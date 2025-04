Raphael actuará en el Roig Arena tras anunciar su vuelta a los escenarios

El cantante Raphael actuará en València tras anunciar este miércoles que volvía a los escenarios después de que le fuera diagnosticado un linfoma cerebral el pasado mes de diciembre. El artista de Jaén estará en el Roig Arena el próximo 1 de noviembre.

El artista ha anunciado en sus redes sociales que el próximo 15 de junio retomará su agenda de conciertos, que le llevará hasta el recinto valenciano.

El comunicado del artista

"Queridas amigas, queridos amigos. Como muchas y muchos sabéis, durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido", ha escrito el cantante.

"Gracias a mi familia, mi pilar esencial, por su amor incondicional. Al Hospital 12 de Octubre, al Hospital Clínico San Carlos y a toda la sanidad pública, por haberme cuidado con una entrega, profesionalidad y humanidad ejemplares. A mis amigos, compañeros de profesión y a los medios de comunicación, gracias también por tanto cariño. Y, por supuesto, gracias a vosotros: mi público. Por cada mensaje, por cada pensamiento y por estar ahí incluso en la distancia. Me habéis hecho sentir muy acompañado y muy querido", ha agradecido Raphael.

"Con una ilusión inmensa, -añade- hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo", concluye en su escrito en redes sociales.