bryar, batería de My Chemical Romance, necesitó injertos de piel y una extensa hospitalización después de abrasarse filmando un videoclip con mucho socarrat. A Michael Jackson se le incendió el pelo durante la grabación de un anuncio de Pepsi, lo mismo que a Gene Simmons de Kiss, que llevaba más laca que una fallera y casi se queda calvo en cero coma.

Lo resumió certeramente Blackie Lawless, heavy de peluquería en W.A.S.P., quien estuvo a punto de perder bastante más que el pelo cuando le estalló un braguero lanzallamas en medio de un concierto. Mientras se recuperaba en el hospital de las heridas (y del ridículo) les dijo a sus colegas en un rapto de lucidez: si fuésemos capaces de escribir mejores canciones no tendríamos que recurrir a estas mierdas para entretener al personal.