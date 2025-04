Reyes Monforte: «Adelina Patti fue extraordinaria y ahora nadie sabe quién fue»

Reyes Monforte vuelve a sacar del olvido a una mujer extraordinaria. En «La diva», su última novela, descubre la figura de Adelina Patti, la soprano mejor pagada de la historia. Una voz que enmudeció al mundo.

Vuelve a rescatar a un mujer olvidada que en su época fue, como el título de la novela, una diva .

Fue la mujer más famosa del siglo XIX. Te diría que más que la Reina Victoria, de quién era amiga y con la que rivalizaba por ver quién tenía la mayor colección de joyas. Patti fue la más fotografiada y la que más titulares acaparó en esa época. Por casualidad, y porque sus padres eran cantantes y estaban de gira, nació en Madrid y se convirtió en la reina de la ópera, mucho más que la Callas. Pero como tenemos una memoria muy cortoplacista...

¿Cómo la descubre?

De casualidad. Estaba de vacaciones en Reino Unido y pasé un par de días en Gales. Entré en un establecimiento a tomar un café, la encargada era española y pensó que estaba allí para ver el castillo de la gran diva de la ópera que era española. Inicialmente pensé que se confundía con María Callas. Pero no. El castillo es impresionante. Fíjate cómo será que se mandó construir un teatro dentro a escala de la Scala de Milán.

Vaya historia.

Hoy en día es el castillo más embrujado de Gales porque aseguran que se aparece el fantasma. Por cierto, el autor de El fantasma de la ópera se basó en Adelina Patti para el personaje de Carlotta, la diva egocéntrica y caprichosa.

¿Por qué cree que en España no es una figura popular?

En Italia están muy orgullosos de ella; de hecho, dicen que es italiana por su ascendencia. En Estados Unidos dicen que es americana porque se crió y debutó allí con ocho añitos en un teatro de Broadway. Aquí no tengo ni idea porqué pasa desapercibida. A mí me gusta mucho la ópera y había oído hablar de ella, pero no sabía que había sido tanto. En su época, cuando todas las mujeres estaban encerradas en casa, ella recorría el mundo, cerraba sus contratos y llenaba teatros. Fue la soprano mejor pagada de la historia aún a día de hoy, con las diferencias de inflaciones y demás. Oscar Wilde la puso en El retrato de Dorian Gray. Tostoi en Anna Karenina y Charles Dickens fue a verla debutar en el Covent Garden.

Leer el libro, por los personajes y el ambiente, es una entretenida lección de historia.

No solo fue una voz impresionante, sino que tuvo una vida privada muy escandalosa. Se casó tres veces. El primer marido fue el marqués de Cox, que era caballerizo de Napoleón III y el que le organizaba las fiestas a Eugenia de Montijo pero fue un desastre de matrimonio porque él se casó con ella por dinero y ella para entrar en la corte francesa. El divorcio fue sonadísimo. Es el primer caso en la historia que una mujer le tiene que dar la mitad de su fortuna a un hombre. Con el segundo marido protagonizó un escandalazo porque todavía estaba casada cuando empezó su relación. Y con el tercero, 27 años menor que ella, se casó a los seis meses de enviudar .

Usted describe en "La diva" a una mujer extraordinaria.

Extraordinaria con todas las palabras. Cuando un empresario le decía que ganaba más que el presidente de los Estados Unidos, ella decía que le dijeran al presidente que cantase y a ver cómo lo hace. Su caché estaba en boca de todos y a ella le gustaba porque así se sentía la mejor. Fue una excepción en toda regla. Ella defendió su parcela, su dinero, sus negocios, sus amores. Se casó con quien le dio la gana por el interés que tenía porque creo que nunca estuvo enamorada.

Le diría que estuvo enamorada de sí misma.

Se quería mucho a sí misma, sí, y era feliz sobre el escenario. No tuvo hijos para no perder la voz.

¿La historia está muy ficcionada?

Solo los diálogos, lo demás es bastante fiel.

Cuenta un episodio relacionado con València.

En el teatro Principal fue en el único sitio que le silbaron y fue porque un tenor con el que había tenido problemas contrató a gente para que la abuchearan.

De esta vida tan apasionante, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención?

Absolutamente todo porque se lo curró desde los ocho años. Fue niña prodigio que no tuvo padrinos. Una mujer que rompió con todos los moldes. La mujer que ya hizo suya la frase de Shakira de que ‘las mujeres no lloran, las mujeres facturan’.

Se imagina escribiendo, por ejemplo, sobre la vida de Vargas Llosa.

Tanto y tan bueno escribió que vivió una auténtica vida de novela.

