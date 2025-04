Jéssica Castellón da el salto en Dansa València

Jéssica Castellón forma parte de la programación de Dansa València, por partida doble: en el ‘solo’ «Don’t take it personal» y en «Cuentas corrientes», una pieza junto a Boris Orihuela. Ambos, además de compartir su pasión por la danza, parten del estilo urbano y son licenciados en danza contemporánea por el CSDV Nacho Duato.

Han pasado, como ellos mismos cuentan, de aprender de todo lo que veían en el festival organizado por el Institut Valencià de Cultura, a tener su espacio propio dentro de la programación.

Serán inspiración para otros, como tantos espectáculos que ellos vieron mientras se formaban y buscaban un hueco en la profesión.

La primera propuesta, «Cuentas Corrientes» —el jueves, 10 de abril, en la Plaza del Patriarca—, reflexiona desde la danza y el teatro físico sobre los límites emocionales y físicos a los que nos lleva el entorno laboral, y sobre la deshumanización del mundo corporativo; «por lo que el espectáculo es una invitación a cuestionar los valores de un mundo de competitividad», apuntan. Surge, según cuentan, en una residencia de creación en Canarias.

Jéssica Castellón y Boris Orihuela. / Levante-EMV

Con una mezcla de danza urbana, danza contemporánea y teatro físico, expresan «cómo el rol del trabajo en algunas personas se expande a ser su personalidad... Hacemos una metáfora y la llevamos al otro extremo de lo formal y la competitividad», dice Boris Orihuela, a lo que su compañera añade que «hay personas que, para cumplir, deciden explotarse, sin que eso te lo pidan en el trabajo».

Jéssica Castellón apunta que llevan «los límites al cuerpo». «Muchas personas trabajan 8 horas sentadas pero nuestra realidad es diferente, estamos horas bailando...».

En cuanto a «Don’t take it personal» —miércoles, 9 de abril, en La Nau—, para Jéssica Castellón supone una reflexión sobre su trayectoria artística. «Es el Trabajo Final de Grado que nunca me atreví a presentar; no creía en mí mismo como creadora y es un proyecto que he desarrollado porque otras personas han creído en mí», reconoce.

«Yo no sabía cuál era mi movimiento, bailaba muchos estilos y no me encontraba... siempre sentía que debía encajar y me ‘alquilaba’ cuando tenía un espectáculo».

Autoestima y confianza

Ahora, ya con un estilo propio, tras ser nominada a los Premios IVC 2024 como mejor bailarina, y con la reflexión que muestra en su solo, aconseja a los jóvenes: «Que confíen en ellos mismo, sobre todo. Yo quise nutrirme de todos los estilos y todo vale para crear algo tuyo», indica.

Ahora, además, ha estado de gira con la cantante Judeline, con una puesta en escena a cargo de la coreógrafa Candela Capitán.

«Ha sido algo nuevo para mí; es algo performativo en lo que no solo soy bailarina, sino que la gira tiene una propuesta escenográfica y Judeline es genial», asegura sobre esta experiencia.

De la calle a Dansa València

También reflexiona sobre Dansa València: «es muy bonito estar, porque siento que en cierta parte he tenido una formación en Dansa València. Empecé bailando en ‘batallas’, me nutrí de otros espectáculos, cogía apuntes... y el hecho de estar como coreógrafos ahora demuestra que Dansa València apuesta por la gente y los apoya y va con ellos. Apuestan por gente aquí además de traer espectáculos de fuera. Es una oportunidad increíble», incide Jéssica Castellón.

«Empezamos bailando sobre todo en la calle, urbano. Estamos en València desde hace cinco años, hemos participado en Dansa València muchas veces como espectadores, en talleres, como intérpretes... y ahora estar como coreógrafos es increíble», coincide, por su parte, Boris Orihuela.

