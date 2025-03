La Fundación Bancaja 'desgarra' la obra inédita de Lita Cabellut

Lita Cabellut (Sariñena, Huesca, 1961) era solo una niña cuando visitó por primera vez el Museo del Prado y conoció a los grandes maestros de la Historia del Arte: Goya, Velázquez, El Greco, Van Dyck, Rubens... Tal fue su asombro que no dudó en decirle a su madre que quería ser artista. "Y aquí estoy 50 años más tarde; creo que no sabría hacer otra cosa", ha dicho este jueves Cabellut en la presentación de la exposición "Vida desgarrando arte", en la Fundación Bancaja, la primera muestra en València que repasa la trayectoria de los últimos 20 años de la artista.

Cabellut ha estado acompañada de Rafael Alcón, presidente de la Fundación Bancaja, y Eloy Martínez de la Pera, comisario de la exposición, que reúne 120 obras entre pinturas, esculturas y vídeos realizados por la artista, algunos de ellos nunca vistos, y que se podrá visitar desde este viernes 28 hasta el próximo mes de agosto.

Una sala negra

La obra de Cabellut se expone en la primera planta del centro cultural sobre paredes de un negro profundo que, según ha explicado el comisario, "quiere ser un homenaje a uno de los colores más fundamentales en la Historia del Arte. El negro está presente en los fondos de Velázquez, en toda la pintura de Rembrandt". Esa referencia a los grandes maestros se ve reflejada no solo en el color, sino en el trasfondo de los personajes que retrata Cabellut. "La dignidad de los personajes marginados -explica Martínez de la Pera- la recoge de Velázquez y de sus bufones y borrachos; están los colores de El Greco y la solidez conceptual de Goya, de Rembrandt, la luz de pintores holandeses, como Van Dijk o Vermeer". Influencias que, según Alcón, se han ido ampliando con el paso del tiempo con otros artistas como Francis Bacon o Jackson Pollock, hasta conseguir el estilo Cabellut que le ha convertido en una de las artistas españolas contemporáneas con mayor proyección internacional.

El comisario ha avanzado que la muestra expone la visión personal de Lita Cabellut a través de los cinco grandes pilares conceptuales que de manera atemporal han impulsado su creación en un diálogo constante: vida, pasión, poder, identidad y libertad, "con todos sus reversos". "Ella es incapaz de ver la vida sin ver lo luminoso y, al mismo tiempo, los claroscuros que esconde", señala Martínez. Las piezas y sus personajes reflejan lo que "a ella le agita, le desespera, ama, lo que la desgarra e irrita, porque en el fondo, su vida, la vive desgarrando. Y lo hace a través del arte, porque ella cree que el arte tiene la capacidad de transformarnos a todos", ha dicho el comisario.

Desgarro

El concepto de desgarro es fundamental en la muestra de la Fundación Bancaja. Las piezas, de grandes dimensiones en su mayoría, parecen hechas de jirones de lienzo, con rostros casi velados tras capas -entre ocho y diez, ha matizado Martínez de la Pera- de pintura y esmaltes. Tal es la importancia del proceso que la muestra ha sacado del taller de Cabellut un recipiente en el que la artista desecha las esquirlas de sus piezas, las que no forman parte de la obra final, pero sí de su proceso."Mi trabajo es muy 'perfórmico'. Es, podríamos decir, una especie de baile, de lucha libre, una especie de abrazo, de tango, de flamenco. Mi trabajo es enfrentarme al lienzo, abrazarlo, rascarlo. No me gusta la palabra maltratarlo porque yo amo lo que hago, aunque sea oscuro", ha dicho Cabelllut. "No quiero que mi arte sea solo material, quiero que sea un compromiso".

Trayectoria

Cabellut se ha convertido en un referente del arte contemporáneo. Desde su infancia, siempre utilizó lo que encontraba en su entorno para dar visibilidad a su contexto e impresiones y a través de los materiales fue encontrando su modo de expresión. Su temprana visita al Museo del Prado y la visión de las obras de los grandes maestros despertó su inquietud creativa. Más tarde, la necesidad de expresarse a través de la pintura le llevó a la Academia Rietvield de Amsterdam.

Las obras de Cabellut forman parte de colecciones permanentes de relevantes museos internacionales de arte contemporáneo, así como de prestigiosas colecciones privadas. Sus trabajos han sido expuestos en numerosos museos tanto en España como fuera en países como Estados Unidos, Corea, Italia, India, Suecia, Bahrain, China, Bélgica, Alemania, Finlandia o Países Bajos.

Además, ha recibido diferentes distinciones como doctora Honoris Causa por la Universidad de Barcelona (2024), Artista del Año en Países Bajos y recientemente la Encomienda de la Real Orden de Isabel la Católica (2024).

