Blanca de la Torre: "El IVAM debe recuperar la confianza y el sentido de pertenencia"

Aún se pierde cuando recorre las galerías del IVAM, pero está pasando tantas horas dentro del museo que ya lo siente como su casa. Blanca de la Torre, nueva directora del IVAM, transmite tanta ilusión al hablar de la institución que dirige que es difícil no subirse a su "carro". En su primera entrevista habla de sus primeros días, proyectos y anhelos para el IVAM

¿Ya siente sobre sus espaldas el peso de ser directora del IVAM?

Sí, pero creo que más que un peso es un privilegio que cualquiera querría tener la posibilidad de sostener. Y bueno, por mucho revuelo que haya o complicaciones por las que haya podido atravesar la institución, creo que hay que transformar los problemas en posibilidades.

Imagino que tendría una radiografía de la institución, pero en sus primeras tomas de contacto, ¿qué le ha sorprendido?

Lo conocía, soy consciente de que es un puzzle muy grande y ahora hay que ser capaz de identificar cuáles son las primeras piezas que hay que componer para que al menos, como lo estemos haciendo, la imagen general se pueda ir intuyendo.

Blanca de la Torre, directora del IVAM / Fernando Bustamante

Cuando la nombraron, algunos criticaron su inexperiencia; otros elogiaron la ilusión y el entusiasmo que genera esa inexperiencia. ¿Qué opina?

Lo primero es que los grandes museos del Estado están dirigidos ahora mismo, o han estado dirigidos, por agentes culturales que no tenían ningún museo a sus espaldas. En algún museo tienes que empezar. Lo segundo, es una cuestión como muy semántica en eso de ser director. He dirigido equipos amplísimos, y muchísimo más grandes y complejos, que muchos directores que tienen equipos pequeñísimos. La única diferencia era mi nomenclatura, chief curator, en lugar de directora. Mi fortaleza es la experiencia fuera del Estado español, por haber trabajado con unos modos de gestión diferentes, con sistemas diferentes, con entender, por ejemplo, cómo funciona el modo anglosajón, cómo funcionan las estructuras y los sistemas, tanto de financiación como de gestión, como de comprender a los equipos y como trabajar de manera tanto interna como externa.

Algunos de sus compañeros temen, por su juventud, que con tantas familias y corrientes dentro del IVAM la devoren. ¿Llega con coraza?

En eso creo que es positivo el no ser de aquí. Tengo una mirada más fresca, no vengo con ninguna mochila ni con ninguna chaqueta puesta y estoy abierta a todo.

Días antes de su nombramiento, nombraron como jefa de exposiciones a Raquel Gutiérrez, subdirectora del IVAM con Consuelo Císcar y José Miguel García Cortés, uno de los candidatos para el puesto que usted ahora ocupa. ¿Le chirría?

Se ha seguido un procedimiento legal y público y se ha hecho en toda regla. Estoy convencida de que voy a trabajar con ella de maravilla, igual que con el resto del equipo. Estoy encantada con el equipo que me ha tocado.

Permítame una curiosidad, ¿qué le llevó a presentarse?

Después de tantos años con experiencia en diferentes instituciones y plataformas, era el momento. Este es el lugar en el que creo que voy a poder desarrollar mis proyecto. Sí tenía identificada cuál era el tipo de institución que me gustaría dirigir, porque tenía que ver con la institución que a mí me gustaría habitar y que fuese habitada por todas y todos. Y el IVAM tiene todos esos ingredientes, tiene una colección de ensueño, tiene una infraestructura de ensueño, tiene un equipo humano que cualquier director soñaría. Es una ciudad de ensueño. Lo tiene todo.

En su presentación desglosó su proyecto para los próximos cinco años, de todo lo que contó ¿qué es lo primero que va a poner en marcha?

Creo que no se debe trabajar con un listado ordenado de prioridades, sino pensar en una clave mucho más rizomática, porque unas decisiones y unas acciones están conectadas con otras. Hay que pensar en un mapa de diferentes líneas de acción que irán operando y se irán sucediendo de manera simultánea. Sí hay determinados dispositivos de acercamiento que me gustaría ya comenzar a implementar. Por un lado, a través de las actividades y la mediación. Me encantaría atraer la música al IVAM, el cine y algunas otras disciplinas que vayan entrando en diálogo con lo que está programado en ese momento en el museo. E ir atrayendo nuevos públicos. Me gustaría hacer más cercana la experiencia del museo con, simplemente, una cartelería más accesible. Otro punto, me gustaría mucho acercar los públicos más jóvenes. Quiero crear un patronato, entre comillas, de jóvenes y de adolescentes para que nos cuenten qué es lo que quieren en este museo.

Habló, y mucho, de recuperar el prestigio y volver a ser un referente internacional. ¿Es esto lo que percibia desde fuera?

No creo que vaya por ahí y tampoco que haya que pensar en eso como clave de éxito o fracaso. El museo ha seguido una trayectoria con diferentes ondas, con sus aciertos y con sus desaciertos, como lo tienen todas las instituciones. Estoy pensando en otras posibilidades, otra tipología de institución, en otros modos de institucionalidad. Pienso en el IVAM desde un lugar diferente que espero se acerque más a la sociedad.

¿Cómo pretende atraer a más público?

Es importante generar un sentido de pertenencia. Es el museo de toda la sociedad. Tenemos que recuperar la confianza y el sentido de pertenencia.

Aboga por un espacio permanente y continuo para la colección del IVAM.

Creo que hay que facilitar que se comprenda la historiografía de los siglos XX y XXI a través de la propia colección del museo.

"No tengo afán expansivo"

¿El carpetazo del Consell al proyecto de subsede en el Parc Central no impide el crecimiento del museo?

Descarto por completo la construcción de cualquier edificio más allá del propio perímetro del IVAM y dentro de la ciudad de València. No tengo afán expansivo de manera física, sí de manera simbólica. Debemos entender la institución como un cuerpo social y trabajarlo desde ahí. Me estoy estudiando los planes que se han hecho hasta ahora. Quiero analizar de nuevo los aciertos y los desaciertos de todos esos planes y a partir de ahí plantear posibilidades de acción

El proyecto de rehabilitación del jardín está parado. ¿Lo va a retomar?

Lo estoy estudiando. Déjame algo de tiempo.

En junio del 2024 se cerró la sede de Alcoi por un fallo en el sistema de climatización . Casi un año después sigue cerrada.

Me consta que el Ayuntamiento está en ello. Cuando se solucione, se reactivará y se dará un impulso especial a esa sede

A todo esto, el presupuesto es de 12.064.95 euros, es decir, un 18,44% menos que en 2024.

Hay presupuesto para hacer grandes cosas. Se trata de gestionarlo bien y, ante los grandes vientos, hay gente que se refugia y gente que construye molinos. Yo soy más de molinos.

"Ni ruidos ni humos"

Diversas asociaciones mostraron, a través de un comunicado, su preocupación por los cambios en el Consejo rector. Más marejada.

Estoy centrada en mi proyecto de museo. Es mi responsabilidad no dejarme llevar ni por el ruido ni por los humos, porque creo que el museo y el tejido artístico cultural me necesita en un momento como este. Van a tener todo mi apoyo. Estoy centrada en mi propia hoja de ruta.

A Blanca de la Torre amante del arte ¿qué exposición el gustaría ver estas Pascuas? ¿para qué cogería un avión?

No me cogería ahora mismo un avión solamente para ver una exposición, porque me parecería un poquito irresponsable. Estoy deseando coger un tren para ir al Museo de Arte Abstracto de Cuenca porque es uno de nuestros grandes referentes de origen. Y ahora está allí una de las exposiciones que me parece clave en la historia de la fotografía. Por cierto, la colección de fotografía de este museo es brillante y esencial.

¿Ya duerme menos que hace un mes?

No tengo muchos problemas para dormir. Tengo un proyecto maravilloso por delante que me ilusiona .

