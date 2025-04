Clara Segura: "Cuando te pasas la ley por el forro ya no se puede hablar de democracia"

Clara Segura siempre va a más. Tras saborear el éxito de dos filmes que lo han petado, 'Casa en flames' y 'El 47', este jueves estrena 'La tercera fuga', una odisea que recorre los últimos 100 años de historia a partir de una familia judía donde encarna, entre otros, al alter ego de la dramaturga y directora Victoria Szpunberg, con quien colabora por primera vez.

¿Tiene la sensación de ser la actriz del momento?

Tengo la sensación de entrar en una etapa de madurez. Siempre he hecho teatro pero este año ha coincidido la gran repercusión que ha tenido el éxito de dos películas. Ha sido una casualidad. Son dos proyectos audiovisuales rodados muy seguidos que han funcionado a nivel de público, algo que no pasa habitualmente. Ambos han sido muy populares. 'Casa en flames' en verano y 'El 47' en septiembre.

No es solo casualidad, algún mérito tendrá.

Ya, pero estas cosas no se pueden prever. Yo me guío mucho por la intuición y por el material que me ofrecen. Intento ser rigurosa con aquello que hago. Elijo proyectos que me interpelan de alguna manera. 'El 47' lo hice por el lado personal porque resonaba con la historia de mi familia. 'Casa en flames' porque me apetecía trabajar con Emma Vilarasau, nunca antes había tenido la oportunidad de hacerlo. Ni tampoco con Enric Auquer o María Rodríguez.

¿A raíz de esos filmes le han llovido muchos más proyectos de cine?

De audiovisual, en octubre se estrenará en Movistar un filme, 'El centro', sobre el CNI, de David Ulloa. Y de cara al verano preparo algo con Bruno Oro que se estrenará en TV3. Un proyecto audiovisual al estilo de 'Vinagre', con ese espíritu de comedia astracanada.

Esos roles de investigadora le van.

Me gustan este tipo de personajes. Es curioso porque coincide con el resurgimiento que está teniendo 'Nit i dia' desde que está en Netflix. Otra casualidad de la vida.

¿La fama le impide hacer vida normal?

En Barcelona no, la gente es muy respetuosa, discreta. Más allá de Cataluña sí he empezado a notar más popularidad. Pero yo sigo igual, concentrada en mi trabajo. Lo que ha sido agobiante es que las ceremonias de los premios me han pillado en medio de la gira de 'Tots ocells' y no podía estar en todos lados. Eso sí noto que pasa factura.

Clara Segura y la directora y dramaturga Victoria Szpunberg. / Zowy Voeten

A veces es imposible llegar a todo. ¿Cuándo hará vacaciones?

En verano. Lo necesito para reconectar con los míos. Los chicos se van haciendo mayores muy rápido. El tiempo se nos escurre entre los dedos.

Hablemos de 'La tercera fuga'. ¿Son muy similares los tres personajes que interpreta en ella?

No. Al principio encarno a la que vendría a ser la bisabuela de Victoria Szpunberg, después a la abuela y al final al personaje de Victoria. Unos cuantos intérpretes nos repartimos el núcleo familiar de los Shprigelburd, el nombre ficcionado de Szpunberg, el resto son gente que se cruza con ellos y su legado en tres momentos y países diferentes a lo largo de un siglo.

Mucha gente ha tenido que huir y buscar una vida mejor como los protagonistas.

La huida precipitada, cuando la muerte te persigue, tiene un nivel de dramatismo y tragedia muy alto. No es lo mismo que una salida planificada. Pero huir cuando tú eres el único superviviente marca mucho a una familia. Y en el mundo actual estamos viviendo muchas huidas por pura supervivencia. Parece mentira que sigan ocurriendo estas cosas, sobre todo cuando otro ser humano hace que te tengas que marchar de un lugar porque considera que no te mereces estar donde estás. Alerta, porque lo estamos viendo ahora mismo con Trump: está expulsando a ciudadanos que no considera norteamericanos.

Un momento de 'La tercera fuga'. / David Ruano

Aunque sea pasándose la ley por el forro.

Cuando te pasas la ley por el forro ya no se puede hablar de democracia, podemos hablar de violación derechos humanos y de una dictadura, tanto si el dirigente ha sido elegido en las urnas o no. Esta obra te hace pensar en todo eso. Resuena en nuestra época, te hace pensar en momentos de inflexión histórica preocupantes del siglo XX.

La obra es una historia familiar a lo largo del tiempo que habla de identidad. ¿Tiene algo de Mouawad el texto de Szpunberg?

A parte de ser una odisea como 'Boscos', quizá hay alguna frase que resuene con 'Tots Ocells', pero no hay muchos puntos de similitud. Ella, como muchos dramaturgos, admiran a Mouawad, pero es diferente. Además utiliza la música, que es muy importante en este viaje donde hay sonidos de klezmer y de tango, músicas que están en su ADN familiar.

Respecto al título de la obra. ¿Todos estamos a la fuga?

Todos huímos de algo. Las primeras dos fugas de las que habla la obra son fruto de una persecución. Gente que huye para salvar la vida. La tercera, en la parte final que transcurre en Barcelona, es más metafórica.

Suscríbete para seguir leyendo