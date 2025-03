La inexperiencia de Blanca de la Torre es un valor para Todolí

El pleno del Consell nombró ayer a Blanca de la Torre como nueva directora del IVAM. Y, curiosamente, lo que más se ha criticado de la elección -falta de experiencia para dirigir un centro de esta magnitud- es lo que ensalza Vicent Todolí. «Conozco su curriculum y me parece fantástico». «Estoy convencido de que su falta de experiencia la suplirá con muchas ganas y entusiasmo que es lo que se tiene, y mucho, en las primeras veces. Sinceramente, me parece una elección fantástica», valora el que fuera curator del IVAM y ahora director del programa artístico de la Pirelli HangarBicocca en Milán.

Vicent Todolí en su huerto de cítricos en Palmera / Perales Iborra

Eso sí, la clave en esta nueva etapa, considera Todolí es que De la Torre no sufra «interferencias» políticas porque eso desvirtuaría su proyecto. «A veces existe la tentación, por parte de los políticos, de tratar el patrimonio público como si fueran fincas privadas y un museo no es la finca de nadie. Si eligen a un director es para que imponga su programa y, o le hacen caso, o que no lo contraten porque es un absurdo», comparte, tras lamentar que, un año más, se ha reducido el presupuesto para el IVAM. «Si se rebaja en la colección, llega un punto que es irrecuperable y el IVAM no se merece eso», apunta tras lamenta lo ocurrido en los últimos meses.

Sin rumbo claro

«Desde que se marchó Nuria han ido a salto de mata y han programado con lo disponible y un museo como el IVAM no puede ni debe permitirse eso», lanza tras desear «todo lo bueno, y más» a Blanca de la Torre en la etapa que hoy inicia. «Es una tia joven y tengo el pálpito de que le va a ir bien. Yo tampoco tenía tanta experiencia y le fue fenomenal», compara.