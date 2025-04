‘No’, un acercamiento contemporáneo a la danza española

Un no, no siempre, debe tener una connotación negativa. A veces, es todo un empuje positivo. Un avanzar que Albert Hernández e Irene Tena, de la compañía La Venidera, interpretan en la pieza breve 'No' que mañana se estrena en l’Almodí dentro del festival Dansa València. "El no es el detonante que nos hace seguir, como motor para buscar respuestas y tomar el riesgo de lo desconocido”, explica Marcos Morau, director de escena y asesor artístico de la propuesta que asume la negativa como un impulso positivo.

Remachine’, del coreógrafo holandés afincado en Berlín Jefta van Dinther. / Levante-EMV

El viernes, dentro del festival, también se ha programado ‘Remachine’, del coreógrafo holandés afincado en Berlín Jefta van Dinther. Cinco bailarines suben, trepan y flotan sobre un enorme disco que girará continuamente en el Teatro Principal, lidiando con un entorno lleno de tensión. El espectáculo se desarrolla como una cadena de causas y efectos, entre la restricción y la libertad, el trabajo y el ritual.

A través de material vocal y físico, y en una nueva colaboración con la compositora Anna von Hausswolff, la pieza sumergirá al espectador en una meditación sobre la disciplina, la insaciabilidad y el poder de la mente sobre el cuerpo.

En el Espacio Inestable y el Teatre Rialto se incidirá esa misma tarde en la crueldad de las relaciones de pareja a través de los espectáculos ‘Danzas Románticas’, de Montdedutor, y ‘Analphabet’, de Alberto Cortés, respectivamente. Mientras ‘Danzas Románticas’ es un solo creado e interpretado por Guillem Mont de Palol y ahonda en la convención de los ballets románticos para intentar sanar ciertas crueldades de las que aún somos herederos, ‘Analphabet’, pone de manifiesto la necesidad de extremar los cuidados en las relaciones de pareja atravesadas por el maltrato. Cortés busca comprobar qué puede hacer la poesía por la herida. Con esta propuesta, recogida en el libro ‘Siempre vengo de noche”, el el malagueño prosigue en su intención de entender el escenario como el espacio del deseo y en el estudio de la relación romántica con el público.

Obras de calle

La jornada se completa con dos obras de calle a cargo de compañías valencianas. Kiko López & Héctor Plaza escenificarán en la plaza de la Almoina ‘Lo que los árboles no cuentan’, donde reflexionan sobre los paralelismos entre la naturaleza y los seres humanos.

Paula Serrano estrenará la versión de calle de su espectáculo ‘Estrip’ en la plaza de la Virgen. La creadora alcoiana se sirve del velcro como elemento central para un viaje sensorial donde juega con el desgarro para generar paisajes sonoros. “Los velcros, en su función simbólica, representan la dualidad entre la unión y la separación, la resistencia y la vulnerabilidad, así como la renovación y el renacimiento.Esta exploración permite reflexionar sobre la constante lucha entre opuestos y la capacidad del individuo para encontrar fuerza y renovación en medio de la adversidad. Lo que comúnmente acoge el nombre de resiliencia”, señala Serrano