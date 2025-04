La Film Symphony Orchestra regresa a València con la mejor música de cine

El pasado mes de septiembre, la Film Symphony Orchestra (FSO) comenzó su duodécima gira en España bajo el nombre de 'Tarab', "un homenaje a la emoción que surge al conectar con la música en su estado más puro", dicen desde el conjunto que dirige Constantino Martínez-Orts. A lo largo de nueve meses, la FSO visitará más de 30 ciudades, llevando su espectáculo a todos los rincones del país. València, lugar de procedencia de la orquesta y de los músicos que la integran, no podía faltar a la cita: los próximos 2 (19:30 horas) y 3 de mayo (18:30), el Palau de la Música acogerá las dos últimas paradas que la gira efectuará en la ciudad.

"Hasta la fecha, más de 100.000 personas han podido disfrutar de 'Tarab', un evento inspirado en la poética palabra árabe que describe el éxtasis emocional que provoca la música, ofrecerá un repertorio compuesto por algunas de las bandas sonoras más reconocidas del séptimo arte, con un espectáculo que promete más de dos horas de intensa emoción. La orquesta favorita de los amantes del cine, bajo la dirección del carismático director de orquesta y divulgador musical Constantino Martínez-Orts, hará vibrar a su público con una experiencia única en cada una de las localizaciones", añaden desde la FSO.

Un espectáculo para todos los públicos

La FSO, con más de 70 profesionales, "no es una orquesta convencional y ya se sabe que sus conciertos no siguen un guion estricto, pudiendo haber sorpresas que no se revelan hasta el último momento, garantizando que cada espectáculo sea irrepetible y apasionante. Este enfoque ha hecho de la orquesta que cautiva al público más cinéfilo una de las preferidas para todos los públicos: adultos, niños, amantes del cine, de las bandas sonoras y de la buena música en general", animan desde la orquesta.

Un repertorio de Oscar

El espectáculo Tarab lleva al público a través de bandas sonoras que han marcado un hito en la historia del cine y han sido reconocidas por la Academia de los Oscar. Entre las piezas más destacadas del repertorio figuran:

Dune (Hans Zimmer) – Oscar Mejor Banda Sonora (2022)

Oppenheimer (Ludwig Göransson) – Oscar Mejor Banda Sonora (2024)

Origen (Inception) (Hans Zimmer) – Nominación a Mejor Banda Sonora (2011)

Gravity (Steven Price) – Oscar Mejor Banda Sonora (2014)

Troya (James Horner) – 2004

The Martian (Harry Gregson-Williams) – 2015

Animales fantásticos y dónde encontrarlos (James Newton Howard) – 2016

El regreso de la Momia (Alan Silvestri) - 2001

Leyendas de pasión (James Horner) – 1995

Frozen (Robert López y Kristen Anderson-López) – Oscar Mejor Canción Original por "Let It Go" (2014)

Forrest Gump (Alan Silvestri) – Nominada a Mejor Banda Sonora (1994)

La lista de Schindler (John Williams) – Oscar Mejor Banda Sonora (1994)

La Sirenita (Alan Menken) – Oscar Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original por "Under the Sea" (1990)

Star Wars: El ascenso de Skywalker (John Williams) – Nominada a Mejor Banda Sonora (2020)

"El objetivo de la FSO es que su público alcance ese 'Tarab', la emoción intensa que lleva al éxtasis, a través de un viaje sonoro que entrelaza la música y el cine como nunca antes".

Las entradas para la gira pueden adquirirse a través de la página web oficial de la orquesta.

Suscríbete para seguir leyendo