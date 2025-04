La música que no puedes perderte estas vacaciones: de Guitarricadelafuente pasando por Judeline a Tercer Sol

La operación salida del Jueves Santo es proporcionalmente tan densa como el vacío que dejan los vehículos en las ciudades, muestra de que los viajes por carretera son la tónica habitual entre hoy y el lunes. Tanto si estás embarcado en un 'roadtrip' por cualquier parte de España como si te has quedado en la ciudad o en una segunda residencia, la música es ese elemento de compañía que no te abandonará a lo largo de esta semana. Después de un duro invierno acompañado por el Debí tirar más fotos de Bad Bunny, el Elige tu propia aventura de Carolina Durante, el Romance de Fountaines DC, ha llegado un inicio de la primavera marcado por Jesucrista Superstar de Rigoberta Bandini o Gigante de Leiva -por poner solo algunos ejemplos de música patria-, pero hay mucho más.

Hay música que encaja a la perfección en cada tipo de situación, por lo que siempre resulta complicado hacer recomendaciones que se adapten a cada 'mood' vital. Levante-EMV ha hecho una selección donde mezcla últimas novedades con discos que están de aniversario o que simplemente encajan en el imaginario de unas vacaciones pascueras.

Sin embargo, hay algunos espacios comunes: lo último del valenciano Guitarricadelafuente encaja en casi cualquier tipo de Pascua, tanto con su 'Full time papi' como con 'Futuros Amantes' o 'Tramuntana'. Aprovechando que la gaditana Judeline ha estado en el festival Coachella, no está de más recuperar su álbum Bodhiria o su último sencillo, 'Tú et Moi', o disfrutar de Los Planetas si te has perdido el SanSan Festival de Benicàssim y escuchar una reedición especial del Super 8, el Super H, donde cuentan en cada canción con artistas invitados como Cala Vento, Alcalá Norte o Él mató a un policía motorizado.

Si lo que buscas son novedades, estás de enhorabuena, porque Spotify se esfuerza cada semana en recopilar lo último que puede interesarte. Hoy viernes, el radar de últimos lanzamientos en España está marcado por Bad Gyal, Morad, Lana del Rey, The Kooks o Young Beef, en una lista tan dispar que es imposible no encontrar algo que nos encaje, tanto a nosotros como a cualquier miembro del grupo vacacional con el que pasamos estas vacaciones.

Tantas situaciones diferentes hay que requieren de una música específica como gustos tienen las personas con las que compartimos nuestro tiempo libre. Una opción para que reine la paz es someternos a lo que manda el 'mainstream' y ejecuta Spotify: lo más escuchado de España. Tal vez no es algo que nosotros elegiríamos, pero al menos estaremos conectados a lo que está pasando y, de paso, podremos entender un poco más a los adolescentes que nos rodean. JC Reyes, Delaossa, Eladio Carrión, Emilia, Cano o Lola Índigo dominan la lista y sí, no hay sorpresas: el reguetón es la tónica general.

Con sello en valenciano

Entre la ingente cantidad de opciones que presenta Spotify, es obligado mirar un poco hacia dentro y ver qué está pasando en el panorama musical valenciano. Esta semana ha habido dos lanzamientos: el nuevo disco de Tercer Sol, La ciudad reflejada, y el Estuario de Pablo Ojeda como música ambient.

Tercer Sol presenta nuevo álbum: La ciudad reflejada. / Levadura

Una lista para cada ocasión

En cualquier caso, cabe recordar que Spotify sigue líder en reproducción de música en 'streaming' por razones como esta: hay listas para cada actitud. A través de la opción Explorar, es posible recurrir a más de medio centenar de compilaciones hechas por la propia plataforma con bastante atino y, además de conocer a algunos de los autores, también es una oportunidad para abrir el radar musical.

Como ejemplos, si has salido de la ciudad y estás de viaje en cualquier parte que se preste a romantizar el viaje, no pierdas la oportunidad de escuchar 'My life is a movie', con grandes canciones y artistas como Mk.gee, Wolf Alice o más clásicos como Bon Iver o The La's.

Si has elegido descansar en casa y pasar de cualquier estrés de los que genera un viaje, también hay otras alternativas como 'Relax en casa' con canciones de Sen Senra, Maestro Espada, Pablopablo, Wilco o Damien Rice.