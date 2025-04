José María Lozano toma posesión entre reproches como presidente del Consell Valencià de Cultura

El Consell Valencià de Cultura (CVC) tiene nuevo presidente. José María Lozano ha tomado posesión del cargo este martes, en un pleno extraordinario que ha celebrado la institución, entre una calma tensa que ha acabado por estallar.

El acto ha contado con la presencia del conseller de Cultura, José Antonio Rovira; la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar; así como la directora general de Patrimonio Cultural, Marta Alonso; o el secretario autonómico de Cultura Miquel Nadal, entre otros.

José María Lozano (Burgos, 1950) es catedrático de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València y miembro del CVC desde 2011, por lo que forma parte desde hace casi 15 años.

Del total de 21 miembros, él ocupa parte de la ‘cuota popular’, y ha sido elegido sin el consenso de todos los representantes. Hay que recordar que hay vacances por cubrir y 'consellers' que deberían ser renovados.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ya recogió el nombramiento el pasado 9 de abril, ya que debe ser firmado por el ‘president’, y el cargo se ha hecho efectivo hoy.

El puesto estaba vacante desde la muerte del científico Santiago Grisolía, el 4 de agosto de 2022, aunque Dolors Pedrós ejercía de presidenta en funciones desde entonces. Hoy ha dimitido como vicepresidenta de la institución pero continua como miembro del CVC.

Bronca a pesar de los "puentes"

A pesar de que el tono ha intentado, desde el principio, ser conciliador, los apenas 20 minutos que ha durado el nombramiento han acabado en bronca. José María Lozano ha apuntado en varios puntos de su discurso que pretendía “tender puentes”.

Ha dicho, entre otras cosas, que no iba a haber “acción ni reacción, involución ni cancelación” y que, “desde estos momentos, quedan tendidos los puentes”. “Esta presidencia evitará la discordia” con “firme disposición al diálogo permanente”, ha indicado.

También ha querido, en su primer parlamento como presidente, “agradecer el trabajo y dedicación” de Dolors Pedrós, “por encima de las discrepancias, lo que ha hecho o dejado de hacer ha sido guiado por el principio del beneficio de la institución. Tiene mi respeto y afecto como colega”.

Para el 'president' de la Generalitat también ha tenido unas palabras: "Agradezco a Mazón la confianza depositada".

Dolors Pedrós y José María Lozano. / Germán Caballero

Muñoz: "Impuesto por Mazón"

No obstante, cuando ya se estaba dando por cerrado el acto, el conseller Gerardo Muñoz ha tomado la palabra, que no estaba incluida en el orden de la convocatoria ni prevista, para indicar el desacuerdo de la mayoría del pleno.

“Es un presidente sin consenso, obviando la opinión contraria de 14 de los 18 miembros. Se dijo que no era la persona adecuada. Ha sido un señor impuesto por el presidente [Mazón], que nos ha obviado y no ha hecho caso a la intención de llegar a un entendimiento para incluir otras candidaturas”, ha dicho Muñoz, mientras se le intentaba quitar la palabra. De hecho, se ha pedido "que le retiren el micrófono".

“Nos sentimos despreciados por parte de la Conselleria de Cultura, creemos que actúan en desprecio hacia la cultura en general de los valencianos y del CVC. Esto condenará a la institución a una vía de confrontación y paralización, el señor presidente no podrá sacar adelante ninguna iniciativa sin el acuerdo del pleno”, ha apuntado, sobre las vacantes.

El conseller de Cultura, José Antonio Rovira, y el nuevo presidente del CVC, José María Lozano. / Germán Caballero

Rovira: "Usted es el menos indicado para hablar"

A estas palabras, ha contestado el conseller Rovira, elevando el tono. “Este gobierno ha intentado llegar a un acuerdo, por eso no había dado los pasos antes, pero viendo que no ha sido posible y que no llegaba, hemos tomado las competencias que nos atribuye la ley”, ha expuesto.

Asimismo, dirigiéndose personalmente a Gerardo Muñoz, le ha espetado: “usted es de las personas menos indicadas para hablar; fue puesto por un partido [Ciudadanos] que ya no tiene representación en las Corts, lo normal sería haber dimitido”.

Dicho esto, y en plena algarabía, el conseller se ha levantado, poniendo fin a la toma de posesión que ha durado 20 minutos y a su primera breve visita a la sede del CVC, como él mismo ha reconocido. Con él han marchado el resto de visitantes.

Más debate

Posteriormente del nombramiento de Lozano ha dado inicio un pleno ordinario, en el que, a pesar de constar otros puntos en el orden del día, se ha tratado la cuestión. Entonces ha seguido el rifirrafe. “Su actitud y talante durante estos años no son halagüeños en cuanto al futuro de esta institución bajo su presidencia”, ha indicado Gerardo Muñoz.

“Nos ha pedido el respeto que no ha tenido con sus predecesores. Llegó a cuestionar la salud mental de Grisolía, e incluso amenazó con denunciarlo… Eso no se me olvidará y tampoco los improperios que ha proferido a la presidenta en funciones”, ha proseguido Muñoz.

“Bajo mi punto de vista, su representación es ilegítima. Un puesto que siempre se ha caracterizado por ser de amplio consenso, está impuesto de una manera autoritaria. Usted no me representa”, ha sentenciado el ‘conseller’.

La RACV y Lo Rat Penat

Otros miembros del CVC, también han tomado la palabra. Ana Noguera ha indicado que hubiera estado “bien que el conseller se hubiera quedado a escuchar o haber tenido la palabra para hacerle algunas apreciaciones”.

Entre ellas, ha mostrado a Lozano la preocupación de que el CVC vaya a contar con un 17 % menos de presupuesto este año, según los números que ha publicado el Consell, y ha opinado que la institución se merecía “hacer una transición como corresponde”. Sobre esto, han sido varios los miembros que han afeado que se les notificara el cambio por e-mail.

Por otro lado, Xavier Aliaga ha preguntado por qué la RACV y Lo Rat Penat son las primeras instituciones que ya ha visitado Lozano; mientras que Rosana Pastor ha precisado -en parte, en respuesta a Rovira-, que los miembros del Consell Valencià de Cultura son “elegidos por méritos, propuestos por los partidos y votados por los diputados y diputadas, y eso no se ajusta a los ciclos electorales, aunque sí sean legítimamente elegidos, porque así se decidió cuando se constituyó la institución”. En esta línea, antes, Noguera también había apuntado: "Nunca hemos sido un correveidile de ningún gobierno: hemos actuado con nuestro propio criterio y lo seguiremos haciendo".

Por su parte, con Lozano se ha alineado José Vicente Navarro, miembro del CVC y presidente de Lo Rat Penat, quien ha criticado a Dolors Pedrós y que se dude de la capacidad de Carlos Mazón para decidir la dirección del CVC.

“La elección de miembros de este Consell corresponde exclusivamente a las Corts y a las propuestas de los partidos en función de la representación, eso es una obviedad. Los partidos nacionalistas y de izquierda quieren beneficiarse de una mayoría que no tienen”, ha apuntado.

Lozano ha salido al paso de las cuestiones expuestas diciendo que “sea la formula adecuada o no, no es mi responsabilidad lo que ha hecho el presidente de la Generalitat”.

Además, ha achacado el recorte presupuestario a la reconstrucción tras la dana -“en una comunidad infrafinanciada no me quejaré si se empequeñece al CVC para engrandecer a la Comunitat Valenciana”-, al tiempo que ha dicho que “recados al conseller no le voy a dar”.

A Gerardo Muñoz le ha indicado que “no es habitual que se hagan públicas cuestiones tratadas con carácter confidencial. Eso, y su intervención no prevista ni solicitada, ya le retrata”, al tiempo que le ha advertido: “Conseller Muñoz, no le voy a pedir permiso”.

De Navarro ha apuntado que se “identifica con él”. “Es un honor tenerle aquí y un doble honor que presida Lo Rat Penat”, ha sentenciado.

Posteriormente, y con retraso para disgusto del secretario, ha empezado a tratarse el orden del día, no sin que antes él mismo -Jesús Huguet- realizara una petición: “me han pedido que, por el momento, siga en el cargo pero, por favor, no me eternicen”.

El consenso conseguido durante varias legislaturas por Santiago Grisolía parece ahora una utopía en el Consell Valencià de Cultura.

Pleno del Consell Valencià de Cultura para nombrar presidente a José María Lozano. / Germán Caballero

Informes, dictámenes y estudios

Cabe recordar que el CVC es la institución estatutaria, consultiva y asesora de las instituciones públicas valencianas en aquellas materias especificas que afectan a la cultura de la Comunitat Valenciana.

Habitualmente redacta informes o dictámenes y también realiza estudios y los dos últimos años han sido numerosas las noticias sobre el desacuerdo de sus miembros y las sesiones broncas respecto a algunos temas.

Entre otros, han acompañado a Lozano en su ‘investidura’, José Luis Moreno, concejal de Cultura del Ayuntamiento de València, Nicolás Bugeda, gerente del Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana, y José Capilla, rector de la Universitat Politècnica de València.