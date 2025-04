El cantante Francisco recibe el alta tras más de dos semanas ingresado: "Mi vida se iba"

El cantante Francisco González Sarriá, popularmente conocido como Francisco, ha recibido el alta hospitalaria tras más de dos semanas ingresado en un hospital valenciano, según ha podido confirmar Levante-EMV: "Ingresé muy crítico, con una insuficiencia cardíaca, también respiratoria y un fallo multiorgánico... Hubo un momento que mi vida se iba, ingresé con un 70 % de saturación en la sangre, o sea, no respiraba... pero Dios estaba conmigo y tras muchas pruebas, ya he repuesto mi salud y ahora estoy fantástico".

A su salida del hospital, el cantante nacido en Alcoy también ha tenido palabras de agradecimiento a todo el equipo médico que lo ha atendido: "Gracias al equipo médico del IMED de Valencia, he recibido mucho cariño y amor por ellos y me he sentido como en casa".

Tampoco se ha querido olvidar de "todas las muestras de cariño de todo el mundo entero, me dieron mucha fuerza para salir adelante", ha manifestado a Levante-EMV. "Les estaré eternamente agradecido. Quiero veros en el escenario. Os quiero", ha finalizado.

Francisco junto a los médicos Fernando Peraza y Antonio Ortiz / Levante-EMV

El concierto de la dana

"Hay veces que hay que hacer un alto en el camino", apuntaba a este periódico durante su ingreso y también ha confirmado que no podrá estar el viernes en el concierto previsto en Les Arts para recaudar beneficios para las sociedades musicales de los pueblos afectados por la dana: "Me siento identificado con las bandas, de niño pertenecí a la de la Vall d'Uixó", recordaba él mismo en una entrevista publicada hace días por este diario mientras paseaba por la plaza del Ayuntamiento de València tras una de las mascletàs de estas Fallas en el balcón fallero de Levante-EMV: "Nuestros músicos se han quedado sin sociedades musicales tras la dana. No tienen locales para ensañar y, lamentablemente, el agua se llevó muchos instrumentos. Este concierto es exclusivamente para ayudarles y que sigan aprendiendo música. Eso es lo fundamental y estamos muy ilusionados", destacaba sobre el fundamento del concierto en Valencia con su banda de siempre, con 50 músicos que "no dudaron en acompañarme cuando les llamé. Son todos valencianos. Habrá alguna sorpresa más… canciones nuevas".

"Estoy bien, ya recuperado", ha manifestado después de asegurar que pronto anunciará una nueva fecha del concierto previsto en Les Arts para recaudar fondos a beneficio de las sociedades musicales afectadas por la dana.