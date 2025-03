El raje de Quevedo contra su concierto de premio en València: "Les dio igual mi situación personal"

Aquel concierto de Quevedo en València el 29 de junio de 2024 fue memorable, único, de premio incluso, pero su protagonista tiene tan mal recuerdo de él que ha asegurado que no volverá a cantar en el festival que le contrató -el BigSound- e incluso que hablará mal de él siempre que pueda.

"Lo pasé increíble pero me dio rabia. Fue un 'showazo'. Los negocios son los negocios y ya estaba cerrado. Le expliqué a la cara mi situación, lo que pasaba y que quería parar. Les dio igual lo que me pasaba".

Alejarse de los focos

Así se expresa el cantante canario hace unos días durante su entrevista en el podcast de Chente Ydrach justo antes de su visita a Puerto Rico. Quevedo recordaba en esta entrevista que en 2024 decidió parar y alejarse de los focos de la actualidad musical en 2024 para descansar tras el éxito desmedido de su "Quédate" con Bizarrap.

"Ha sido un año increíble y yo sé que todos se estaban preguntado lo típico, lo de la frase '2024...' y todo eso. Bueno, tenía que hacer lo que tenía que hacer, ahora lo he terminado y toca darme unas vacaciones, gente", dijo en su día.

Tras tomar esta decisión, Quevedo logró cancelar o posponer todos sus compromisos en directo excepto uno: la actuación que había cerrado para la edición del BigSound de València de 2024 donde era, además, uno de los grandes cabezas de cartel.

"Al chico le dio igual"

"Lo que me dio rabia fue el punto de, obviamente, los negocios son los negocios y ya estaba cerrado. Expliqué la situación a la cara y le dije: 'Me pasa esto, quiero parar de todo'. Al chico le dio igual, les dio a todos igual mi situación personal. Yo lo entiendo, pero ahora me caes mal", dice Quevedo en el podcast.

"Al final yo también habría aprovechado para decir que era la única presentación de Quevedo en 2024. Pero yo no voy a volver a ese festival en la vida. Y si puedo hablar mal de ellos, mejor" reconoce el artista.

Por ello, Quevedo ha anunciado que no volverá nunca al BigSound e incluso que si puede hablar mal del evento "mejor". Lo curioso del caso es que, por muy forzado que fuese aquella actuación y por mucho odio que le tenga su protagonista, el concierto de Quevedo en el festival valenciano fue de premio.

Un concierto "único"

Justo este domingo, unos días después de hacerse público el raje del cantante, los Iberian Festival Awards celebrado en Portugal galardonaban con el "Best Live Performance (PT/ES)" el "único show mundial de Quevedo en 2024", tal como anunciaba este lunes el propio festival, que también presume de ser "el único festival de la Comunitat Valenciana finalista en varias categorías que regresó con un galardón".

En Best Live Performance (PT/ES), BigSound compitió con artistas y festivales de renombre como Doja Cat (Rock in Rio Lisboa, PT), Green Day (O Son do Camiño, ES), Macklemore (Marenostrum Fuengirola, ES), The Prodigy (Icónica Sevilla Santalucía Fest, ES) y Bomba Estéreo (WARM UP Estrella de Levante, ES).

"Los socios directores de BigSound Festival, Miguel Torres (director artístico) y Juanjo Talaván (director del festival), fueron los encargados de recoger el galardón y aprovecharon su discurso para responder a las recientes declaraciones del artista canario Quevedo, desmintiendo la polémica surgida en torno a su actuación en la edición de 2024", informa además el festival.

"Tiene las puertas abiertas"

"Este premio también es para Pedro (Quevedo), el artista en el que confiamos hace ya tres años", anunciaron los promotores tras recoger el premio en referencia a la primera actuación del cantante en BigSound 2022, "cuando su carrera comenzaba a despuntar y el festival fue el primero en darle la oportunidad de actuar en un evento de gran formato".

"Siempre hemos entendido y comprendido su situación” - y concluyó- “Pedro, cuando veas estas declaraciones, quiero que sepas que tienes las puertas del festival abiertas como siempre".

Con este comunicado, el BigSound de València ha querido "desmentir" que Quevedo no tuviera opción de cancelar su contrato, negociado entre julio y septiembre de 2023, cuando se anunció su actuación para junio de 2024. "No fue hasta febrero de 2024 cuando el artista planteó, de forma unilateral, la posible cancelación -asegura la empresa-. Cabe destacar que la organización en ningún momento solicitó indemnización alguna, pero sí que el artista se responsabilizara de los daños y perjuicios directos a las más de 18.000 personas que por entonces habían adquirido su entrada. Todos debemos sentirnos comprometidos con los derechos de los demás".

"La decisión la tomó Pedro"

El BigSound explica que tras evaluar los pros y contras de rescindir el contrato, "que había sido firmado meses atrás y cumplido impecablemente por las dos partes, la decisión de seguir adelante fue tomada por Pedro y su agencia".

"Además -añaden los promotores- por iniciativa del festival, Quevedo contó con total libertad presupuestaria para el show, así como con el compromiso de no anunciar que esta sería su única actuación en 2024 y que, tanto la promotora como el público, quedaron enormemente satisfechos con la actuación preparada en exclusiva para el festival, y como muestra de ello, este premio internacional".

La quinta edición de BigSound que tendrá tendrá lugar los próximos 27 y 28 de junio en la Ciutat de les Arts contará con Ozuna, María Becerra, Nicky Jam, Bad Gyal, Juan Magán, La Zowi y Ptazeta. Además, se incorporan por primera vez artistas como Amaia, Nil Moliner, Abraham Mateo y Omar Montes, mientras que el talento emergente estará representado por Julieta, Belén Aguilera, Figa Flawas, DePol, Mushkaa, Parkineos, Inés Hernand DJ Set y Pignoise. Un momento especial lo protagonizará Leire Martínez, quien regresa a los escenarios para iniciar su carrera en solitario.