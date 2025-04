Descubren un relieve funerario de una tumba monumental en la Necrópolis de Porta Sarno de Pompeya

Un relieve funerario de una pareja, hombre y mujer, a tamaño casi real, correspondiente a una tumba monumental en la necrópolis de Porta Sarno en Pompeya, emergió durante una excavación arqueológica, en el marco del proyecto de investigación ‘Investigating the Archaeology of Death in Pompeii’, llevado a cabo por la Universitat de València, en colaboración con el Parque Arqueológico de Pompeya y con la dirección científica del profesor Llorenç Alapont y ÁTROPOS, el grupo de investigación en cultura de la muerte de la UV.

El director del parque Gabriel Zuchtriegel y Llorenç Alapont / UV

Las dos esculturas en alto relieve fueron trasladadas al Palestra grande de las excavaciones para iniciar su restauración y serán una de las piezas destacadas en la exposición ‘Ser mujer en la antigua Pompeya’, que se inaugurará el próximo 16 de abril en el Parque Arqueológico de Pompeya. El público podrá observar al mismo tiempo los delicados trabajos de restauración, que se llevarán a cabo durante la exposición.

Investigaciones recientes

El área investigada desde julio de 2024 corresponde a una zona excavada en los años 90 para la construcción de la doble vía de la Circumvesuviana. Las excavaciones de 1998 ya habían registrado la presencia de más de 50 sepulturas por cremación, marcadas por estelas y un monumento funerario con arco. Las investigaciones recientes han sacado a la luz una tumba monumental compuesta por un gran muro con varios nichos coronados por un relieve de una figura femenina y otra masculina, posiblemente una pareja de esposos.

Visita de los representantes de la UV al Parque Arqueológico de Pompeia / UV

El simbolismo de los accesorios esculpidos de la mujer podría identificarla como una sacerdotisa de Ceres. La calidad del tallado en las esculturas y sus características arcaicas sugieren una datación en el período tardío de la República. “Esta campaña es una ocasión valiosa para ampliar las investigaciones y las actividades de valorización en el área fuera de las murallas de Pompeya”, subraya el director del Parque, Gabriel Zuchtriegel. “Gracias a la colaboración de la Universitat de València, a la que también debemos el descubrimiento, hace algunos años, de la Tumba de Marco Venerio Secundio en la misma área, ha sido posible trabajar en un proyecto multidisciplinario que ha implicado en sus diversas fases a diferentes profesionales, entre ellos arqueólogos, arquitectos, restauradores y antropólogos”.

Resultados obtenidos

La vicerrectora de Cultura y Sociedad, Ester Alba señala que “desde la Universitat de Valencia estamos muy satisfechos de esta colaboración con el Parque Arqueológico de Pompeya y con los resultados obtenidos en las distintas campañas arqueológicas, como muestra este excepcional descubrimiento. Esta colaboración se intensificará a través de un convenio de colaboración que permitirá nuevas acciones conjuntas en el ámbito cultural, formativo y museográfico. Entre estas acciones se contemplan microcredenciales, exposiciones, cursos y actividades dentro de la ruta europea Aromassalutis.eu”.