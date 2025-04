Miguel Bosé: "No soy ‘woke’, no soy borrego, no voy a serlo nunca"

Ha empezado en México su primera gira desde 2018. ¿Cómo se ha sentido, empezando por su voz?

Jamás había pasado más de seis meses sin conciertos, pero tuve que parar porque tuve un problema vocal, pero nada más recuperar mis facultades, en pocos meses ya me puse en la carretera, donde me siento como en casa.

¿Qué fue entonces lo que tuvo, una infección en una muela que le afectó a las cuerdas vocales?

Bueno, es más complicado que eso. Eso llevó a otra cosa, y hubo mucho quirófano, y tratamiento, y rehabilitación… Ha sido largo. Pero eso ya está en la historia.

Viene de una época en que ha publicado dos libros, ha auspiciado una serie documental y un serial, y ahora, esta gira centrada en sus éxitos. Tiene aspecto de operación de resituación de su figura.

Era importante deshacerse de muchos lastres, quitarte peso. En la serie hubo esa gran confesión, un vómito de las cosas acumuladas. Yo antes me decía “nooo, eso no se puede contar, es muy privado…” Ese halo de misterio que siempre ha tenido Bosé parecía que se iba a romper, pero no se ha roto. Ha sido una deconstrucción para una reconstrucción, después de estos años ingratos, en que no solo ha habido problemas físicos, sino pérdidas de seres queridos, con una pandemia desgraciada, anticonstitucional, horrorosa, en la que se me atacó mucho. Había que decir que esto ya ha pasado, que hay que ir adelante. Ahora arrancamos una etapa ‘desencebollada’. Solo queda el núcleo.

El Miguel Bosé artista, finalmente.

Una persona que como único patrimonio tiene las ideas, al que la vida le ha aportado cosas que han renovado su creatividad, y que ha vuelto cambiado por los efectos de las cosas que le han pasado.

Sus opiniones sobre la pandemia o la DANA generaron debates inflamados. ¿No pensó que eso podía hacerle perder público?

¿Cómo que ‘podía’? ¡Pudo! No es una suposición. Yo dije lo que pensaba en un país que consideraba que tenía libertad de expresión, algo que, a partir de la Transición, siempre fue a más, hasta llegar a un momento en que empezó a ir a menos. Ni pensé que a lo mejor no podía decir lo que pensaba, hasta que me llegó el machetazo. No es un problema mío, sino de la gente que quiere poner muros al pensamiento. Ellos verán. Yo voy a seguir siendo políticamente incorrecto. No soy ‘woke’, no soy borrego, no voy a serlo nunca. Pero eso tampoco debería extrañar. Siempre he sido así y no voy a cambiar.

¿Siente que hoy la izquierda pone más límites que la derecha?

Lo que sí te digo es que en los 70 y 80 había más libertades, en general, que las que hay hoy.

Después de la autobiografía de su niñez y del volumen sobre sus canciones, ¿habrá más libros?

Seguramente, pero será una novela. Me han empujado mucho para que escriba. Estoy con un par de ideas en paralelo. A ver cuál germina antes.

Ser novelista, ¿formaba parte de sus planes?

No, no. Esas cosas no las conoces bien del todo. No sabes cuál es el alcance de tu relato hasta que se convierte en una cosa u otra. Yo soy lector, no era escritor, bueno, he escrito 600 letras, pero una letra es un género aparte. Ahora puede surgir esta forma de relato, que se llama novela, y lo estoy siguiendo con mucho gusto.

En estos años sin conciertos ni discos, preparando esta gira de regreso, ¿ha tomado perspectiva respecto a su obra, identificando en qué períodos o aspectos está su esencia?

Hay el binomio ‘Bandido’-‘Salamandra’, que va del 83 al 87: el nacimiento del verdadero Bosé. Ese período es clave para mí, es cuando aparece el Miguel Bosé en su autoridad y autoría, que llega hasta hoy. Luego están ‘Bajo el signo de Caín’ (1993) y ‘Laberinto’ (1995), que los escuchas hoy y parece que se hicieron ayer. Y todos los discos experimentales, que tuvieron poco éxito, pero que para mí son los más inspirados, como ‘Velvetina’ (2005) y ‘Cardio’ (2010).

Pocas carreras de larga trayectoria han tenido tantos altibajos como la suya, con éxitos enormes y notables batacazos.

Lo del mercado es algo que no entendía mucho, eso de que hay que estar siempre ahí arriba. Vamos a ver, si una persona no está siempre del mismo humor, tiene altos y bajos, pues así será el reflejo de mi carrera. Lo que me apetecía, de vez en cuando, era explorar. Hay cosas que tengo que hacer, si no, me dan ganas de dejar la música.

El imperativo de estar siempre ahí arriba tal vez tenga que ver con querer dar siempre al público lo que crees que espera de ti.

Pero yo tengo solo una vida, una carrera. Si mi vida la tiene que regir la sociedad, y mi carrera, el público… No, la vida de un creativo es hacer las cosas por necesidad, con honestidad, urgencia y absoluta coherencia. Si no, ¿qué vida vives? ¿La de los demás? ¿Y si no aciertas? No, yo quiero dormir tranquilo cada noche, diciéndome “Miguel, hoy has hecho exactamente, un día más, lo que de verdad has sentido que querías hacer”.

¿Cómo fue lo de colaborar con un artista bastante ‘underground’ como Peter Hammill en ‘Bandido’?

Me alegro de que lo menciones. Como poeta, hizo todos los textos en inglés del álbum. Conocía a su grupo Van Der Graaf Generator y él era amigo íntimo de Roberto Colombo, de Premiata Forneria Marconi y productor de ‘Bandido’. Seguimos teniendo amistad durante mucho tiempo.

En aquellos años se habló de usted como de un Bowie español.

¡Era equivocado! Con ‘Bandido’ apareció un artista español que hacía una música como la que se hacía en inglés, y dijeron “es el Bowie español”. Pero Bowie no tenía un padre torero, ni una madre que había sido Miss Italia. Yo me alimentaba de la música inglesa del momento: Spandau Ballet, Duran Duran…

¿En ‘Sevilla’ no flota una extraña conexión con ‘Ashes to ashes’, de Bowie?

¿Tú crees? Lo que hice en ‘Sevilla’ era mi versión de la copla.

En su nueva gira recupera ‘Amiga’, la canción que Luis Gómez-Escolar dedicó a su pareja, que acababa de fallecer en accidente, la cantautora Cecilia, y que usted grabó en su primer álbum.

Fui amigo de Cecilia, sí. Una pérdida terrible. Y hoy, en este espectáculo le hago un homenaje. No digo su nombre, hablo de “una pérdida”, de un espacio vacío que no se puede volver a llenar, que debe ser respetado. Eva, Evangelina, así se llamaba, yo no sé adónde hubiese llegado de no haber muerto. Lo reunía todo. Tenía una inmensa cultura, hecha en embajadas, y lo notabas. Era algo que pasaba con determinadas familias de aquella época. Como nosotros, que podíamos viajar. Buscabas en la cultura cosas que luego se integraban en tu manera de ser, y se creaba un halo, una diferencia, un misterio. Eso lo tenía Eva.

¿Cómo está el Miguel Bosé creador? ¿Hay un álbum en el horizonte, once años después del último, que fue ‘Amo’ (2014)?

Mira, tengo cerca de treinta piezas que he hecho en estos años. No todas terminadas, pero sí estructuradas. Estuve a punto de sacar un ‘single’, pero luego me dije: ¿y dónde lo promociono? ¿Dónde lo vendo? En Spotify, Apple Music…, te dan cuatro mierdas. Son las culpables de haberse cargado la música. Cuando hago un concierto, la gente quiere escuchar primero las 25 canciones que son la banda sonora de sus vidas. Si no se las canto, me matan, me queman. Mi carrera ya está hecha. A ver, todos los grandes de la música, ¿han grabado discos en los últimos 20 años? Hacen conciertos: Sting, los Rolling Stones, The Cure… Yo sigo haciendo música, jugando, pero sacar algo es complicadísimo y luego, al mes, desaparece.

¿Entonces, no va a publicar música original nunca más?

Tal vez sí. Pero no ligada a los tiempos del mercado. Primero ha sido arrancar la gira, y cuando hayamos entrado a revivir el catálogo de Bosé, entonces sacaré una canción o dos, sueltas, por el placer de cazarlas al vuelo como una mosca.

¿Tiene presente que usted fue el cantante que estrenó el Palau Sant Jordi, el 20 de octubre de 1990?

¡El famoso “¡hey, hey, tú, Barcelona!”. Sí, el primer concierto pop que se hizo allí, que luego se publicó en el disco ‘Directo ‘90’. Me apasiona ese lugar. Es algo que va más allá, es emocional. Tengo tantos recuerdos de allí…

Ha recuperado a la que fue su manager, su amiga de infancia Rosa Lagarrigue, tras unos cuantos años de aparente desconexión. Cuando ella tuvo su desencuentro con Alejandro Sanz (del que salió victoriosa en los tribunales) se tendió a pensar que ambas separaciones tenían alguna relación.

Ay, la gente, la gente, cuánto le gusta hablar… cuando menos sabe. Con Rosa nos separamos en 2013 porque hay cosas que uno entiende de una manera y otra persona las entiende de otra, pero la amistad quedó. Fuimos compañeros de clase a los diez años, imagínate. Ahora le dije: “Rosa, voy a arrancar una gira, pero ya no necesito manager, necesito equipos y grandísimos expertos en ejecutar determinadas cosas: producción, ‘booking’, comunicación…, ¿te interesa hacerte cargo de la parte española de la gira?”. Y yo creo que, si sale bien, que va a salir muy bien, estaremos trabajando juntos, si dios quiere, mucho tiempo más. No hay nada más. Su historia con Sanz es una, con Malú es otra… Nada que ver. El resto es ‘fake’. Bulo.

¿Esta gira seguirá?

La gira me lleva hasta mayo-junio de 2026. Quizá se alargue, nunca se sabe, porque habrá una gira por mis 50 años de carrera, que se cumplen el año que viene.

