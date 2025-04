"Soy bueno y sé lo que hago, lo que hayan hecho mis predecesores no me interesa"

Usted ha sido durante muchos años titular de la Ópera Nacional Inglesa y de la Orquesta Hallé de Manchester. Ha dirigido en escenarios como la Royal Opera House, la Metropolitan de Nueva York o la Ópera Nacional de París. ¿Qué le ha atraído del proyecto valenciano?

Jesús (iglesias Noriega, director del Palau de les Arts) me pidió dar un concierto aquí para poder familiarizarlo con la Orquestra, para conocerlos. Y la verdad es que son muy buenos. Pero quiero hacer que esta orquesta sea especial, es mi responsabilidad, que no se limite simplemente a ser buena. Y también quiero que los músicos puedan desarrollar su sonido, hacerles entender que el sonido de una ópera tiene que ser distinto al sonido de otra ópera. Esto sería lo principal. Empecé trabajando en la ópera desde muy joven, la ópera ha estado en mi vida desde que yo tenía 20 años, cuando estaba en Cambridge. Y desde entonces me apasiona.

Aquí ha dirigido entre 2022 y 2024 obras de Stravinsky, Strauss, Mahler y Shostakovich. ¿Le sirvieron para conocer bien a los músicos que va a dirigir?

Sí, esos conciertos me sirvieron para conocer la orquesta y demostrarme hasta dónde pueden llegar. Eran obras con las que los músicos a lo mejor no estaban tan familiarizados y, generalmente, aun así las captaban rápido. Lo que yo no he visto todavía es a esta orquesta lidar con la musica del siglo XVIII. Estamos hablando de Mozart, de Haydn, de Beethoven, que al fin y al cabo son la base la música clásica, los fundamentos para demostrar qué son capaces de hacer. No se trata tanto de si la tocan bien o mal, porque el concepto de lo que está bien o mal ha cambiado igual que ha cambiado el estilo de tocar. Lo que me interesa es que la orquesta aprenda a tocar de la forma correcta y ver qué se puede hacer con ello.

Sir Mark Elder, futuro director musical del Palau de les Arts. / Fernando Soriano

"Tienen que confíar en ellos mismos"

¿Cuáles diría que son las fortalezas y debilidades de esta orquesta?

Me gusta mucho la energía de esta orquesta y, sobre todo, el ataque que tiene. El ataque conjunto de una orquesta es muy importante, porque al final es una idea que define su propio carácter. Para ser una buena orquesta, tienen que tener confianza en ellos mismos, y tenemos que confiar en los demás. Esto es una de las cosas más importantes de este trabajo que voy a hacer aquí, enseñarles que tienen que confiar en mí, y gradualmente tienen que confiar en ellos, para que la música sea mejor y más hermosa.

Los músicos pasarán de un director joven como era James Gaffigan a un veterano como usted. ¿En qué cree que lo notarán?

Bueno, no me siento viejo pero sí más viejo de lo que me veo. Pero lo que puedo traer aquí es experiencia, he estado haciendo durante mucho tiempo y aún tenemos que ver cómo va a funcionar. Ya no será como las ocasiones anteriores en las que los he dirigido porque nuestra relación va a cambiar, ahora soy su director principal. Pero tengo confianza y la creencia que vamos a hacer algo especial y que mi experiencia dará fuerza a la orquesta y trabajaremos bien juntos, será un trabajo difícil porque soy un trabajador duro, no me interesa vida sencilla y tranquila.

Maazel, Mehta, Meir Wellber, Abbado, Biondi, Gaffigan… ¿Logrará imponer su sello personal ante esos precedentes?

Sí, porque soy bueno, y porque sé lo que hago. Lo siento, no quiero sonar arrogante pero lo que hayan hecho mis predecesores no me interesa en este momento. Lo que me interesa a mí es crear esta relación con los músicos de la orquesta, hacerlos mejores de lo que han sido nunca. Maazel es brillante, pero estuvo aquí hace mucho tiempo. Lo que me interesa es cómo evolucionará la orquesta, hacerlos venir a mí y que suenen como algo unido.

"Los políticos no entienden lo importante que es la ópera"

Gaffigan, en una entrevista en este periódico, lamentaba la falta de inversión privada en Les Arts. El gobierno autonómico ha recortado su inversión y el estatal invierte menos que en otras óperas españolas. ¿Es consciente de que no viene a una institución especialmente bien financiada?

Soy consciente de eso, porque cada teatro en los que he trabajado ha tenido los mismos problemas. La situación es difícil, la ópera es cara y los políticos no entienden o no quieren entender lo importante que es una institución cultural como esta. Necesitamos que nos apoyen para construir la relación con la comunidad y eso no es barato. Eso es lo que es importante, que a la gente le llegue y le interese el trabajo que hacemos. Vamos a hacer cosas hermosas y cosas nuevas. Tengo confianza en el futuro. Soy consciente de los obstáculos que podemos tener, pero confío en que vamos a hacer grandes cosas.

¿Gozá Les Arts y la OCV de la consideración internacional que merece?

Es difícil para mí de responder a eso de forma interesante, porque no tengo suficiente experiencia para contestarla. Sí que sé que cada vez que he venido aquí la experiencia ha sido más interesante que la anterior y que la gente tiene una alta estima a esta orquesta, igual que la tengo yo, por eso confío en que vamos a hacer cosas importantes junto. Puedes volver a plantearme la pregunta en 18 meses y quizá te pueda decir algo interesante.

Sir Mark Elder, este miércoles en el Palau de les Arts. / Fernando Bustamante

"Quiero hacer una gran mezcla de estilos"

¿Qué títulos quiere dirigir aquí?

Lo que quiero hacer es una gran mezcla de estilos. Quiero hacer música alemana, porque soy un gran director de Wagner. Me encanta la música italiana y me encanta la música francesa también. Y lo que quiero hacer es encontrar obras que tengan muchas cualidades distintas. Probablemente no vaya a dirigir zarzuela porque hay muchas personas que lo harían mejor que yo. Me interesa mucha la zarzuela, me parece maravillosa, pero no puedo hablar bien el español y no me atrevo. Para mí es importante el estilo de una pieza, que todos puedan entender el estilo de una pieza y que lo entiendan a través del canto y la instrumentación.

¿Pero tiene en mente alguna ópera en concreto?

Sí, obviamente tengo cosas en mente, pero no puedo revelarlas en estos momentos. Pero bueno, es algo que sí que podríamos hablar en el futuro. Hay operas muy importantes que jamás se han representado aquí. Pero no puedo ser más específico.

Cuando estuvo dirigiendo aquí en 2023 confesó que lo único que sabía decir en español era “crianza Rioja”. ¿Ha aprendido algo más? ¿Y en valenciano?

Oh, el valencino es muy diferente al español. Bueno, hablo italiano, así que espero poder tener la paciencia para aprender español. Y realmente me siento un poco culpable de no poder expresarme en español. Pero bueno, parece que a nadie le molesta, a nadie le parece preocupado por eso. Yo le doy muchísima importancia a los idiomas.

