El futuro le espera

Vuelve la guitarra a la SFV, un instrumento poco habitual en su programación de los últimos años, donde otrora actuaran Segovia, Sainz de la Maza, Yepes o Gallardo del Rey. Y en esta ocasión ofreció el debut de un joven de 19 años, Ausiàs Parejo, con un brillante currículum como solista y ganador de importantes concursos internacionales.

Con un programa de compositores españoles, mostró y demostró que posee una sólida formación técnica y un elegante sonido, que no hubiera tenido necesidad de amplificar en un recinto como la sala Rodrigo. Con dos standards de Malats y Albéniz, originalmente escritas para piano, Parejo dejó patente sus cualidades en un instrumento que el castellonense Francisco Tárrega recuperó de manera definitiva para las salas de concierto.

Ausiàs Parejo, guitarra / Levante-EMV

Gran acierto incluir el "Homenaje a Frédéric Mistral", poeta occitano y premio Nobel, que Matilde Salvador escribió en 1989 y que el croata Goran Listes estrenó en Roma en 1990. Parejo hizo una versión delicada y matizada con entrega, especialmente con el Andante moderato en el cual cantó con especial delicadeza y pulcritud.

El "Col.letici intim", de Vicente Asencio, escrita en 1965 para Narciso Yepes, es una de las grandes obras para guitarra del este musico valenciano y que Parejo intepretó con rigor desvelando las diferentes luces y sombras de la obra.

No menos interesante resultó la "Sonata giocosa", que Joaquín Rodrigo compuso en 1959. Llena de no pocas dificultades, pone a prueba las habilidades de cualquier guitarrista, en su caso, con seguridad y precisión. Parejo escogió una selección de "El Amor Brujo", de Falla, partitura orquestal que tantos solistas han llevado bien a la guitarra como al piano, y él lo hizo con autoridad y bravura. En Parejo no sólo sorprende su manera enfrentarse a la guitarra sino como lo va a hacer en el futuro, ya que con el paso del tiempo, la persona y el artista irán madurando para moldear de manera definitiva su actitud ante cada obra. Para concluir, ofreció una pequeña danza popular del alicantino Rafael Rodríguez Albert, que mereció una especial ovación final.

Sociedad Filarmónica de València

Palau de la Música. Sala Rodrigo Interprete: Ausiàs Parejo, guitarra

Obras de Joaquín Malats, Matilde Salvador, Vicente Asencio, Isaac Albéniz, Joaquín Rodrigo y Manuel de Falla