Mónica Naranjo: "Quedarme encasillada es algo que me daba mucho miedo, y me rebelé"

Claro que sí. La esencia sigue existiendo. Es seguir teniendo ilusión para hacer cosas bonitas 24/7, curiosidad, ganas de compartir... Aunque yo en aquellos tiempos iba a tanta velocidad que no he retenido apenas nada de lo que ocurrió. Sí que recuerdo intacto el momento en que empecé, el programa ‘Siempre en domingo’, en México, ocho y media de la tarde, cantando ‘Sola’ y ‘El amor coloca’, y al día siguiente se había liado parda.

Se convirtió en una diva pop discotequera, en México y en España, con los dos primeros álbumes, ‘Mónica Naranjo’ y ‘Palabra de mujer’.

Era todo muy naíf, divertido, potente, poderoso, con mensajes que marcaron un antes y un después en la sociedad de finales de los 90, y en el colectivo.

El entorno ahora conocido como LGTBI+, que entonces apenas era todavía reconocido como un nicho de mercado.

No existía ese concepto. Ahora los discos están estudiados en función del segmento de público. Entonces era todo más orgánico. Pero esto es como decir si te gusta más el cine de los 80 o el de los 2000. Creo que antes todo tenía más encanto, no sabías qué iba a pasar. Ahora lo puede encaminar y prever.

Con su tercer álbum, ‘Minage’ (2000), homenaje a Mina, hubo un cambio.

Me acuerdo de estar en un despacho hablando con la gente del equipo, que tenían una razón aplastante con sus argumentos a favor de hacer otro disco pop, pero quedarme encasillada es algo que me daba mucho miedo. Y me rebelé. Les dije: “chicos, tenéis toda la razón, pero estoy convencida de que este disco, precisamente, con los años se convertirá en un disco de culto”. Y fíjate: ‘Sobreviviré’ se ha eternizado, hemos hecho una gira 20 años después y el disco se ha vuelto a comercializar y a agotar. No iba desencaminada.

Luego hubo un vacío discográfico, de 2001 a 2008. Tiempo de desencuentro con su discográfica.

Más que desencuentro, fue decir “a ver, es que yo necesito silencio”. No puedo ir enlazando historias, necesito parar, recuperar mi vida, encontrarme, abrazarme… Decidí irme sin consultarlo a nadie. Si lo hacía, me iban a convencer para que me quedara. Cogí los bártulos y desaparecí, y esos años fueron muy enriquecedores.

Su música se endureció más adelante: más electrónica, guitarras metal, halo gótico. Su último álbum, ‘Mimetika’ (2023), es tirando a oscuro.

No suelo hacer discos parecidos a los anteriores. Hay que seguir inventando, investigando, dedicándole años a un disco. Después de ‘Tarántula’ (2008) publicamos ‘Lubna’ (2016). Nadie esperaba que una artista pop pudiera crear una ópera rock.

La música vive un tiempo de cambios, tanto de lenguajes sonoros como en la esfera industrial. ¿Le produce algún aturdimiento?

Cuando yo era pequeña se editaban sencillos, con su cara A y su cara B. La historia se repite. Está bien lo que está pasando. Antes componías un ‘temón’ y tenías que esperar tres años para tener listo el LP. Ahora lo puedes lanzar en una semana y eso es genial.

Otro cambio es que hay una avalancha de estrellas pop mujeres.

Yo siempre he tenido la sensación de estar rodeada de estrellas a las que admirar: Babra Streisand, Whitney Houston, Aretha Franklin, Donna Summer, Gloria Gaynor, Tina Turner… Figuras no icónicas, sino únicas.

Han salido tributos a Mónica Naranjo. Con nombres como Lágrimas Negras o GranDiosa.

Pues es una sorpresa lo que me dices. ¿Esto cuándo ha pasado? Pues qué guay. ¡No pensé yo que fuera tan importante para la gente! (ríe) Esto es como cuando estás cenando en un rincón del restaurante y sale una cantante y empieza a cantar ‘Empiezo a recordarte’. Me parece la cosa más mágica del mundo. Una pasada.

Se muestra como una persona muy segura de sí misma. ¿Nunca duda sobre los pasos a dar o se pregunta si el público seguirá ahí?

No, intento siempre estar muy pendiente de mí misma. Siempre he sido una persona muy sensible en cuanto a las necesidades. Como me gusta mucho el silencio, es un gran compañero para poder meditar y saber cuál es el camino. A lo que hoy doy más valor es al tiempo, a utilizarlo para cada cosa de un modo muy sagrado.

Habla siempre de “los artistas”. ¿Una estirpe distinta, otra categoría de la Humanidad?

Siempre he dicho que las ovejas negras hemos venido a cambiar el mundo. Yo me catalogo bastante una oveja negra. Vengo de una familia muy humilde, nadie se dedicaba a la música, ni siquiera habían visto un pentagrama. Mi madre siempre me ayudó a perseguir mi sueño, pero mi padre era muy reacio. Una vida nómada para una hija, dejar de verla… Siempre decía “es que allí hay muy mala gente”.

Vuelve al Palau Sant Jordi con un repertorio de grandes éxitos.

Tocaremos de todo menos el disco ‘Lubna’, con el que en su momento no hicimos gira porque me faltaban fuerzas. Lo reservo para más adelante. Hay una banda nueva. Era importante una renovación general. Y nos basaremos en las versiones originales de las canciones, con esas maravillosas máquinas que en los 90 producían sonidos como los del comienzo de ‘Entender’, puro analógico.

Ha dicho que tras esta gira hará una pausa en los escenarios. Se ha hablado de retirada, pero suena un poco exagerado.

Es exagerado, sí. Tan solo necesito tener tiempo. Cuando estás en gira no tienes tiempo para nada más que para lo que estás. Y yo siempre digo que el mejor disco está por editar. Necesito parar y estar en silencio. Y Dios dirá.

