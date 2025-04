Catalá visita el Consell de Cultura tras el polémico nombramiento de Lozano

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha realizado una visita institucional este miércoles al Consell Valencià de Cultura (CVC). La recepción ha sido por parte del recién nombrado presidente José María Lozano, el secretario Jesús Huguet y el vocal José Vicente Navarro, y tan solo un día después de una toma de posesión que acabó en bronca.

María José Catalá ha resaltado el perfil profesional del nuevo presidente de la institución, José María Lozano, al que ha definido como “una persona formadísima que siempre ha contribuido a la cultura valenciana y tiene una visión urbanística de crecimiento de las ciudades”.

La alcaldesa ha recordado que el nuevo presidente del CVC “vino a la Comisión de reconstrucción de la dana y aportó una visión muy interesante de cómo tiene que crecer la ciudad y reconstruirse”.

María José Catalá ha mostrado su satisfacción por protagonizar una de las primeras visitas institucionales al Consell Valencià de Cultura para mostrar “respeto a la institución y a las personas que la conforman”. La alcaldesa ha recordado la buena relación que mantuvo con el órgano estatutario de la Generalitat en su época como consellera de Educación y Cultura.

Huguet, Lozano, Catalá y Navarro. / Levante-EMV

La mayoría del pleno, en contra del nombramiento

La visita de la alcaldesa es un gesto hacia Lozano, un día después de que su nombramiento acabara en bronca en el CVC. A pesar de haberse iniciado el acto con una calma tensa, esta estalló cuando uno de los 'consellers' -Gerardo Muñoz- dejó constar que la mayoría del pleno estaba en contra del nombramiento.

“Es un presidente sin consenso, obviando la opinión contraria de 14 de los 18 miembros. Se dijo que no era la persona adecuada. Ha sido un señor impuesto por el presidente [Mazón], que nos ha obviado y no ha hecho caso a la intención de llegar a un entendimiento para incluir otras candidaturas”, dijo Muñoz el martes, mientras se le intentaba quitar la palabra.

“Nos sentimos despreciados por parte de la Conselleria de Cultura, creemos que actúan en desprecio hacia la cultura en general de los valencianos y del CVC. Esto condenará a la institución a una vía de confrontación y paralización, el señor presidente no podrá sacar adelante ninguna iniciativa sin el acuerdo del pleno”, advirtió.

La defensa de Rovira

En defensa de Lozano salió el conseller de Cultura, José Antonio Rovira, presente en el acto. “Este gobierno ha intentado llegar a un acuerdo, por eso no había dado los pasos antes, pero viendo que no ha sido posible y que no llegaba, hemos tomado las competencias que nos atribuye la ley”, expuso.

Asimismo, dirigiéndose personalmente a Gerardo Muñoz, le espetó, elevando el tono: “usted es de las personas menos indicadas para hablar; fue puesto por un partido [Ciudadanos] que ya no tiene representación en las Corts, lo normal sería haber dimitido”.

Instante de la discusión de Lozano, Muñoz y Rovira. / Rober Solsona / EP

Estas palabras molestaron a algunos de los consellers y conselleras del CVC que posteriormente, y sin la presencia de Rovira, recordaron que los ciclos electorales no se corresponden con el periodo que los miembros ocupan el cargo, que es ratificado por mayoría en las Corts.

El Consell Valencià de Cultura sí que tiene pendiente ocupar varias vacantes y la renovación o sustitución de algunos de sus integrantes, que llevan más de 6 años, como indica la normativa de la institución estatutaria.