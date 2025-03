Cinco singles primaverales

Llegó la primavera y toca quitarnos las legañas de la hibernación y la mala gaita del frío y la oscuridad. Para ayudar, les traigo un poquito de luz y renovación con unas novedades discográficas en formato breve e inmaterial de nuestros artistas favoritos.

Òscar Briz ha compuesto dos canciones para Planet 8, la banda con la que se patea los escenarios del País Valenciano tocando versiones de rock alternativo de los 80. Junto a Silvia Martí y Xavi Alamán ha grabado este sencillo digital, en cuya cara A encontramos la magnífica “The Best Side Of Me”, probablemente una de las mejores canciones que vamos a escuchar este año. Como si se tratara de una joya perdida de Long Ryders, Dream Syndicate o R.E.M., parece que Briz está tocado por la magia de la banda de Athens, a la que rendirá homenaje el 25 de octubre en la sala Moon en una velada que se adivina monumental.

Le pregunto si este nuevo material, completado en la cara B por la hermosura acústica de “It’s You I Came To See”, formará parte de un disco largo, pero él enfría mis expectativas. “No lo sé. Después de casi 8 años tocando versiones quería llevar a la banda a un sitio nuevo con temas originales. Simplemente son dos canciones nuevas que tocaremos en directo para darles vida. La música cuesta dinero y el rendimiento que se le saca es muy poco. Necesita una producción, un masterizador, un diseñador para la portada. Son procesos largos y costosos”. Y en esa situación, están muchos. Maldita sea la estampa de los nuevos paradigmas.

Juan Pablo Mazzola sabe tela sobre la parte bajonera de la industria musical. El de Baby Scream tiene dos discos completamente terminados, con música, portadas, carpetas y fotografías a punto, que muy posiblemente jamás verán la luz. Y son buenísimos. Uno se titula adecuadamente “Limbo” y está confeccionado junto al virtuoso Ezequiel Gruber. El segundo se titula “Valencia” y pertenece a su proyecto común con María Mathe, Juan y La Hormiga. Acaban de publicar una canción titulada “After The War”, una maravilla de sabor agridulce, melodía fascinante y recuerdos de Jayhawks y Golden Smog, que viene acompañada por un videoclip. “Hemos enviado la canción a 40 medios de comunicación y solamente nos han respondido cuatro. Esta falta de interés, unida a la imposibilidad de armar una banda para tocarlo en directo, y así promocionarlo, nos abocó a la decisión de guardarlo para los amigos”. Lamentable.

Samuel Reina lleva a sus espaldas varios magníficos fracasos. Dentro de muy poco verá la luz el último de todos ellos, “Guía práctica para quedarse sin amigos”, en el que promete volver a su vertiente más pop. Reina publicó hace unas semanas “Pastoral”, un single de adelanto en el que mezcla elementos de música tradicional con otros de la electrónica jungle. “Trata sobre la libertad de expresión que necesita el artista para alumbrar la belleza del drama humano. Libertad para hacer temblar nuestras certezas y remover nuestras comodidades”. En el fantástico videoclip que acompaña al sencillo Samuel, con su inquietante presencia entre sórdidas ruinas y coloridas fiestas populares, subraya el impacto poético de sus curradísimas letras con una nota al pie de cada músico que desespera con esos asuntos industriales y económicos que manchan los procesos puramente artísticos: “somos náufragos que llevan dentro el mar”.

Quien sí que podría ver publicado su nuevo elepé en formato físico gracias a Osadía Ediciones después de verano es Gilberto Aubán, Gilbertástico. “¿Tiene mal instalada la ducha usted?” es el segundo single de adelanto de “Martin Loser King”, que llevará 13 canciones. La canción es una delicia de pop mutante y delirante marca de la casa, con toques de funk y aroma transatlántico. Silbiditos, humor y un sonido mollar y profundo, repleto de matices. Habrá que ver el vídeo que estuvo grabando durante estas fallas entre el gentío que esperaba la mascletá.

El quinto sencillo que les traigo viene firmado por Johnny B. Zero y echa fuego por los cuatro costados. Juanma Pastor, líder de la banda, me confiesa que está a punto de publicar su mejor trabajo. El adelanto se titula “El día de los muertos” y contiene unas guitarras como hacía tiempo que no escuchaba, tremendas, atrevidas. Desborda mala leche pero entra con una facilidad pasmosa, con un estribillo corto pero audaz, para ir repitiendo por el pasillo de casa. Verá la luz en formato físico a mediados de mayo y aquí estaré yo para contarlo.