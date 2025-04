Los 'Nuevos centros' de LUCE: la memoria de València se hace hueco en Madrid

En el corazón del barrio madrileño de Lavapiés hay, en estos momentos, un pedazo de la memoria visual valenciana. Las letras que componen el rótulo de un famoso centro comercial han colmado -en el sentido literal de la expresión- la galería 1 Mira Madrid gracias al artificio del artista valenciano LUCE, que presentó el sábado el resultado de su intervención sobre una decena de letras que cualquier valenciano reconocería a kilómetros de distancia, sin importar que ahora ya no hagan referencia al lugar al que pertenecían: su tipografía, su color y sus dimensiones son tan características que a nadie se le escapa de dónde vienen.

LUCE (València, 1989) ha presentado 'Nuevos Centros' como un paso más en una carrera ya consolidada y centrada en la intervención del entorno y el espacio público. A estas letras, además de darles una nueva vida, les ha dado un nuevo propósito, ya que en cada una de ellas, a través de perforaciones por donde sale la luz para las que fueron diseñadas, el artista urbano ha dejado grabadas diferentes reflexiones que aluden a su propia experiencia, tanto en su propio barrio, Campanar - que comparte con las letras - como de su propio bagaje cultural.

Así, cada letra reflexiona en torno a una idea: el 'Turia Fluvial', 'El paisaje no deja de cambiar' o las referencias a cada planta de aparcamiento y sus colores, además de dejar patente que este trabajo se ha hecho 'Entre amigos'. El sábado, LUCE dejó claro durante la presentación que esta muestra no habría sido posible sin la colaboración de compañeros y amigos que han hecho posible la intervención sobre las letras, pero también toda la logística, ya que mover sendos elementos desde València a Madrid no ha sido una tarea fácil.

La exposición 'Nuevos centros' de LUCE en 1 Mira Madrid. / L-EMV

Explicó todo el proceso bajo la atenta mirada de medio centenar de personas, muchas de ellas valencianas, que compartieron la emoción de ver desde cerca este rótulo y con una reflexión compartida por todos: "¿Se llevará la exposición a València?". Por ahora, podrá visitarse en la galería del también valenciano Mira Bernabéu hasta el 25 de mayo, en la calle Argumosa de Madrid.

Con 'Nuevos Centros' el artista ha querido desviar la atención del centro urbano como tal a otros "nuevos centros", valga la redundancia, como era este recinto comercial en torno al cual se arremolinaba la sociedad valenciana a lo largo de las últimas décadas. Como este existen, para el artista, otros enclaves fundamentales que no están necesariamente en el epicentro de la ciudad, escenario donde habitualmente se mueve. Con la disposición de las letras dentro del espacio expositivo, la luz empleada y la escala de las letras, el artista ha creado, precisamente, en una pequeña urbe por donde el visitante puede moverse y jugar con los sentidos.

En una de las rutinarias expediciones que realiza en su entorno más cercano descubrió que las viejas letras del centro comercial estaban siendo sustituidas por unas nuevas. A través de un permiso con la empresa propietaria pudo llevárselas sin tener muy claro qué haría con ellas, pero lo que se presentó como un desafío se cerró este fin de semana como un punto y aparte en la carrera del artista valenciano en cuanto a dimensiones de sus obras, a las que se suman otras como la 'Brújula de actos' en el IVAM, 'Hasta donde llego yo' en un edificio deshabitado o la 'Torre Naranja'. La diferencia, ahora, es que LUCE se ha llevado el paisaje tras de sí.