Javier Gutiérrez: "El mundo ha ido a peor"

Cuenta con una amplia trayectoria reconocida en el cine, la televisión y el teatro. Javier Gutiérrez recibió en 2014 el Goya a la mejor interpretación masculina protagonista por ‘La isla mínima’ y la Concha de Plata del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Tres años después recibió otro Goya por su papel en ‘El autor’. A estos galardones se suman muchos otros, y este año añade el Premio Astarté de Honor Nacional 2025 que otorga el Festival Ibicine.

Con todos los premios que ha recibido, ¿qué supone este último?

Forma parte del reconocimiento. No hay premios pequeños, hay reconocimiento al trabajo y, en ese sentido, me siento muy orgulloso de que éste o cualquier otro festival piense en premiar y reconocer la carrera o el trabajo, mío o de cualquier compañero o compañera.

Teniendo en cuenta los proyectos en los que está trabajando, ¿cómo le viene parar ahora en Ibiza?

Acabo de llegar de Canarias porque terminé un rodaje que me ha ocupado cinco meses, que es la serie ‘La agencia’, para Mediaset. Podría haber elegido descansar y estar con la familia pero me parecía una buena oportunidad asistir al Festival Ibicine, que no conocía. Por lo que a mí respecta, cuando dan este tipo de reconocimientos me apetece acompañar y recibir el galardón, porque han pensado en mí y en mi carrera, y quiero celebrarlo con la gente del festival. Me preguntaba un compañero tuyo si no hay actualmente una burbuja de festivales y creo que no. Estos festivales son muy necesarios.

¿Por qué?

Primero , porque de una forma u otra es una manera de cuidar a la cultura y al cine. Y, por otro lado, da visibilidad a muchísimos trabajos que no tienen la oportunidad de permanecer mucho tiempo en cartelera y a los que los espectadores no han podido tener acceso.

En Ibicine coincide con compañeros como Víctor Elías, con quien compartió escena en ‘Los Serrano’, o con Luis Manso, director de ‘Campeones’.

El cine te puede llevar a muchos lugares. De hecho, yo he viajado muchísimo gracias a mi trabajo, pero es cierto que hay lapsos en los que pasas mucho tiempo sin coincidir y luego un breve periodo en el que coincides mucho. Con Luis Manso grabaré mis siguientes pelis y con Víctor Elías voy a volver a coincidir, porque va a hacer la música de ‘La agencia’. En esta serie también participa Carlos Bardem, que también está por aquí.

¿Prefiere el teatro a grabar series o películas?

Esto es como preguntar, ‘¿a quién quieres más, a papá o a mamá?’. Para mí el teatro es el lugar natural de los actores, donde yo me siento más libre. La televisión es también un lugar fantástico para aprender. Y el cine, dependiendo de la producción, también permite trabajar con libertad. Pero en el teatro tienes más tiempo de ensayo y una vez estrenas el espectáculo hay un tiempo de seis meses a dos años en el que el personaje y el espectáculo van creciendo. En el cine, una vez haces una secuencia, eso queda rodado para toda la vida y entra el montaje, que para mí es la gran cocina en la que se hace el cine. Allí, el actor tiene poco que decir, es una pieza más al servicio de la historia... Por eso me gusta más el teatro.

¿Qué le lleva a decidir si acepta un papel?

Le doy mucha prioridad a los compañeros de viaje. Directores, directoras y compañeros y compañeras... Porque creo que tiene que haber una buena afinidad. Luego, por supuesto, el personaje que interprete me tiene que gustar y tengo que sentir que puedo aportar algo a la historia y que el personaje también me aporta algo a mí.

¿Es también importante el mensaje que se envía a la sociedad?

Creo que lo importante y lo que nos interesa es conmover de alguna forma y movilizar a la sociedad en la medida de lo posible pero, por desgracia, los proyectos así no llegan de una forma constante.

En 2009 habló de la gente que pierde la vida cruzando a España cuando recogió el premio por su actuación en la obra ‘Argelino, servidor de dos amos’. ¿Qué opina de lo que pasa ahora en Baleares y en Canarias?

Desde entonces han pasado unos cuantos años y creo que el mundo ha ido a peor. Hemos vivido una pandemia global, el confinamiento... Y ahora estamos liderados a nivel mundial por tipos muy peligrosos. Desde Putin a Trump o Elon Musk. No te quiero contar ya la ultraderecha que hay en Europa del Este... Las expectativas de futuro no son del todo halagüeñas. No es sólo hablar de la crisis migratoria, sino de que las personas que residimos en el primer mundo tenemos que vivir con cierto recelo o miedo. No sé si soy pesimista o escéptico, pero los gobernantes que tenemos no invitan a pensar en lo mejor.

¿Cómo sería representar a uno de ellos?

Los actores tenemos que ahondar en el alma humana, con lo cual, ponerse en la piel y los zapatos de este tipo de representantes del poder siempre es interesante. Muchas veces los villanos son los más interesantes a la hora de representar, investigar e interpretar, en comparación con un personaje que sea una buena persona... Pero bueno, la verdad es que no me veo haciendo de Trump.

