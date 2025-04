La fusión de son cubano y rap de Orishas, última confirmación de Nits Voramar

La segunda edición de Nits Voramar, el ciclo que en 2025 se celebra entre el 20 y el 27 de junio en el Auditorio Marina Norte de València, cierra su programación de este año con una nueva presencia internacional para la fecha del 20 de junio: Orishas.

Integrada actualmente por Yotuel Romero (Guerrero) y Roldán González Rivero, la banda cubana multi-premiada con Latin Grammy y nominaciones a los Grammy, ha conseguido llevar la música cubana a otro nivel con su fusión única de son y rap. Su impacto global se refleja en una gira que ya ha conquistado los cinco continentes, encabezando festivales de renombre y compartiendo escenario con bandas legendarias como Cypress Hill, The Roots, Calle 13, Maná y Black Eyed Peas.

Su legado ha sido reconocido por medios como Rolling Stone, que los destacó como una de las diez bandas más importantes fuera de EE.UU., y Billboard, que los incluyó en su especial de los 50 años del rap como pioneros de la música urbana latina. Avalados por la crítica y el público, su directo arrollador convierte cada concierto en una experiencia inolvidable, con una energía que trasciende generaciones. Después de Celia Cruz, Orishas es la cara de la música cubana en el mundo, y su show "Represent Cuba", que solo podrá disfrutarse en la Comunidad Valenciana en Nits Voramar, es una celebración de ese legado.

Apuesta por las propuestas internacionales

El 28 de junio, los hermanos escoceses The Jesus and Mary Chain celebrarán junto al público valenciano su 40 aniversario marcado por un espíritu rebelde y anárquico. Sonarán en directo las canciones de su último lanzamiento 'Glasgow Eyes' (marzo 2024), grabado en el estudio de Mogwai y primer álbum de estudio desde 'Damage And Joy' (2017). Este disco marca un regreso a sus raíces, mantiene la esencia de su sonido característico con la fusión de guitarras y electrónica, aunque también incorpora nuevas influencias, como el jazz.

La jornada la abrirán los valencianos Humanian, formación marcada por la influencia de las mejores bandas de los 80 como Depeche Mode, New Order, The Cure o incluso Joy Division; y el toque final lo pondrá el miembro fundador de la formación valenciana de música electrónica Megabeat y DJ residente de la sala Spook Factory, Fran Lenaers, pionero en mezclar tanto temas electrónicos como de guitarras y otros estilos con dos y hasta tres platos, consiguiendo sincronizaciones perfectas.

Otro de los nombres de fuera de nuestras fronteras será la banda de Chicago Wilco que actuará el 29 de junio. Los estadounidenses publicaron el pasado año 'Cousin', su decimotercer trabajo de estudio. Jeff Tweedy y los suyos se lanzaron a grabar este disco por primera vez con una productora externa, la aclamada artista galesa Cate Le Bon, y fue ella quien, les impulsó a explorar nuevos universos musicales, sin perder su virtuosismo musical y la esencia de lo que han construido en sus tres décadas de carrera moviéndose entre el rock experimental, el folk y el indie.

Mar Electrònic y Basto Festival

Durante la jornada del 21 de junio, se podrá disfrutar desde las 17.00h de la tarde hasta la 1.00h de la madrugada de lo mejor de la escena groove electrónica en Mar Electrònic, donde se reunirán DJs internacionales y un soundsystem de alto nivel del que pronto se desvelará el cartel.

Y el 27 de junio, será el turno de Basto Festival, el festival más grande creado por el club Spook. Dos escenarios tomarán el Auditorio Marina Norte, uno con una programación de Hard Groove, Hard Techno y Acid Techno y el otro de la mano de INVADERS!. Las confirmaciones incluyen a Fantasm, Gea, Clara Cuvé, The Whistlers, Vendex, Korsakoff, Henrique Camacho, Stroc, Lucía Gea o Charly Sparks.

Una iniciativa de promotoras valencianas

Este ciclo de conciertos realiza su segunda edición con la colaboración de varias promotoras valencianas muy activas en la escena musical de la ciudad como el Festival Love to Rock, Spook Club, Sena Productions, Mar Electronic, El Caiman Producciones, Sagarmanta y Territorio Musical.