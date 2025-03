Paula Bonet: Rafael Chirbes es el gran narrador de la compasión y de la condición humana

La artista e ilustradora valenciana Paula Bonet acaba de publicar una relectura artística de 'El año que nevó en Valencia' de Rafael Chirbes, que, contrariamente a una opinión generalizada, "no es un autor muy complejo, te sitúa en otro lugar, y es el gran narrador de la compasión y de la condición humana".

Agradecida por que Anagrama haya decidido "acercarse al libro objeto, al libro artístico, alejándose de los modos de hacer habituales", Bonet ha confesado que este libro nació de "una pulsión" mientras estaba trabajando en 'La anguila', su anterior proyecto, que era un trabajo complejo.

Un "libro bisagra"

Con la necesidad de una cierta anoxia, la artista pensó en escribir "un libro bisagra" que la alejara de "ese dolor, de ese proyecto tan absorbente" y con este ánimo su intención inicial era hace un libro que no supusiera mucho esfuerzo, que la divirtiera y la devolviera al placer por su trabajo, sobre todo, por la pintura, pero el resultado es que "no se trata de un libro bisagra, ni un libro pequeño, porque al acercarse a Chirbes no hay nada pequeño".

Bonet buscó un libro de Chirbes ligero, que no le ocupara más que un día y le alejara un día de sí misma y se topó con la nueva colección de los Cuadernos de Anagrama y ese relato corto del autor valenciano que no conocía.

En las obras que ilustran 'El año que nevó en Valencia' se percibe, según su autora, "el blanco, la veladura, que las acerca más en este caso una ciudad nórdica y no tan mediterránea, con su habitual luz de oro".

"Aunque mi objetivo inicial era alejarme de mí, al final viví el efecto contrario, porque hay autores que te muestran un mundo que desconoces, hacia el que puedes ir, pero luego hay otros autores que te explican quién eres, y ese es el caso de Chirbes, que me dice quién soy, por qué me duele lo que me duele, por qué siento placer cuando siento placer, por qué huí de Valencia", relata Bonet. A su juicio, "Chirbes tiene una mirada y una sensibilidad plástica de pintor que le acompaña siempre" y para esta edición de 'El año que nevó en Valencia' Bonet ha querido reflejar su labor de "pintor de atmósferas y texturas".

Coincidiencia

Paula Bonet remarca también "la coincidencia con perspectiva de género de que dos mujeres hayan afrontado una nueva visión de la obra de Chirbes" en referencia a 'El año que nevó en Valencia' y a la película que ha realizado Celia Rico sobre 'La buena letra'. Bonet no se considera una ilustrador al uso, sino que para este proyecto ha tenido la libertad de ser "autora todo el tiempo", al contrario de lo que hizo al ilustrar 'El año del pensamiento mágico' de Joan Didion.

La obra, anuncia Bonet, tendrá más recorrido en formato de exposición, cerrando en Valencia, en el mismo piso en el que comenzó su carrera, en el centro de la ciudad, que conserva aún las manchas de pintura en el suelo, y que es muy parecido al que Chirbes en su obra.

'El año que nevó en Valencia' inaugura la nueva colección de Anagrama 'Intervenciones', en el que se revisitarán textos que forman parte de Anagrama para ampliar las miradas con ilustradores y pintores.

La directora de la colección, Belén Vacas, ha explicado que "la idea es trabajar libros ilustradas y adaptaciones para novela gráfica" y los siguientes títulos serán 'Calle Este-Oeste' de Philip Sands, ilustrado por Christophe Picaud, y 'Mis muertos tristes' de Mariana Enríquez a cargo del ilustrador argentino Gato Fernández, previstos para otoño.