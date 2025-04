La València que dibujó (y narró) Sanchis Guarner

Dicen que la ciudad no sería la misma sin esta obra. Que hubo un antes y un después en muchas conciencias. Que marcó el paso en muchos debates que ya estaban sobre la mesa y que creó escuela para nuevos estudios, además de una mirada de futuro renovada.

"La ciutat de València. Síntesi d’Història i Geografia Urbana" fue un éxito cuando se publicó en 1972, requiriendo una nueva edición apenas cuatro meses después. A pesar de haberse reeditado varias veces en diferentes décadas —con mayor o menor acierto— la obra que culmina la trayectoria de Manuel Sanchis Guarner (1911-1981) era hoy en día difícil de encontrar, pues la última edición salió en 2007.

Ahora, Publicacions de la Universitat de València (PUV) ha lanzado una nueva edición, de casi 700 páginas de gran calidad. La principal novedad es la integración en la obra de 130 dibujos realizados a mano por Sanchis Guarner, desconocidos hasta hace tres años. De trazo simple pero con detalles, demuestran cómo el reconocido intelectual, filólogo e historiador valencianista tenía talento más allá de la escritura.

La reedición de "La ciutat de València. Síntesi d’Història i Geografia Urbana" es totalmente diferente a las anteriores, y ha corrido a cargo de Josep Vicent Boira, catedrático de Geografía Humana de la UV, que se ha dedicado a una tarea «laboriosa que ha necesitado de largas horas de trabajo».

La nueva obra de gran formato tiene su germen en la exposición «Hacia la ciudad monstruo», inaugurada en la Nau en octubre de 2022, cuando se cumplían los 50 años de la publicación inicial.

Buscando material y consultando el legado del autor, se descubrieron las ilustraciones junto a los originales mecanografiados, en la Biblioteca Valenciana. El resto del material gráfico —unas 500 piezas, incluidos recortes que hizo el autor— estaba en la Biblioteca Pedro Iborra d’Elx, de lo que avisó Anna Álvarez, documentalista municipal.

Dos lenguajes

Desde los títulos de los 12 capítulos «que son tesis» hasta los elaborados pies de fotos, todo es destacable en el libro «casi enciclopédico» de Sanchis Guarner, que recupera el texto de 2007, revisado por Vicenç Maria Roselló. Las nuevas ilustraciones se publicaron en una obra adhoc en 2022, tras descubrirse, pero por primera vez se integran en esta ‘síntesis’.

Hay monumentos, estatuas, edificios y recreaciones de cuadros, grabados y representaciones relacionadas con la ciudad o personajes históricos.

«Son 130 dibujos que no tienen una función material. A Don Manuel le gustaba mucho el dibujo y la representación gráfica de los edificios, parece que quería ser arquitecto y tenía esa vena artística. No creo que nunca pensara en editarlos, quizás los hacía en los descansos durante la elaboración del libro. Son una joya porque lo complementan: es la València ilustrada además de narrada, dos lenguajes para un mismo objetivo. Están hechos con sensibilidad, conocimientos gráficos y una expresividad evidente. Hablan de la capacidad gráfica de Sanchis Guarner, no tan conocida como su tarea investigadora, y su compromiso social, político y cultural», resume el catedrático de la UV.

Empatía y amor

Boira explica que en los 70 había «artículos, estudios técnicos, científicos, históricos… libros que eran un clam sentimental y algunos de historia, pero ninguno que combinara las dos cosas ni tan completo que abastara desde la época romana hasta el siglo XX, sobre todo con el rigor histórico y la empatía emocional que Don Manuel sentía hacia la ciudad de València. Fue un trabajo brutal y totalmente inédito en esos momentos».

Asimismo, el editor destaca el «momento clave de su publicación», cuando se debatía sobre urbanizar el Saler o hacer una autopista en el Túria, y se destruía patrimonio en el centro histórico. «Sanchis Guarner nació en pleno corazón de la ciudad, en la calle Almoina, y era el típico exponente de enamorado de València, de su historia, geografía urbana y patrimonio. Lo veía en peligro porque en los años 60 y 70 hubo un desarrollo desenfrenado de la urbanización de la ciudad y proyectos que la hubieran cambiado, para mal», indica el editor.

«Fue un libro muy oportuno, porque tuvo una influencia fundamental en mucha gente joven que se formaba, en la sociedad civil y la población, y contribuyó a proteger gran parte del patrimonio», asegura Boira, que indica que el éxito, a pesar del gran volumen de la obra, posiblemente se explica por ser en valenciano — «aún en el franquismo, lo que no era fácil»— y por la «narración fluida», además del «importante aparato gráfico» y del lenguaje sencillo y plano que caracterizaba al filólogo.

«Sanchis Guarner ordena, amplia y corrige las percepciones populares, y basa su historia en los episodios vividos que no se habían puesto en común ni relacionados por escrito. Asume una tarea ciudadana y social, más allá de escribir un libro de historia, de lo académico, lo puramente histórico, filológico y artístico. Hace un trabajo patriótico, para reconstruir la historia de la ciudad y que los vecinos sean conscientes y tengan autoestima», asegura Boira.

Aciertos y desaciertos

Entre las partes que destaca Boira, está el «trabajo pionero e interés por la arqueología valenciana». «En el 72 se conocía poco sobre el subsuelo de València y él le da importancia. Posteriormente, con la creación del SIAM (Sección de Arqueología del Ayuntamiento de València) se ha visto que València destaca en eso».

Por otro lado, para el catedrático también es especialmente significativo «el reconocimiento de la arquitectura, el modernismo, el regionalismo y el funcionalismo de finales del siglo XIX y principios del XX. Tampoco era tan habitual en esa época; hoy esos edificios sí que están protegidos. Más allá de la narración histórica, incorpora una sensibilidad hacia el patrimonio construido», valora.

En el lado opuesto y sin desmerecer la obra, con la visión de hoy en día se constata «que algunas cosas han cambiado para mejor» y que Sanchis Guarner «era pesimista con una parte del patrimonio que ahora está rehabilitado», indica el editor. Otra cuestión sería, quizás, «la poca importancia que da a la industrialización del XIX y XX que, como otros de su contexto, considera fracasadas, y que ahora sabemos que sí tuvo. Se centra más en la historia política que económica», indica.

¿Qué pensaría hoy en día?

En la actualidad, Sanchis Guarner sería «capaz de reconocer los progresos de la ciudad, pero también crítico con la pérdida de la narración histórica de València, quizás ahora excesivamente entregada a un turismo banal y con su historia recortada, con una percepción empobrecida del gran pasado que tiene», dice Boira.

Aunque el autor ya luchaba y escribía por lo que llamó «sacar a los valencianos de la desinformación», el editor cree que «antes se sabían más cosas que ahora» de la ciudad.

«Por eso este libro es importante, para que cualquier persona que quiera profundizar en la historia de València pueda conocer más su pasado», resume.

Una obra "madura" además de "íntima" La primera edición (1972) estaba patrocinada por el Círculo de Bellas Artes y editada por Arts Gràfiques Soler. Como apunta Josep Vicent Boira, parece ser que Sanchis Guarner empezó a escribir el libro a finales de los 60. Posteriormente, hubo varias reediciones: en castellano, sin material gráfico, o dentro de ediciones de la obra completa del autor, como la de 2007 (Tres i Quatre), que depuró errores pero «manteniendo la esencia». La ciudad romana, la época musulmana, el románico, el gótico, el barroco, la burguesía, el Renacimiento, la Ilustración, la industrialización o la Reinaixença… son algunos de los periodos que se enumeran y desarrollan en las casi 700 páginas, con «detallismo y dedicación íntima y personal», además de un evidente «deseo pedagógico». Ahora es una «obra madura» que «no envejecida» a disposición de las nuevas generaciones, indica el prólogo de 2025. Un libro «casi enciclopédico» que «transpira orgullo y amor por la ciudad de València», con un «tono siempre constructivo» y una «erudición combativa pero amable». Es el último libro que escribió Manuel Sanchis Guarner, y lo hizo «con dedicación íntima y personal».