ESPECIAL MULTIMEDIA

Tras haber ganado el Premio Nadal con 'Las formas del querer', Inés Martín Rodrigo ha dado un paso importante en ambición. 'Otra versión de ti', en librerías desde el pasado 26 de marzo, es un artefacto de voluntad sofisticada marcado por una ausencia, presente a lo largo de todo el libro, como pudo estarlo Rebeca en la novela de Daphne Du Maurier y en la película de Alfred Hitchcock.

'Otra versión de ti': bailando en la niebla del olvido

Por Tino Pertierra

Por Tino Pertierra

La autora recorre pasillos y pasillos que la llevan a interrumpir el cauce narrativo y detenerse en ejercicios creativos. Todo sirve: fotografías, recortes de periódico, entrevistas, títulos académicos… A modo de gran reportaje periodístico, 'Otra versión de ti' documenta hechos, enlaza anotaciones y hace de la literatura "un espejo iluminador de distintas realidades".

"Aspiro a ir creciendo con cada nueva novela, y a no repetirme. Es fácil seguir el camino trazado, pero yo no he vivido así, mi vida no ha sido así, hasta hoy mismo. He tenido que buscarme los atajos para poder llegar hasta aquí, y no ha sido un camino fácil. No aspiro a ser una escritora distinta en cada nuevo libro, pero sí una escritora mejor, y creo que con esta novela he conseguido ese propósito", explica Inés, para quien "es importante que los discursos, también los literarios, sigan reflejando esas vidas que no son extraordinarias".

Entrevista con Inés Martín Rodrigo en 'Claves de Actualidad'

En la actualidad, Inés Martín Rodrigo forma parte del equipo del suplemento literario 'Abril', de Prensa Ibérica, y escribe artículos de opinión para los periódicos del Grupo. Accede a todos sus contenidos desde aquí.

Es también autora de las novelas 'Azules son las horas' (2016) y 'Las formas del querer' (2022), de la antología de entrevistas a escritoras 'Una habitación compartida' (2020), del cuento infantil 'Giselle' (2020) y del ensayo 'Una homosexualidad propia' (2023), y ha participado en las antologías de relatos'El cuaderno caníbal' (2018) y 'Una Navidad así'(2024).

Por Jacobo de Arce

Un libro para conjurar el peligro de regresión

Por Jacobo de Arce

Por Jacobo de Arce

Por Juan Cruz

Por Juan Cruz

RED DE CONTENIDOS DE PRENSA IBÉRICA

Textos: Elena Hevía (El Periódico); Tino Pertierra (La Nueva España); Jacobo de Arce y María Gámez (El Periódico de España); Juan Cruz.

Fotos y video: José Luis Roca (Redacción Central PI) y PI Studio.

Coordinación: Jorge Fauró, Nekane Chamorro y Marian Navarcorena.