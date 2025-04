Las flores más sensuales, ante el objetivo

Aquí no hay piel. En el ensayo fotográfico intimista que propone Pablo San Juan en el Jardí Botànic de la Universitat de València (UV) las protagonistas son las flores. Con la llegada de la primavera, la Sala Hort de Tramoieres acoge la exposición «Botanica amoris», «que explora el poder cautivador y la sensualidad de las flores», según apunta la institución. También se invita al visitante a redescubrir la belleza de lo cotidiano y a reivindicar la importancia de la naturaleza en la vida.

La exposición, que estará abierta al público hasta el 31 de agosto —visitable de forma gratuita de 10 a 20 h—, presenta más de 50 imágenes en gran formato y polaroids originales que invitan a reflexionar sobre la relación entre las flores y el ser humano. Según Jaime Güemes, director del Jardí Botànico, ofrece «una aproximación artística, sensual, emotiva, intimista y cálida a la flor, que huye de las representaciones científicas y académicas a las que estamos más acostumbrados».

Se muestra la fina línea entre la belleza y la delicadeza de las flores, siempre efímeras. Algunas de las protagonistas de las imágenes son comunes y habituales de ver, aunque otras esconden una belleza insospechada y quizás están menos vistas. Destacan desde el Jardí Botànic las instantáneas de flores como las del ajo, el guisante o los cardos. También hay que destacar la presencia de los árboles urbanos, «compañeros cotidianos que a menudo pasan desapercibidos».

Otra de las fotografías de la exposición. / Levante-EMV

Para captar esta belleza de la naturaleza, con todas sus formas y flores y que estalla, sobre todo, en primavera, Pablo San Juan (Logroño, 1960) ha utilizado técnicas analógicas experimentales de fotografía para crear imágenes únicas y con texturas pictóricas añadidas.

La exposición también incluye una nueva serie, «Caecitas ad plantas», una primicia que se ve por primera en el espacio de la Universitat y que está dedicada a la ‘ceguera’ vegetal y la tendencia a no fijarnos en el patrimonio vegetal que nos rodea.

Y es que, «Botanica amoris» es un trabajo vivo al que su autor ha ido añadiendo instantáneas y sigue experimentando. También cabe destacar que no es una serie de retratos al uso, porque no encontraremos flores perfectas dispuestas para el flash.

La muestra acerca al «milagro» de la vida y la naturaleza que suponen las flores, convertidas en un «símbolo lírico presente en la poesía, la literatura y el arte, así como en las expresiones populares, asociándolas en la vida, al amor, a la sensualidad, al deseo...», en un «diálogo metafórico y experimental».

No hay que olvidar, tampoco que las flores son «un instrumento reproductivo dentro del mundo botánico». «La flor es el órgano más pudoroso de la sexualidad vegetal, el que despierta el deseo de los polinizadores, sin los cuales las plantas no podrían vivir, y también el amor de los seres humanos, a pesar de que no sepamos muy bien por qué», añade Jaime Güemes.

Dilatada carrera

Pablo San Juan es un fotógrafo freelance riojano afincado en València, que ha realizado exposiciones en otros países como Francia, Inglaterra, Alemania y Marruecos. Estudió y dio clases en València. Su obra investiga sobre el relato fotográfico y su relación con la literatura, y desde 1983, ha publicado en varios medios nacionales. También es autor de numerosas publicaciones y catálogos.

En tiempos de crisis climática, San Juan invita a reflexionar, y nos acerca las flores también como elemento botánico vital y, por lo tanto, a la naturaleza necesaria y a menudo obviada.

En el trabajo que expone en el Botànic, el fotógrafo usa técnicas analógicas experimentales de fotografía y otras como apoyo analógico instantáneo que ya no se usa y con el que obtiene tanto imágenes de gran formato como polaroids originales. Por eso, cada imagen es única, sin manipulación de softwares.