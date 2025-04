Alice Kellen se estrena en Netflix

Netflix ha anunciado que llevará a la pantalla El mapa de los anhelos, la aclamada novela de la escritora valenciana Alice Kellen. Isa Sánchez (El jardinero, Ni una más) será la encargada de escribir esta miniserie que será producida por Brutal Media (Asalto al banco central, Bienvenidos a Edén).

«El mapa de los anhelos cobrará vida en la pantalla, y me hace muy feliz adentrarme en este emocionante viaje que comenzó, paso a paso, con el cariño de las lectoras y lectores. Ojalá les ilusione tanto como a mí.», apunta la escritora, tras darse a conocer la noticia.

Greta, la protagonista

La novela El mapa de los anhelos narra la conmovedora historia de Greta, quien asegura haber nacido con el propósito de salvar a su hermana Lucy, que padece leucemia, a través de sus células madre. Sin embargo, los acontecimientos toman un giro inesperado y Lucy fallece, dejando a Greta con un profundo vacío existencial.

Antes de partir, Lucy crea "El mapa de los anhelos", un juego que desafía a Greta a enfrentar su dolor y descubrir su propio camino. En este viaje, Greta conocerá a Will, un enigmático joven con un pasado que lo atormenta. ¿Podemos amar a alguien sin amarnos a nosotros mismos?

Portada de la novela. / Levante-EMV

Cabe recordar que El mapa de los anhelos tiene similitudes con la obra que hizo estallar el 'fenómeno' Alice Kellen: Nosotros en la luna. En este caso, también es una historia narrada a dos voces con personajes que parten de una situación de búsqueda y cambio.

Según la autora, "es un viaje a través de los anhelos de Will y Grace, pero sobre todo es un viaje al interior de uno mismo. Todas esas cosas que soñamos, que queremos ser pero que a veces no nos atrevemos o no sabemos cuál es el camino que debemos tomar. En este caso es una historia de autoconocimiento".

Otra adaptación

Como apuntó la valenciana en una entrevista a Levante-EMV, sus libros "hablan de cosas bastante cotidianas, giran alrededor de los afectos, a los vínculos, las emociones... intento que tengan siempre un toque sensorial, mi esencia, y que cada novela cambie y no sea un refrito de las anteriores".

Cabe recordar que este no será el primer éxito editorial en español que adapta la plataforma, ni tampoco el primero de una autora valenciana. Netflix acaba de despedir la cuarta y última temporada de 'Valeria', basada en la saga homónima escrita por la también valenciana Elísabet Benavent. Tanto la novela como el audiovisual han sido bien acogidos por los fans de la 'nueva' literatura romántica.

Sinopsis

A continuación, la sinopsis completa de la novela de Alice Kellen que empieza a adaptar Netflix:

"Imagina que estás destinada a salvar a tu hermana, pero al final ella muere y la razón de tu existencia se desvanece. Eso es lo que le ocurre a Grace Peterson, la chica que siempre se ha sentido invisible, la que nunca ha salido de Nebraska, la que colecciona palabras y ve pasar los días refugiada en la monotonía.

Hasta que llega a sus manos el juego de El mapa de los anhelos y, siguiendo las instrucciones, lo primero que debe hacer es encontrar a alguien llamado Will Tucker, del que nunca ha oído hablar y que está a punto de embarcarse con ella en un viaje directo al corazón, lleno de vulnerabilidades y sueños olvidados, anhelos y afectos inesperados. Pero ¿es posible avanzar cuando los secretos comienzan a pesar demasiado? ¿Quién es quién en esta historia?"