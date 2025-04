José María Lozano, nuevo presidente del CVC: "No voy a provocar a nadie con propuestas que levanten ampollas"

José María Lozano quiere volver a tender puentes entre los miembros del Consell Valencià de Cultura que desde el miércoles preside oficialmente. Unos puentes dinamitados la semana pasada con la elección por parte del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de designar a este miembro nombrado por el PP que no contaba con el apoyo del resto de consejeros. Lozano les pide ahora "el beneficio de la duda" para ejercer su cargo, y ofrece una declaración de intenciones: "No voy a provocar a nadie con propuestas que levanten ampollas, las órdenes del pleno estarán todas consensuadas", asegura a este periódico.

El catedrático en Proyectos Arquitectónicos también ha revelado que el primer contacto que ha realizado al ser oficialmente nombrado por el Diari Oficial de la Generalitat ha sido llamar a la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, así como a la del Consell Jurídic Consultiu, Margarita Soler. La tercera persona con la que ha contactado ha sido con el presidente del Comité Económico y Social, Fernando Móner. Tres personalidades que, según indica, muestra la política que va a seguir bajo su presidencia, que se basa en "consolidar los objetivos específicos del CVC, que están regulados por la ley, y donde entra la relación fluida con todas las instituciones públicas, desde los ayuntamientos al Consell". Todo ello, sentencia, para desarrollar "un trabajo institucional que no se ha realizado en los últimos años".

Ruptura con la etapa anterior

Lozano sustituye así a Dolors Pedrós, que ha ejercido de presidenta en funciones desde agosto de 2022, cuando falleció Santiago Grisolía, presidente del organismo. Las críticas a la gestión de Pedrós han sido reiteradas, ya que Lozano asegura que va a implementar "una política distinta a la que se ha hecho en estos dos años".

En esa diferencia en el proceder que asegura que va a llevar a cabo bajo su mandato, el nuevo presidente asegura que va a volver a la producción de material propio que se hace tanto a solicitud de las distintas administraciones como a lo que pueda producir "motu proprio" el CVC en materia de cultura.

Contacto con instituciones

El arquitecto enumera los siguientes encuentros que va a mantener en la línea de recuperar las relaciones que considera rotas entre el CVC y el resto de organismos valencianos. A la AVL y el CJC le seguirá la Real Academia de Bellas Artes San Carlos, y confirma que también mantendrá un encuentro con Lo Rat Penat, José Vicente Navarro, "por cortesía, al ser compañero en el Consell Valencià de Cultura".

Las universidades "públicas y privadas" así como las principales fundaciones y asociaciones, como los Premis Rei Jaume I o la Fundación Bancaja, así como el Ivam, forman parte de las instituciones que Lozano contactará en los próximos días "para mantener los puentes tendidos".

Respecto a las críticas vertidas por sus compañeros y compañeras en el consejo, el presidente asegura que ha ofrecido al PSPV mantener la secretaría del organismo. "Las críticas me han decepcionado y lo he hecho saber de forma amistosa, llevo 13 años en esta casa, espero que no sean reiteradas", concluye.