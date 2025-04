Cinco películas para Semana Santa (y no son de religión)

Las plataformas de contenido audiovisual han traído un cambio radical a nuestros hogares. Un adelanto, el máximo exponente del progreso: bibliotecas completas de cine, series y documentales que han terminado por dividir en dos a la población: los que son capaces de elegir una opción de entre las miles que se nos ofrecen y los que ante tal enciclopedia, se agobian y apagan la televisión. Para todos -especialmente los segundos- el periodista y doctor en Cine, Pau Gómez, les ha hecho el trabajo sucio: el libro 'Un buen año' (Libros Cúpula) que acaba de salir al mercado para rescatar a todos los indecisos para no solo ofrecer una película cada día, sino además, aprender de cine.

Además, cuenta con un prólogo de lujo. El consagrado actor Viggo Mortensen hace un repaso por el cine de su vida. Gómez explica que contactar con él no fue fácil, ya que no tiene representante ni nadie que le gestione la agenda. Fue a través de una amiga la razón por la que accedió a repasar cuáles eran las películas de su vida, como "Lawrence de Arabia", "Doctor Zhivago", "La passion de Jeanne d'Arc" o "El hombre que mató a Liberty Valance". Además, de las películas seleccionadas por Gómez que ha protagonizado él, desgrana anécdotas y rememora cómo se sintió trabajando en cada una de ellas.

Gómez insiste en recalcar que este libro no es un listado ni de las mejores películas de la historia ni de aquellas que hay que ver antes de morir. "Cuando mi editor, David Figueras, me propuso hacer la recopilación de una película para cada día, me atrapó la idea, pero le avisé que si tenía que dejar fuera a Casablanca o Psicosis, lo haría. Son 365 películas pero no necesariamente son las mejores, pero sí tienen un sentido para verlas en continuidad a lo largo de un año con variedad de géneros, estilos y épocas".

Reconoce que en la selección, pensada en términos de que un espectador -como el propio Gómez- tenga una visión holística de las producciones audiovisuales, ha dejado algunas fuera como 'Eva al desnudo' o 'El crepúsculo de los dioses'. Tampoco está 'Tiempos Modernos' de Chaplin o Buñuel, y también ha prescindido de algunas de Steven Spielberg "porque si no habría hecho un libro sobre su obra". De otras reconoce -y explica en cada entrada de la película- que en cada visionado es diferente, como le pasa con Interstellar, "que he podido ver más de 20 veces siempre descubriendo un nuevo matiz".

Estas son las películas que el autor recomienda para ver en Semana Santa

Ahora bien. El autor ha elegido 365 películas y una más para el año bisiesto. Pero, ¿qué películas elegiría para pasar la Semana Santa en casa? Todas las relacionadas con la vida, obra y calvario de Jesús podrán verse en la televisión en abierto, a diferentes horas y canales, así que el reto es doble: una película desde el Jueves Santo hasta el Lunes de Pascua y un por qué.

Gómez ha elegido un hilo conductor: "Elegir cinco películas en las que aparece la palabra 'gran', porque son cinco grandes películas para pasar un gran puente de Semana Santa en cuanto a cine se refiere", señala. "Son películas de épocas muy diferentes, de género dispares y todas absolutamente maravillosas", concluye.

Aquí están sus recomendaciones:

Jueves Santo: El gran dictador

Charles Chaplin, 1940

"Creo que 85 años después sigue teniendo una vigencia increíble. Es la demostración del talento de Charles Chaplin como el gran creador de la historia del cine".

Viernes Santo: Gran Torino

Clint Eastwood, 2008

"Una de las últimas obras maestras que firmó Clint Eastwood. Aunque ha seguido haciendo grandes películas después, no son tan buenas. Creo que esta es la cinta crepuscular tanto como actor como por director, su película más comprometida y de las más destacadas, sin duda".

Sábado Santo: El gran Lebowski

Joel Coen, 1998

"La mejor de los hermanos Coen. Es negra, divertida, sobre un personaje absolutamente único interpretado por Jeff Bridges que todo el mundo debe ver alguna vez".

Domingo de Resurrección: La gran belleza

Paolo Sorrentino, 2013

"Creo que es una de las obras maestras del genio europeo contemporáneo, Paolo Sorrentino, y la demostración de que es un autor con mayúsculas. Es una película heredera del mejor Federico Fellini".

Lunes de Pascua: El gran showman

Michael Gracey, 2017

"Es una película que te reconcilia con el cine musical, un espectáculo puro, muy emotivo, muy divertida, con una música muy contagiosa y que transmite un un buen feeling increíble".