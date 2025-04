Del anonimato al fenómeno global: 'Fearless' culmina la historia que transformó a Lauren Roberts en un éxito editorial

Con solo tres libros publicados, Lauren Roberts se ha convertido en un fenómeno global. Su debut literario, 'Powerless' (Alfaguara), no solo la catapultó al éxito internacional, sino que también marcó el inicio de una de las trilogías más populares del género 'romantasy' en los últimos años. Traducida a 29 idiomas y con más de cinco millones de ejemplares vendidos, la saga ha encontrado una sólida base de fans (muchos de ellos gracias a las redes sociales) y ha convertido a Roberts en un nombre imprescindible dentro del panorama 'young adult'.

'Powerless' reúne los ingredientes perfectos para alimentar a los fans de la literatura de fantasía romántica: una sociedad dividida por poderes, una heroína que lucha por sobrevivir en la clandestinidad y un romance lleno de tensión con uno de los príncipes del reino. Su premisa, donde lo extraordinario es privilegio y lo vulgar una condena, ha conectado con millones de lectores en todo el mundo. Solo en España, se han vendido ya más de 150.000 ejemplares.

Este jueves 10 de abril (dos días después que en Estados Unidos) la autora ha lanzado 'Fearless', la tercera y última entrega de la trilogía que se ha posicionado rápidamente entre los títulos más vendidos en el mismo día de su publicación. En Estados Unidos y Reino Unido ya ha superado los 350.000 ejemplares vendidos, ocupando el primer puesto de novelas más vendidas en plataformas como Amazon.

Sobre la trilogía

Lauren Roberts empezó a escribir la serie cuando tenía apenas 18 años y compartía sus ideas sobre la historia en sus redes sociales como TikTok. Sus seguidores la alentaban a que publicara de manera profesional las novelas por su enorme potencial, pero no fue hasta que cumplió los 19 cuando le propuso a su madre de quedarse durante un semestre en casa para poder acabar y autopublicar la novela. En enero de 2023 se publicó oficialmente su primera novela y el inicio de la trilogía. Y ahora, viendo lo popular que se ha hecho la saga afirma que aún no se lo cree, y aseguraba en un pódcast de una revista estadounidense que su madre no se arrepentía en absoluto de que la hubiese dejado volver a casa para que acabara el proceso creativo.

Lauren Roberts, con su última novela 'Fearless' / Instagram de Lauren Roberts

La historia gira en torno a Paedyn Gray, una joven sin poderes que sobrevive haciéndose pasar por mental en una ciudad donde la ausencia de habilidades especiales se castiga con la muerte. Todo cambia cuando salva, sin querer, a uno de los príncipes del reino, lo que la empuja a participar en las Pruebas de la Purga, una competición mortal reservada para los élites. Paedyn no posee habilidades, pero sí ingenio, coraje y un secreto que podría costarle la vida.

Los clichés más aclamados del género son parte fundamental del encanto de la trilogía. Y en sus páginas no faltan un intenso 'enemies to lovers' (de enemigos a amantes) que da un giro hacia 'lovers to enemies', el inicio de un triángulo amoroso, la clásica proximidad forzosa y un 'slow burn' (romance progresivo) perfectamente ejecutado que mantiene la tensión hasta el último momento.

Estas características junto a la trama que contiene elementos que recuerdan a 'Los Juegos del Hambre' o 'Divergente', dos clásicos de la literatura 'young adult', han hehco que el universo de Ilya y sus personajes, entre ellos una heroína compleja y un príncipe tan letal como irresistible, no solo fascinen a los lectores, sino que también se despierte el interés de la industria audiovisual. Y una adaptación televisiva ya está en marcha con Will Gluck, director de 'Cualquiera menos tú', al frente del proyecto.

Autora revelación

Roberts, que reside en Michigan, ha conquistado al público con su capacidad para construir mundos fantásticos y romances cargados de química. A pesar de que ha vivido toda su vida en el mismo estado del medio oeste estadounidense, su imaginación ha recorrido reinos mágicos y escenarios llenos de peligros y pasiones. Además de escribir, confiesa que disfruta de pasatiempos más terrenales como tejer, resolver sopas de letras o colorear.

Con 'Fearless', Lauren Roberts cierra una trilogía que ha convertido una historia de resistencia y deseo en un gran éxito editorial.