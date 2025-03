Vicent Todolí narra la deriva del IVAM: «Se convirtió en mercadería política»

El próximo 24 de marzo Vicent Todolí presentará en su huerto de cítricos de Palmera "Quisiera crear un jardín (y verlo crecer)", una reflexión muy personal sobre las circunstancias y asuntos que acaparan su atención y dibujan tanto su trayectoria vital como profesional: de València a Nueva York, Oporto, Londres (donde dirigió la Tate Modern) o Milán, descubriendo artistas y organizando exposiciones, para volver a los campos junto al Mediterráneo y recuperar sus raíces.

Todolí dedica uno de los capítulos del libro al nacimiento del IVAM, un proyecto en el se implicó desde que en 1984 el artista Andreu Alfaro -uno de «los tres impulsores del museo» con Ciprià Císcar y Tomás Llorens- le hizo venir desde Nueva York para ofrecerle el puesto de «curator» a las órdenes de Llorens como primer director. «Yo llego para dar un enfoque internacional a la colección. Nacionalismos y arte no casan bien. Hasta febrero de 1989, un sábado 18, no se inauguró el IVAM. Estuvimos más de tres años preparándolo. Un hecho insólito para una Administración española».

El nacimiento de la colección

Cuenta Todolí que fue Llorens quien estableció los puntos de partida de la colección: la obra del escultor Julio González como núcleo fundacional; el informalismo español de Tàpies, Antonio Saura, Eduardo Chillida y Manolo Miralles; el pop art español representado por el Equipo Crónica y Eduardo Arroyo, y los fondos de la Fundación Renau.

«El museo no llegaba a abarcar el arte más contemporáneo porque Llorens no le tenía ningún aprecio. Por eso se llama Instituto de Arte Moderno y no Contemporáneo». Sin embargo, Todolí sí logró la transformación del antiguo Convento del Carmen en una nueva sede del museo dedicada a los creadores más recientes.

Según cuenta Todolí, cuando en 1988 Llorens se marcha para ocupar el puesto de director del Museo Reina Sofía, éste le propuso ser su sucesor. «Le dije que no estaba preparado para lidiar con el mundo externo, solo con el arte, así que le di una buena alternativa: Carmen Alborch, con la que yo ya había trabajado en perfecta sintonía con ocasión de la proyección de Nan Goldin».

La dupla con Carmen Alborch

Asegura Todolí que tanto a Llorens como al conseller Ciprià Císcar les pareció bien la propuesta: «Ella sería la directora gerente y yo el director artístico». Sobre su relación con Alborch, el experto en arte recurre al argot futbolístico y dice que eran como «dos mediocampistas que, sin hablar, saben adónde va a ir el balón». «Más tarde -adelanta- decidí salir de València. No pensaba irme, pero me hicieron un favor. A veces una obstrucción es una liberación».

En el capítulo sobre el IVAM de "Quisiera crear un jardín (y verlo crecer)", Todolí cuenta cómo se encargó de organizar la colección propia del museo y a adquirir las obras de nuevos artistas. «Actué por intuición; coleccionábamos piezas de los artistas que presentábamos en exposiciones. El argumento consistía en que, si decidíamos que su obra era merecedora de ser expuesta, también lo era de ser coleccionada».

«La filosofía de mi trabajo en el IVAM consistió siempre en crear perspectivas críticas; no me ha interesado nunca crear fans del arte moderno o contemporáneo», resume. Reconoce Todolí que no es normal realizar una colección como la del IVAM en un plazo de tiempo tan ajustado, «pero desde un principio el museo suscitó un interés político y recibió un fuerte apoyo económico».

La desvinculación de Todolí con el museo empezó a gestarse en enero de 1995, cuando el candidato del PP a la Generalitat, Eduardo Zaplana, afirmó que, si ganaba las elecciones, «nombraría directora del IVAM a una persona sin experiencia en el ámbito de las artes: Consuelo Císcar, curiosamente hermana de Ciprià Císcar, uno de los impulsores del museo, además de esposa de un político que por aquel entonces había pasado del PSOE al PP tras un confuso caso de corrupción».

Todolí en la Tate Modern. / L-EMV

El éxito que fue un fracaso

Desde ese momento el museo se convirtió, según Todolí, «en objeto de de deseo» y de «mercadería política». «Como profesional me sentí ofendido -denuncia-, porque mientras que a nivel internacional nuestros colegas nos dedicaban elogios desmedidos por nuestro trabajo en el IVAM, en casa no se nos reconocía. En otras palabras, nuestro éxito fue nuestro fracaso».

Las críticas que en plena campaña electoral recibía el equipo formado por Alborch y Todolí fueron, según éste, «un torpedo en la línea de flotación del IVAM del que sería difícil recuperarse». «Debían atacarlo para decir que ellos podrían hacerlo mejor, y a diario aparecía en las páginas de los periódicos, no precisamente para hablar de la actividad que llevaba a cabo, recuerda.

Todolí denuncia que Consuelo Císcar llegó a mostrar un dosier con datos incorrectos sobre la gestión del IVAM. Aun así, cuando el PP ganó las elecciones en mayo de 1995 «se dieron cuenta de que su idea para el IVAM podía provocar un escándalo mayúsculo», por lo que en vez de poner a Císcar al frente del Institut, nombraron a Juan Manuel Bonet, «quien, a diferencia de sus antecesores, pretendía encargarse también de la programación de las exposiciones y de la colección».

Pronto Todolí dedujo que el proyecto de Bonet para el IVAM no coincidía «con el que yo no me identificaba». «Bonet consideraba que las exposiciones que yo hacía eran demasiado contemporáneas. Solo coincidimos en las vanguardias clásicas, aunque en ese caso por motivos diferentes, cuando no diametralmente opuestos», revela.

Fue entonces cuando Todolí decidió irse. Lamenta haberlo hecho sin haber podido presentar la colección entera en una exposición que tenía proyectada para ese mismo otoño. Pero su mayor crítica a la gestión posterior del IVAM, ya incluso sin Bonet al frente, fue la clausura del Centro del Carmen.

«Aquel cierre me pareció un intento de cancelación estalinista de la memoria -denuncia-, un ejemplo de que si no podían apropiarse de algo, siempre tenían la opción de hacerlo desaparecer, en vez de aprovechar las fuerzas existentes y mantenerlas vivas, aunque fuese de una manera distinta. Borraron una parte del IVAM».

Suscríbete para seguir leyendo