Francisco, al rescate de la bandas: "La dana se llevó muchos instrumentos"

«¿Soy yo?», pregunta Francisco a Paca Ribes, la mujer con la que lleva más de treinta años casado, mientras pasea por la plaza del Ayuntamiento de València tras una de las mascletàs de estas Fallas en el balcón fallero de Levante-EMV. «Sí, sí… mira qué bonito suena tu ‘València’», le apostilla Paca, quien rememora cómo Pavarotti era un enamorado de su voz. «Francisco… Francisco…», le gritan unos fans mientras el cantante de Alcoy se escabulla entre el bullicio. «Una foto, por favor», insisten. Se para con todos los que le requieren. Trasmite esa efusividad que siempre tuvieron los artistas de otra época. Porque Francisco es pura pasión. El próximo 4 de abril realizará un concierto en Les Arts para recaudar beneficios para las sociedades musicales de los pueblos afectados por la dana: «Me siento identificado con las bandas, de niño pertenecí a la de la Vall d'Uixó», recuerda. A sus 14 años se aprendió todas las canciones del LP de Nino Bravo ‘Un beso y una flor’ y a partir de ahí encontró su vocación.

El próximo 4 de abril vuelve a Les Arts...

Nuestros músicos se han quedado sin sociedades musicales tras la dana. No tienen locales para ensañar y, lamentablemente, el agua se llevó muchos instrumentos. Este concierto es exclusivamente para ayudarles y que sigan aprendiendo música. Eso es lo fundamental y estamos muy ilusionados.

¿Cómo va a ser el concierto?

El principal protagonista va a ser el público, que debe de llenar el auditorio para recaudar fondos para los pueblos más afectados de la dana. Haré el concierto con mi banda de siempre, con 50 músicos que no dudaron en acompañarme cuando les llamé. Son todos valencianos. Habrá alguna sorpresa más… canciones nuevas.

¿Y como repertorio?

Grandes éxitos míos que conoce la mayoría, canciones conocidas mundialmente. Va a ser un espectáculo donde cada canción nos va a llevar a un momento de nuestras vidas. Creo que será muy bonito.

¿De nuestras vidas?

Sí, escuchamos una canción y nos transporta inmediatamente a un momento muy especial, en un momento de felicidad. Un momento triste, que también los hay, pero son canciones que no pasan desapercibidas.

¿Cómo definiría el sonido de las bandas?

El mejor. Me siento identificado con las bandas porque de niño pertenecí a la de la Vall d'Uixó. Ese sonido tiene muchos matices porque es el sonido valenciano por excelencia, los metales no los tiene nadie en el mundo.

El cantante Francisco en el balcón fallero de Levante-EMV / Germán Caballero

La esencia valenciana.

Exactamente, las bandas son eso, una parte de la mayor tradición de Valencia, de nuestro arte, de nuestra cultura.

¿Está como viviendo una segunda juventud ahora?

Sí, estoy muy feliz. Ahora vivo en Godella, cerquita de la ermita después de vivir más de 20 años en Altea, muy cerquita del mar también, uno de los pueblos más bonitos de la Comunitat Valenciana. Cada mañana recorro 10 kilómetros para mantenerme en forma y repaso mentalmente mis canciones.

¿Y esa felicidad se ha traducido en su voz?

Sí, claro. Además, cuando dejé de fumar mi voz creció exponencialmente. Está claro que la tranquilidad me ha ayudado, también he entendido que lo más importante del artista profesional es el equipo. Porque mi equipo es tan valioso o más que yo, porque con ellos descargo muchísima confianza. Llevamos muchos años juntos y disfrutamos mucho. Somos una gran familia.

Entiendo.

Lo más importante en una profesión, después de muchos años, es tener humildad. La humildad es la que te hace crecer. Cuando crees que ya lo sabes todo, ahí se acabó la carrera. Sigo aprendiendo todos los días. Mi mujer es muy autocrítica conmigo. Yo también lo soy, pero ella es mi mayor crítica... Cuando termino un concierto ella me dice si he estado bien o no.

¿Ha alcanzado su techo profesional?

Me faltan años para hacer cosas porque tengo muchas ideas, muchos proyectos, mucha ilusión, que es lo principal para un artista. Pronto presentaré un nuevo proyecto con el que quiero homenajear a México.

¿Qué hace en sus ratos libres?

Soy un apasionado de la fotografía porque me encanta captar aquello que no ve nadie, el instante, el momento justo del arte. Esa afición se la he transmitido a mi hija María. Me encanta también estar en la montaña, en Montanejos y desconectar con mi perro.