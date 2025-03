Shaggy celebrará los 30 años de su 'Boombastic' en el Rototom

Shaggy, Burning Spear, Tiken Jah Fakoly, Tarrus Riley, Steel Pulse, Misty in Roots, The Wailers, Morgan Heritage, Third World, Ky-Mani Marley… Rototom Sunsplash lanza el primer, y nutrido, avance de su 30ª edición, que celebrará este verano en Benicàssim, del 16 al 23 de agosto de 2025.

Según la organización, el cartel de este año estará formado por "artistas que han inspirado y siguen inspirando la trayectoria de Rototom Sunsplash, junto a otros que reformulan la escena reggae para seguir creciendo". En total, más de 60 nombres durante ocho jornadas se unen al ‘Celebrating life’ que este 2025 cumple 30 años de la "buena vibra" del festival internacional.

Shaggy -premiado con dos Grammy y nominado en ocho ocasiones a los galardones más relevantes de la industria- sintoniza con los 30 de Rototom en una fecha simbólica también para su carrera: la del 30 aniversario del lanzamiento de "Boombastic", el tema que le catapultó y le proyectó al mainstream internacional. Una popularidad a la que han contribuido también colaboraciones como la de Sting en el álbum "Just One Lifetime".

Shaggy. / Levante-EMV

Pero no será el único aniversario de esta edición: 2025 es el año en el que Bob Marley cumpliría 80, y el festival anuncia el regreso de la banda de la leyenda del reggae, The Wailers. La saga Marley también salta a esta 30ª edición de la mano de Ky-Mani Marley para honrar sobre el escenario el legado musical de su padre.

También estará Burning Spear, uno de los máximos exponentes mundiales del reggae más místico y "probablemente, el mayor inspirador del festival"; el marfileño Tiken Jah Fakoly, una de las voces africanas más influyentes, reivindicativas y virales, que junto a un coro de 850 personas ha interpreta el viral "Plus rien ne m'etonne'".

Entre los históricos estarán Misty in Roots; con 50 años de trayectoria Steel Pulse; y Cimarons, banda pionera en la escena reggae europea. El festival también ha anunciado los españoles Lone Ark (Roberto Sánchez) y Mango Wood; The Meditations, Third World, Dub Side Of The Moon, Easy Star All-Stars -en su única fecha en España-; Tarrus Riley, y Morgan Heritage, con la incorporación de la prometedora voz del joven Jemere Morgan patentando el legado de la banda jamaicana. También el artista rasta Taj Weekes o Kumar Fyah, exvocalista de la banda Raging Fyah y talentoso cantautor, que presentará su nuevo proyecto en solitario.

La 30ª edición coincide con el 15 aniversario de la llegada del Rototom Sunsplash a España, cuya escena reggae vuelve a estar presente con variedad de estilos. Además del show de Lone Ark con Cimarons, el festival presenta el estreno del proyecto live con banda Chalart58 & The Soul Adventurers. Un show que Chalart58 (productor de Manu Chao, Fermín Muguruza o Amparanoia) protagoniza junto a invitados como Roberto Sánchez, Matah, Sr Wilson, Morgana Souljah y el cantante inglés Joe Yorke.

Lasai, exponente del reggae y el dancehall en España, se une para un show inédito a la banda americana Dukes of Roots, formada, entre otros, por el congoleño Mermans Mo Faya Mosengo, artista de Playing for Change y por Fully Fullwood, legendario bajista de Peter Tosh.

Por su parte, el roots reggae estatal estará representado por el trío vocal Emeterians, celebrando 20 años de trayectoria musical. Las increíbles voces de Brother Wildman, Sister Maryjane y Maga Lion estarán acompañadas en el escenario por la Forward Ever Band y varios invitados especiales.

Un concurso para atraer talento emergente

En el marco de esta edición 2025, el festival internacional reggae quiere, en colaboración con la SGAE, dar un nuevo impulso a la escena reggae emergente del país creando en su escenario Lion Stage un marco de gran visibilidad para apoyar a los nuevos talentos de la escena nacional.

Por eso han anunciado, como noveddad, que nace el concurso Rumbo a Rototom 2025, una convocatoria abierta a nuevos artistas y bandas nacionales del universo musical del reggae, dancehall, ska, dub, y sus fusiones con electrónica, hip-hop, cumbia o flamenco, entre otras, que permitirá a las cuatro formaciones seleccionadas actuar en Lion Stage días 18, 19, 20 y 21 de agosto.

Carte completo, por ahora

Otros artistas confirmados son: Vandal, Big Red, Joe Yorke, Nadia McAnuff , The Ligerians; Mystically. Ana Tijoux, Movimiento original, ETS (En Tol Sarmiento), La Yegros, Warrior Sound y Silly Walks , y Spexdaboss Xyclone, Dunrich World Sound, Ayanna Heaven, Team Damp, Dj Pepa, Royal Marx Sound, KGS, Kings Crown, Lars Vegas, Kangaroots, Vibes Star, Dhamiano, Sicily Rebellious, Jamafrican Crew, GC Sound, Dancehall Madness Experience ft Docta Rythm selecta, Dj Luiz Dubs, Selecta Nesta o Iration Selecta, Channel One, Matah, Moa Ambessa, Morgana Souljah, Roberto Sánchez ft Benjammin & Ras Tweed y Omega Nebula, Zsongo, AfroBrunc, Oyofe Bissap Party, Follow the Party, AfroSplash, AfroVice y Silly Walks.