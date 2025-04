Una decena de asociaciones culturales critican las ‘injerencias políticas’ en el IVAM

Una decena de asociaciones culturales valencianas y estatales, que forman parte de la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo, han lanzado un comunicado para mostrar su rechazo ante un cambio en la legislación relativa al Consejo Rector del IVAM.

Como publicó este periódico, el PP aprovechará la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2025 para cambiar el Consejo Rector del IVAM y quitarle funciones. En concreto, la enmienda de los populares prescinde del Código de Buenas Prácticas para elegir a los miembros del órgano de gobierno del museo y a su gerente; y le quitará miembros y funciones al Consejo Rector del IVAM, órgano superior de gobierno de esta entidad. Además, establece un plazo máximo de tres meses para constituir un nuevo consejo.

Ante esto, asociaciones de artistas, gestores culturales, galerías y direcciones de centros -entre otras- exponen que, si bien hasta ahora tampoco les convencía que el Consejo Rector se hubiera creado “sin el consenso de las asociaciones del sector de las artes visuales ni la participación de la representación de los y las artistas”, esta nueva normativa no mejorará la situación.

Por eso, expresan su “profunda preocupación ante las enmiendas”, que consideran que “modifican de manera sustancial la estructura y el funcionamiento del IVAM”. Los cambios, entre otros, parece que serán que el Consell Valencià de Cultura nombrará a una persona (no a tres); que los expertos de arte y cultura serán dos (no cinco); que la secretaría del Consejo Rector del museo pasa a manos de la gerencia”; la eliminación del Código de Buenas Prácticas; y que no se asegura el cumplimiento de la paridad.

Según las asociaciones firmantes del comunicado conjunto, el Consejo Rector del IVAM debería “reflejar pluralidad y calidad democrática, con una representación equitativa de la administración, asociaciones profesionales del sector y de personas expertas y académicas”. Un equilibrio que consideran “imprescindible” para “una gestión transparente, crítica e independiente”.

Además, consideran que la eliminación del Código de Buenas Prácticas “pone en riesgo muchos años de avances” y temen la vuelta a “procesos marcados por la discrecionalidad”, lo que ven como “un retroceso grave que puede comprometer la legitimidad del IVAM como institución pública”.

Menos libertad e independencia

“Para las asociaciones firmantes, estas modificaciones representan una puerta abierta a la vulneración de la libertad de expresión, la independencia crítica en la creación y el reconocimiento de la práctica artística como un bien común, autónomo y diverso”, indican en el texto remitido.

“Reiteramos con firmeza nuestra denuncia ante cualquier forma de injerencia política en la gestión de los espacios culturales públicos, que deben regirse por principios de autonomía, profesionalidad y participación real del sector artístico y cultural y emplazamos al Conseller de Cultura [José Antonio Rovira] a que se pronuncie sobre estos cambios y a retirarlos de su programa”.

El conseller de Cultura, José Antonio Rovira, el pasado jueves en el IVAM. / Rober Solsona/E.Press

Asimismo, parece que lanzan un mensaje para la recién nombrada directora, Blanca de la Torre: “Desde nuestro sector valoramos muy positivamente que la nueva dirección del IVAM se proponga recuperar el papel del museo como referente y motivo de orgullo para la Comunitat Valenciana, con un plan bien enfocado y estructurado. Y por ello creemos que este objetivo solo será posible si se respeta el conocimiento profesional que viene del sector para desarrollar su trabajo con independencia y rigor”.

Firmantes

Las asociaciones y entidades firmantes son: AVVAC (Artistes Visuals de València, Alacant y Castelló), AVCA (Associació Valenciana de Crítics d’Art), MAV (Mujeres en las artes visuales), UNION AC (Unión de Artistas Contemporáneos de España), IAC (Instituto de Arte Contemporáneo), FEAGC (Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural), Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo y ADACE (Directoras y Directores de Museos y Centros de Arte Contemporáneo de España).