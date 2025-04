La nueva directora del IVAM quiere que el museo "vuelva a ser un orgullo" para los valencianos

Un IVAM que "vuelva a ser" un "orgullo" para la Comunitat Valenciana y que estructurará su discurso expositivo a partir de la propia colección del museo. Estos son el objetivo y la base del proyecto que Blanca de la Torre, nueva directora del IVAM, ha presentado esta mañana en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el conseller de Educación y Cultura, José Antonio Rovira.

Tras un año de incertidumbre tras la dimisión de la anterior directora Nuria Enguita en el que el Institut ha perdido más de 27.000 visitantes, De la Torre quiere impulsar el "reenamoramiento" del público con el museo, "aunque no me interesa tanto la cifra de visitantes sino que las visitas tengan un impacto, que cada persona que salga de esta puerta tenga una manera diferente de ver el mundo", ha señalado.

"No tiene que haber una ruptura, pero sí mirar al futuro"

Durante la presentación, Rovira ha valorado las más de dos décadas de trayectoria en la gestión cultural y su experiencia en diferentes países de De la Torre. Con esta experiencia, ha dicho, "estoy convencido que convertirá al IVAM en un referente internacional".

De la Torre, por su parte, ha iniciado su intervención mostrando su "orgullo" por dirigir una institución como el IVAM, a la que quiere "posicionar como referente del arte contemporáneo", y se ha comprometido a realizar una "transición sana" respeto a la etapa anterior. "No tiene que haber una ruptura, pero sí mirar al futuro, dar un salto de calidad, con plantemientos innovadores y nuevas iniciativas", ha subrayado.

En este sentido, De la Torre ha puesto en valor al "equipo fantástico y entusiasmado" con el que se ha encontrado en el IVAM. Por ello, ha adelantado que mantendrá "un proceso de escucha activa" para "tomar la temperatura" del museo "antes de tomar decisiones", como el posible fichaje de personal externo para completar su equipo de dirección.

Las líneas del proyecto

Tal como ya adelantó este periódico, el proyecto que De la Torre ha ido desgranando esta mañana se estructura sobre los ejes del patrimonio, la sostenibilidad y el territorio y su objetivo es que el IVAM muestre una imagen de institución responsable e inspiradora que promueve la reflexión. La sostenibilidad, defiende la directora, está vinculada a la construcción de un patrimonio que atraviesa pasado, presente y futuro. Y el territorio lo concibe como un «espacio líquido» en el que se comunica lo local y lo internacional. La nueva directora del IVAM también pone en valor en su proyecto la colección propia para vertebrar la identidad del museo a través de un nuevo espacio "permanente y versátil" que ocupará dos salas en el que destacarán las lecturas alternativas de las obras de arte.

"La colección del IVAM será el epicentro porque ha sido su razón de ser -ha señalado De la Torre en la rueda de prensa-. En esta nueva etapa será uno de los pilares, el corazón que bombea las líneas de actuación". Por eso, quiere "dotar a la colección de un espacio permanente para que los visitantes puedan recorrer el arte siglos XX y XXI" y que "les permita identificar algunas de las obras icónicas". "Al público le emociona lo que reconoce. Los artistas emblemáticos de la colección contribuirán a hacer del IVAM algo reconocible y un referente para que nos visiten en la ciudad".

En contra de la ampliación

Estas dos salas permanentes -posiblemente, la 5 y la 6- dedicadas a la colección del IVAM serán el "núcleo de la programación" del museo, mientras que las exposiciones temporales "irán de la mano" de ella. Esta nueva estructuración no implicará una ampliación del museo ni una búsqueda de nuevas subsedes. "Me interesa el crecimiento del propio museo, pero no me parece necesaria otra sede. Si crece, tiene que crecer en este perímetro, renovar, rehabilitar y expandir lo que tenemos", ha adelantado.

En cuanto a la política de adquisiciones del museo, De la Torre ha adelantado que se identificarán ausencias y vacíos en la colección", que se "detendrá la mirada en la escena valenciana". Y para la internacionalización, la nueva directora buscará "reposicionar la imagen del museo en el exterior a través de más préstamos de obras, intercambios, coproducciones, potenciar la presencia del museo en eventos internacionales". "Este plan internacional no resta importancia a la atención al contexto cercano, que es compatible con la visión global", ha añadido.

"He dirigido equipos amplísimos"

Blanca de la Torre es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de León y Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Su perfil y proyecto se ha distinguido de entre las propuestas evaluadas “por su coherencia y carácter innovador, con especial hincapié en la transdisciplinariedad, sostenibilidad y digitalización”, según señaló la conselleria el día de su elección. Los miembros de la Comisión destacaron que el proyecto de Blanca de la Torre “propone una visión transformadora de la colección con lecturas historiográficas, alternativas y polifónicas”.

Sobre su falta de experiencia al frente de instituciones públicas de las dimensiones y trayectoria del IVAM, su nueva directora ha defendido que "hay un grandísimo número de directores que no tenían una experiencia en la dirección a sus espaldas y han demostrado con creces su eficiencia". Además, ha recordado que, como comisaria, "ha dirigido equipos amplísimos" y que, al final, es una cuestión que "tiene más que ver con la nomenclatura que con la complejidad del cargo".

José Antonio Rovira y Blanca de la Torre, hoy en el IVAM. / Miguel Ángel Montesinos

Nueva etapa

Con la elección de La Torre como directora, el IVAM cierra una de las etapas más inestables de sus 36 años de historia, un periodo en el que la institución -el primer museo autonómico de España dedicado al arte contemporáneo- ha perdido proyecto, ambición, visitantes y relevancia incluso en la propia ciudad de València.

Todo empezó en febrero de 2024 cuando Nuria Enguita, directora desde 2021, dimitió de su cargo después de que la propia Generalitat le denunciara por la donación de un terreno a la fundación Todolí Citrus, presidida por Vicent Todolí, uno de los siete miembros del jurado que la propuso para el cargo. Una denuncia, por cierto, que acabó archivada por la Fiscalía. Pero Enguita ya había puesto tierra de por medio (ahora dirige el Museo de Arte Contemporáneo de Lisboa -MAC/CCB) y el IVAM no solo quedó descabezado sino que siguió enfrentándose en los meses siguientes a nuevos problemas judiciales.

Con Sonia Martínez como directora interina del IVAM, no fue hasta junio de 2024 cuando la conselleria de Cultura -entonces aún dirigida por Vicente Barrera (Vox)- publicó las bases del proceso de selección para cubrir de nuevo el puesto. Pero un mes después de que los primeros candidatos presentaran sus solicitudes y ya sin Vox gestionando la cultura pública valenciana, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) paralizó este proceso por el recurso que interpuso el abogado y coleccionista Luis Trigo al considerar que el Consejo Rector del museo no debería tener competencia para elegir al jurado que tenía que decidir al director.

En septiembre de 2024 el juzgado de lo Contencioso número 5 de València levantó esta suspensión, lo que permitió que el 28 de octubre la conselleria de Cultura reanudase el proceso para cubrir el puesto de dirección del IVAM. No fue hasta el pasado 29 de enero cuando la Generalitat anunció que doce personas habían presentado su candidatura para dirigir el instituto. A la última fase del proceso de selección llegaron Blanca de la Torre, Juan Guardiola y el exdirector del IVAM, José Miguel García Cortés.

Los retos para la nueva directora

El principal reto que tiene De la Torre por delante es recuperar el prestigio de un museo que fue el primero dedicado al arte contemporáneo en una comunidad autónoma y que pronto se convirtió en uno de los espacios culturales de referencia en España gracias a sus exposiciones de nivel internacional y, sobre todo, a una colección propia con pocos rivales en Europa.

La nueva directora tendrá que aplicar su nuevo proyecto dependiendo de una conselleria, la de Cultura, que ha recortado el presupuesto de la entidad desde que empezó su actual mandato en 2023.

Así, en los presupuestos autonómicos de 2025 la inversión de la Generalitat en el museo se ha recortado en más de 2,7 millones (de 14,7 millones a 12), una rebaja del 18,44 % que se sustrae principalmente del capítulo de inversiones reales, como es la compra de obras de arte o las obras y proyecto (1,35 millones menos), compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento (856.000 euros) y gastos de personal (326.790 euros menos).

Como retos más inmediatos también tendrá por delante recuperar las obras afectadas por la dana que estaban en el almacén de Riba-roja, la reapertura de la sede del IVAM en Alcoi o qué hacer con el espacio trasero del museo donde se había proyectado el Jardín de Esculturas. También deberá plantearse si conviene una ampliación del museo en forma de nueva subsede después de que se haya desechado el último intento en el Parc Central.

Trayectoria

Doctora en Bellas Artes, Licenciada en Historia del Arte y Máster en Diseño de Espacios Expositivos, De la Torre ocupa actualmente el cargo de Comisaria jefa de la Bienal de Helsinki, Finlandia. Recientemente, también ha desempeñado la función de Comisaria jefa de la 15 Bienal Internacional de Cuenca (Ecuador) y ha sido codirectora artística del programa Overview Effect en el Museo de Arte Contemporáneo de Belgrado (MoCAB). Ha formado parte de comités asesores de instituciones, organizaciones y colecciones, tanto públicas como privadas, en el ámbito nacional e internacional.

A lo largo de más de dos décadas, Blanca de la Torre ha dirigido proyectos, comisariado exposiciones y colaborado con museos e instituciones artísticas en Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina.

Tanto en el ámbito nacional como en el internacional, ha publicado más de un centenar de textos en medios especializados y participa regularmente en conferencias, jurados y eventos teóricos.