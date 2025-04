Pilar Tébar defiende que los cambios en el Consejo Rector del IVAM son para "optimizar"

La secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, ha asegurado este martes que la enmienda al proyecto de ley de Medidas Fiscales, conocida como ley de Acompañamiento, que le quitará miembros y funciones al Consejo Rector del IVAM, ha sido por "optimizar" el órgano superior de gobierno del museo.

Tébar ha hecho estas declaraciones en el mismo IVAM, donde ha participado en la presentación de la exposición "Soledad Sevilla, Ritmos, tramas, variables". La secretaria autonómica explicó al respecto que "no hay ningún órgano de la Generalitat Valenciana en la que formen parte tres miembros de una misma institución, en este caso de un órgano consultivo como es el Consell Valencià de Cultura" y con ello "se responde también a esa ley de simplificación que está introduciéndose en la Generalitat Valenciana", ha dicho Tébar, quien ha señalado que "todo se tomará en coordinación con la nueva directora", Blanca de la Torre, que este martes asistió a la primera rueda de prensa de una exposición como máxima responsable del museo.

Tébar quiso aclarar que "no se ha dejado ninguna institución fuera. Es decir, el Consell Valencià de Cultura va a seguir estando representado, pero no con tres miembros, sino con uno, como está en otros organismos consultivos".

Del Código de Buenas Prácticas a un Código Interno de Trabajo

La secretaria autonómica se refirió también al Código de Buenas Prácticas en la cultura que debía estar presente hasta ahora en la elección de los miembros. "Se habla de un Código de Buenas Prácticas, pero no está ni siquiera firmado, no ha pasado por el Consell. Es decir, se ha elevado a rango de ley algo que no lo tenía. Nosotros trabajamos con el Código Deontológico del ICOM (Consejo Internacional de Museos), como no podía ser de otra manera, y trabajaremos con la nueva directora para preparar y presentar desde el IVAM un Código Interno de Trabajo adecuado a las buenas prácticas. El proceso de selección de Blanca de la Torre ha sido impecable, de manual, y así seguiremos trabajando", ha dicho.

