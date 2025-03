Lita Cabellut: «Mi arte, y mi vida, es pasión, identidad, poder y libertad»

Estamos ante la primera ‘revisión de su trayectoria’. Ante algo gran grandilocuente , qué es lo primero que le viene a la cabeza.

Es una especie de retrospectiva emocional porque este año cumplo 50 años de profesión y está siendo muy bonito hacer esta exposición. Al verla toda montada es como un viaje o un compendio de toda mi vida. Lo primero que me vino a la mente al verla montada es lo bien planteada que está y lo complicado que era. Del resultado le doy gracias a mi equipo. Cuando decidimos hacer esta exposición, mi hija y yo fuimos al depósito de mi colección privada y empezamos a sacar cuadros. Ver piezas de hace más de dos décadas fue como un tsunami de emociones y confusiones. Me planteé cómo abordar un diálogo del entonces y el ahora y lo vi complicadísimo. Eloy Martínez de la Pera, que conoce mi obra muy bien, sabe los palpitos en mi corazón y cómo corre mi sangre por las venas, fue quien le dió forma a lo que yo veía imposible. Un artista es muy bueno en hacer su trabajo, pero no en leer su trabajo. Cada vez que un crítico de arte habla sobre mi obra, me sorprende porque los artistas somos incapaces de hablar sobre nuestro trabajo. Y te diré porqué. El artista no está interesado en entender lo que está haciendo. Un artista que trabaja con la verdad está trabajando en unos campos donde la intuición es mucho más extensa que la parte racional. Y la parte racional necesita apoyo, en mi caso, de un equipo que está metido conmigo en mi fango, que cuando me rompo me recomponen y que cuando no lo veo me lo reorganizan.

En 50 años, el estilo evoluciona y cambia. A dia de hoy, ¿cómo definiría su arte?

Es muy difícil. Mi arte te diría que es un diario y cada día escribo una página; a veces, o hago de forma extensa, a veces con dos palabras y, a veces, se queda en blanco y solo puedo poner un corazón.

Vida desgrarrando arte. Así ha titulado la muestra. Son tres palabras con fuerza que dicen mucho.

Así es mi vida. Una vida con pasión, identidad, poder y libertad.

Habla de libertad. ¿Su éxito es sentirse libre de encorsetamientos a la hora de crear?

Te lo amplio. Creo que es parte de mi éxito personal. Muchísima gente dice que cambio de estilo constantemente, pero ojalá me muera cambiando de estilo. Ojalá mi última creación sea un paisaje que no conozco.

Rafael Alcón, presidente de la Fundación Bancaja, junto a la artista Lita Cabellut / Daniel Tortajada

Cambia de estilo pero su obra es perfectamente reconocible.

Es que no soy solamente pintora. Ahora voy a hacer una película muy importante donde trabajo las animaciones y, por citar algún trabajo anterior, he trabajado con las animaciones del documental de la vida de Chaplin. He hecho óperas en la Bayerische Staatsoper (Ópera Estatal de Baviera) en Múnich, que es la ópera más grande del mundo. Hago muchísimas videoarte, instalaciones... No me quedo nunca en el lienzo. Podríamos decir que soy un artista de campo amplio.

¿Son sus obras una declaración de intenciones?

Totalmente. A mí lo que me mueve es el pálpito del tema. Cuando me pidió la familia Chaplin hacer las animaciones, no me emocioné nada, la verdad, pero cuando me pidieron que me enfocara en su madre , ahí me desmadré. Fue maravilloso, porque era una mujer que se le había tratado como una prostituta y una loca cuando es la que educó en todas las artes a Chaplin.

¿Qué busca trasmitir en sus obras?

Verdad y autenticidad. Y, si no encuentro dentro de mí esa sensación de que puedo acercarme a algo que me lleva a la verdad, no lo hago.

¿Se sigue sorprendiendo a sí misma?

Continuamente. Te diré la verdad, a veces, veo una cosa y digo, ‘no voy a poder pintar nunca más así’ . A veces pienso que me ha salido por casualidad. Y esa capacidad de asombro no la quiero perder. Quiero que me sorprenda el resultado, porque si no, quiere decir que estoy manipulando el arte. Y yo creo que el arte solamente deja que el artista se acerque cuando no intentas manipularlo.

¿Su motor es la ilusión?

Totalmente. Mi estudio es mi templo y, si lo vieras por una ventanita, verías momentos muy intensos y momentos de alegría. Lo que siempre necesito es la sensación de positividad, el pensar al entrar a él que es un día en el que tengo la oportunidad de hacer algo que me haga mejor persona. Y mejor persona es disciplina, es trabajo y es el ir más lejos del cansancio. El tener la sensación de que estamos haciendo algo que es mucho más grande que nosotros mismos.

Siempre trabaja con grandes formatos, pero en la Fundación Bancaja muestra también obra pequeña. ¿Responde a un porqué?

Porque es parte de mi proceso. Hago muchos estudios y los hago en formato pequeño. Algunas de las esculturas que están expuestas aquí las tiré hace doce años a un contenedor pero, y ahí mi fortuna,tuve la suerte de que un asistente las recogió, se las llevó a su casa y las escondió para que no viera que las había salvado. Después de cuatro años me lo dijo. La obra de pequeño formato para mí son como poemas inacabados.

Lita Cabellut en la Fundación Bancaja ante uno de sus óleos / Daniel Tortajada

Por seguir por un porqué, ¿por qué el retrato y su deconstrucción?

Si no hubiera sido pintora me hubiera gustado ser psicóloga o psiquiatra. Lo que más me interesa es el ser humano, los sentimientos y cómo funcionamos. Pienso que quizás lo hago para poder entenderme mejor. Esta exposición es un gran autorretrato en miles formas y miles caras. Siempre digo que la empatía, desgraciadamente, no va más lejos que nuestra persona. Nunca puedes representar algo verdadero si no lo conoces muy bien y no lo sientes .

En su arte, querer es poder.

El arte para mi es mi medio para comunicarme con los demás. Quizás es el deseo de decir mírame, ámame, compréndeme y hasta odiame porque todo eso puede pasar.

He leído que el primer cuadro que pintó fue, a los 14 años, una copia de una obra de Goya. Aquí diríamos que ya era una ‘valenta’.

Es cierto y aún lo tengo en mi estudio.

¿A esa edad ya sabía que quería ser pintora?

Sí, pintaba antes de saber escribir y leer. Desde muy pequeña ha sido mi única forma de comunicación directa con el mundo. Había charcos en el suelo, por ejemplo, y yo me pasaba las horas removiendo con un palito el agua porque los colores se desplazaban y formaban otros prismas. Era algo que me encantaba.

Empezó copiando y ahora la copian a usted. Es más, ya es todo un referente femenino.

Gracias.

¿El arte tiene género?

El arte está por encima de lo masculino y lo femenino, de lo bueno y lo malo, de venir de una familia noble o de una familia de gitanos. El arte está por encima de todo. El arte está fuera del sentimentalismo social de que a todo le tenemos que poner nombre, una etiqueta o un hilo conductor. Del arte, lo único que podemos explicar, es que tenemos que percibirlo y sentirlo. El arte es como el universo.

¿Cree entonces que es una palabra mal utilizada o manipulada?

Está muy manipulada y sobre todo amputada. Lo que sí que podemos decir es que es un paliativo importantísimo y el músculo de la inteligencia. El arte es el que activa, el que profundiza y el que hace crecer el intelecto aunque esto lo hemos separado completamente. En las escuelas no hay educación de arte, en filosofía o en ética. Se ha elimiando todo lo que apoya a que el arte pueda integrarse en el proceso de crecimiento de un niño. Nos estamos haciendo idiotas y menos inteligentes. La fantasía es importante para ejercitar la flexibilidad del cerebro. Tengo un amigo que está poniendo un departamento de arte en una red de clínicas mentales porque eso puede activar el cerebro y ayudar a acelerar los procesos de recuperación.

Usted es una artista con un fuerte compromiso social a través de la fundación Arnive

Total, por eso cuando Rafael (Alcón) me propuso exponer le dije que sí, y lo hice por las cosas que me ocupan y me preocupan. Todos los museos y fundaciones deberían tener como prioridades educar a los niños.

¿Cómo le gustaría que un niño reaccionara ante uno de sus cuadros?

Le pediría que me dijera algo tan simple como qué ve porque ellos ven muchísima más verdad y profundidad que los mayores o los académicos.